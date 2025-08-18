РФ блокирует звонки в месенджерах: что делать жителям оккупации?

Россия начинает блокировать звонки в месенджерах Telegram и Whatsapp, объясняя это якобы борьбой с мошенниками. Жители временно оккупированных территорий Украины тоже ощутят на себе эти ограничения. Мы спросили экспертов, как жителям выйти из ситуации и не оказаться в информационной блокаде, какими месенджерами лучше пользоваться, какие меры безопасности принять, а также как повлияют ограничения на российских военных и пропагандистов.

Для России временно оккупированные территории еще с 2014 года — полигон для испытаний блокирования связи: там и раньше перекрывали доступ к месенджерам, иностранным сайтам и платформам, замедляли YouTube.

Зачем РФ ограничивает и блокирует связь?

По словам эксперта по телекоммуникациям Александра Глущенко, в иностранных месенджерах РФ притормаживает передачу данных, в итоге сообщения проходят через серверы, а аудио и видео пройти уже не могут.

«Все это делается для того, чтобы загнать российскую народную массу в государственный месенджер Max, где пользователю не принадлежит ничего, и все его данные — геолокация, данные об устройствах, цифровой слепок, вся переписка, возможно, даже данные с телефона — становятся доступны для ФСБ и Роскомнадзора», — объясняет эксперт.

Более того: в России у всех крупных провайдеров установлено специальное оборудование, которое отслеживает весь трафик для Роскомнадзора и ФСБ.

Для жителей временно оккупированных территорий замедление аудио- и видеозвонков в российских или иностранных месенджерах — это серьезная проблема.

«Есть там основной месенджер, который продвигает российская власть — Max, идет речь о месенджерах, которые базируются на платформе VK. Но тоже понятно, что эти месенджеры абсолютно прозрачны для российских спецслужб», — рассказывает Владислав Селезнев, полковник ЗСУ, спикер Генштаба ЗСУ (2014-2017).

Дело не только в том, что российская власть замедляет скорость сигнала — также на территории России и на временно оккупированных территориях блокируется мобильная связь и интернет. Таким образом россияне пытаются противодействовать украинским разведывательным и ударным дронам.

Как с этим бороться жителям в оккупации?

Фактически все жители в оккупации находятся под подозрением и контролем российских спецслужб — как люди, которые ждут возвращения Украины на захваченные территории. Поэтому в интернете им нужно быть максимально осторожными. Александр Глущенко советует использовать VPN, особенно те, которые еще работают на временно оккупированных территориях, на территории России.

«Потому что на временно оккупированных территориях весь интернет российский — Ростелекома, и все эти блокирования идут в базовом пакете всем пользователям. Надо использовать VPN ни в коем случае не российский, это должны быть иностранные VPN», — говорит Глущенко.

В частности, речь идет о платном VPN Generator. Это инициатива российских активистов, которые считаются путинским режимом «иноагентами» и не живут на территории РФ, так как опасаются преследований. Для жителей временно оккупированных территорий они предоставляют его бесплатно, и месенджеры с этим VPN пока работают.

Жителям, находящимся в оккупации, в случае блокирования звонков можно использовать Google Meet, Jitsi, Zoom – на момент написания текста они еще работают. Также можно пользоваться Signal, Threema, но ни в коем случае не пользоваться российскими приложениями и сервисами — по факту это шпионские программы, которые получают доступ к данным гаджета. Если же все-таки нужно установить, то на устройстве не должно быть никакой чувствительной информации, других месенджеров или VPN.

Также, если вы работаете с операционной системой Windows, эксперты советуют создать отдельного пользователя, и от его имени производить поиск и другие действия.

Кроме этого, важно не нажимать в сети на какие-нибудь фишинговые ссылки, не использовать российский антивирус (например, Касперского). Также, пользуясь стационарными или мобильными телефонами, ни в коем случае не передавать никакой чувствительной информации в смс или разговоре. Потому что в интернете трафик еще хоть как-то зашифрован, а телефония фиксируется российскими властями полностью.

Нужно быть осторожными и тем жителям, которые смотрят украинские телеканалы с помощью спутниковых антенн — оккупанты могут их выявлять, приходить домой и требовать перейти на «российский пакет» телеканалов. Поэтому такие антенны лучше тщательно спрятать и замаскировать.

«Это возвращение в Советский Союз, когда люди ночью слушали «Голос Америки» или ВВС для того, чтобы получать новости свободного мира. Аналогичная ситуация происходит в России з любыми типами приема, где есть украинские телеканалы и украинские новости», — отмечает Александр Глущенко.

Как блокировка повлияет на российских военных и пропагандистов?

Россия капсулируется в своем «Чебурнете», блокируя жителям выход на международные интернет-площадки, в соцсети. Сказывается это и на российских военных, и на российских блогерах, распространяющих пропаганду. Они не смогут иметь доступ к тому объему информации, который был раньше.

«С этим вызовом сейчас начинают сталкиваться российские военнослужащие, которые не всегда имеют стабильную военную связь, и соответственно, используют месенджеры для коммуникации. Конечно, кричат о таких ущемлениях, в том числе ряд российских Z-пабликов, Z-блогеров, потому что они часто-густо используют платформу Telegram для того, чтобы распространять свои меседжи», — говорит Владислав Селезнев.

Если у украинских военных есть «Старлинк», то у российских доступа к таких системам значительно меньше, поэтому используют в частности и месенджеры — это запрещается, но на запреты не особо обращают внимание. Селезнев считает, что без связи российские войска могут в будущем иметь серьезные проблемы в управлении своими подразделениями, не смогут отслеживать цели, направления движения украинских военных. Возможно, для того, чтобы обеспечить военным связь, Россия даже пойдет на ослабление блокирования месенджеров. Также, вероятно, россияне думают и над какой-то резервной военной связью. Не исключено, что для этого будут использовать тот же государственный месенджер Max.

«В любом случае, мы должны понимать, что эта деятельность Российской Федерации, российского правительства абсолютно очевидно направлена на создание таких драконовских диктаторских условий. Такой себе концлагерь в границах одной страны, который должен полностью обрезать все связи с внешним миром, и определенным образом заблокировать горизонтальные связи между россиянами, а также жителями временно оккупированных территорий нашей страны», — отмечает Владислав Селезнев.

Прогнозы неутешительны: чем дальше, тем больше доступ к информации будет уменьшаться. На ситуацию влияет и замедление YouTube, и отсутствие возможности для сотовой связи между территориями, находящимися в оккупации, и остальным миром.