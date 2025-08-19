«Злость помогала держаться». Как мариупольский ТРОшник пережил Мордовию и Камышин

Вильдан Канюшев, защитник из Мариупольской ТРО. Фото из личного архива

Мариупольский боец ТРО Вильдан Канюшев выжил на войне и в плену.



«Прикипел я ко всему украинскому». Так просто говорит о своих чувствах Вильдан Канюшев, татарин по национальности, который родился в Дагестане, юность провел в России, и переехал жить в Мариуполь лишь в 90-ых годах. Вильдан без колебаний подписал контракт с Территориальной обороной еще в 2015 году и пошел защищать ставшую родной Украину в 2022-ом.



Дикие нравы



Вильдан родился в городе Махачкала, 19 января 1963 г.

«Это мусульманская среда. Это не "рашка". Там не любят русских за их пьянство, хамство и бардак», — говорит мужчина.

Однако в подростковом возрасте ему с семьей пришлось переехать в российскую Сызрань, где он учился на помощника машиниста электровоза и продолжал неприятно удивляться «диким нравам» россиян.

«Тяжело ассимилировался я там. У них норма, когда молодой посылает матом старшего, когда некрасиво относятся к девочкам и женщинам, когда в целом бескультурно ведут себя. Мне, как подростку, это было дико», — говорит о своих впечатлениях Вильдан.

Отслужив в советской армии, мужчина поступил в физкультурный университет, потому что всегда любил активный образ жизни. Увлекся лыжным спортом и достигал вершин в этом виде деятельности.



Со своей первой женой Вильдан познакомился, когда был в Бендерах, что в Молдове. Но брак был неудачным. Как только вспыхнул конфликт на Приднестровье, он уже с новой супругой переехал в Мариуполь и у пары родился сын.

«Это были суровые 90-ые годы. Нужно было зарабатываться деньги. Учителям в школе платили мало. Я подался в строительный бизнес с головой», — говорит Вильдан.

До 2014 года мужчина ездил работать на различные заработки, в том числе в 2012 году был в Москве.

«Уже тогда я понимал, что уже что-то не то. Дети подбегали к стройке, где мы работали и кричали: «хОхлы, чтоб вы сдохли», а взрослые относились предвзято и с пренебрежением, как и ко всем другим иностранным рабочим, хотя не хотели выгонять, потому что мы работали качественно и на совесть», — вспоминает он.



В Территориальную оборону не за «золотыми горами»



2014 год для Вильдана Канюшева окончательно все расставил на свои места. Он понял, что РФ имеет агрессивные планы в отношении Украины, которую он полюбил всем сердцем.

«Украина мне сразу понравилась. Я приехал сюда не просто так. Прикипел ко всему украинскому, не знаю как объяснить», — рассказывает Вильдан и добавляет, что часто ссорился с соседями, которые обзывали украинский язык «свинячим», живя в Мариуполе.

На так называемый «референдум» в мае 2014 года Вильдан пошел, чтобы проголосовать «Против».

«Просто одурманенный народ. Удивился, какие выстроились очереди в Левобережном районе Мариуполя чтобы в эту парашу залезть. Хотели манны небесной, но Россия никому еще добра не принесла», — рассказывает он.

В 2015 году, когда о Территориальной обороне практически еще никто не слышал, Вильдан Канюшев подписал контракт резервиста и стал посещать военные сборы.

«Золотых гор» там никто не обещал. Люди шли по велению сердца и учились защищать родной город и землю. Там я познакомился с активными и идейными людьми, с которыми позже образовался свой круг общения», — говорит он.

В 2019 году Вильдан принял участия в глобальных учения ТРО и прошел в группу «КДБ» — контрдиверсионной борьбы, которая тренировалась по особому плану и имела больше практических занятий.

Вильдан Канюшев. Фото из личного архива

Мама сгорела в квартире



Утро 24 февраля 2022 года для Вильдана началось, как и для всех мариупольцев. Мужчина проснулся от того, что российские войска обстреливали околицы города.

Разрушенный россиянами дом в Мариуполе. Фото: Мариупольский горсовет

«Я собрался и сразу пошел в военкомат. Покормил перед этим старенькую маму и принес ей воды из магазина. Больше я ее не увидел. Она сгорела в своей квартире», — с грустью вспоминает он.

Для мужчины начались военные будни. Свою мирную профессию строителя он сменил на солдатскую службу. Вильдан вначале нес боевое дежурство в военном госпитале, затем на БСМП. Оттуда его с побратимами перебросили на завод им. Илыча.



«Там мы дали им немного «жару» вначале», — вспоминает свой первый боевой опыт Вильдан. Позже он был отравлен в команду, которая занималась обустройством эвакуированного на завод госпиталя, что было также тяжелой и нужной работой. Под обстрелами бойцы ТРО обеспечивали быт госпиталя, эвакуировали раненых и носили им еду. Эти задачи Вильдан выполнял до самого попадания в плен.

«Все 10 мариупольцев выполнили свой долг до конца. Никто не ушел в СЗЧ, никто не дал «заднюю». Подполковник в последний день на бункере пожал каждому руку и сказал, что если бы не «Марики», как он нас называл, госпиталю бы пришлось тяжко», — с гордостью больше за побратимов, чем за себя, произносит мужчина.



Однако Вильдан не согласился молча выйти в плен. Он хватался за зыбкий шанс и пошел на прорыв.



Сколько букв в гимне РФ?



Вильдан и еще несколько человек нашли авто, на котором можно было выехать из завода. В колоне, без света фар и в полную неизвестность, они ехали первыми.

«Нас уже ждали. В наше авто попали из РПГ и мы влетели прямо в «ДНР»-овский блок-пост. Меня ранило в ногу, еще одному человеку пуля перебила бедро. Мы еле вылезли из перевернутой машины и на нас сразу направили автоматы», — говорит он.



Водителя оккупанты добили выстрелами, а остальных военнопленных просто избили и отправили «на ангары», в поселке Сартана.



«Там я побыл недолго. Дня 2-3. Потом на Еленовскую колонию. А оттуда сразу на СИЗО поселка Камышин, что в Волгоградской области. Оказался я там в 20-ых числах сентября 2022 года», — говорит он.



Про тяжелый период в плену боец говорит очень скупо, но делится тем, как внутреннее сопротивление помогло сохранить разум.



«Постоянно избивали. Прям жестоко. Про бани вообще вспоминать не хочется. Пытались показать, что мы — никто. Помогала держаться только внутренняя злость. Думал постоянно: "А вот хрен вам, козлы. Я не сломаюсь"», — говорит Вильдан.



Потом его этапировали в Каменск-Шахтинский (Ростовская область РФ). Этот короткий срок в одну неделю он пробыл на бараке, а потом вновь предстояло находиться в камерах СИЗО Курска. Там он побыл полтора года, где избиения были немного реже чем в Камышине, однако каждый выход из камеры сопровождался побоями.



«Это время постоянного голода и болезней. Но был хороший коллектив. Рядом были здравые морские пехотинцы, которые смогли наладить порядок и дисциплину в камере, разрешать споры при дележке скудной еды и поддерживать моральный дух. Я благодарен этим парням», — рассказывает мужчина.

20 августа 2024 года Вильдана этапировали в одно из самых страшных мест, где удерживают защитников Украины. В Мордовию.



«Эта жесть не забывается. Камышин просто отдыхает. Хуже ничего я не видел в жизни», — рассказывает Вильдан. Каждый месяц в СИЗО приезжали новые смены спецназа, которые с дикой жаждой жестокости избивали военнопленных. «Нужно было знать сколько букв в гимне Российской федерации, сколько гласных, сколько согласных, запятых и точек. До маразма. За неправильные ответы били палками так, что ягодицы и ноги были постоянно фиолетовыми», — вспоминает он. За жалобу на свое физическое состояние следовало физическое наказание. Находясь 24 часа в сутки под прицелом видеокамеры нельзя было позволить себе ни малейшего нарушения режима.

Чтобы как-то организовать свой быт и наладить дисциплину, в камере создали «Парламент».



«Мы выносили на обсуждение вопросы, обсуждали и решали общие проблемы. Это было как игра, но это помогало оставаться людьми, не оскотиниться в тех условиях. Хорошо, что были молодые лидеры, которые могли своим словом взять власть и мягко, без грубостей, ставить на место тех, кто терял над собой контроль», — говорит Вильдан.



Сотрудники администрации не раз предлагали мариупольцу перейти на их сторону. «Давили» на то, что, мол Мариуполь то уже захвачен, идти ему некуда и в Украине его никто не ждет.



«Пугали Колымой. Но я не отказывался от обмена. Вообще мало кто отказался. А кто отказался — редкие твари. Даже не потому что предатели, а просто люди не порядочные», — говорит он.

В рванье, но домой



Все самое хорошее случается внезапно. Вильдан говорит, что их камера находилась неподалеку от комнаты, где сотрудники СИЗО смотрели новости по телевизору. Поэтому он знал о начавшихся массовых обменах в конце весны 2025 года, но то, что он попадет в эти списки, мог только мечтать.



«Внезапно вызвали, поспрашивали для формальности хочу ли я на обмен. Парни уже в этот день обнимали и поздравляли меня, но я говорил им: "Подождите, тут еще ничего не ясно". Однако, то, что я поеду домой — уже чувствовалось», — рассказывает он.



И правда, на следующий день Вильдана и еще 40 военнопленных переодели в рваные и грязные вещи и заставили записать видео о том, что претензий к Российской Федерации у него нет, его никто не избивал и медицинскую помощь он получал своевременно.



Уже в аэропорту конвоир объявил украинцам, что они летят домой и попросил вести себя культурно.



Маршрут пролегал через Беларусь. На таможне была небольшая задержка, потому что ждали автобус с российскими военнопленными.



«Я смотрел на них и не видел ни одного такого изможденного как у нас. «Доходяг» там нет. Наверное, где-то в наших тюрьмах тоже есть «прессинг», в конце концов это они к нам пришли, а не мы к ним, но выглядели они в разы лучше», — рассказывает он.



Вильдан вспоминает, как впервые за такое длительное время в автобусе запел гимн Украины и на глазах выступили слезы. А когда увидел людей с сине-желтыми флагами — эмоции вовсе переполнили его. Поэтому день обмена — 19 июня 2025 года — теперь для мужчины словно второй День рождения.

День обмена — 19 июня 2025 года. Фото: СБУ

День обмена — 19 июня 2025 года. Фото: СБУ

Жить только в Украине



Вильдан прошел стандартный первый медицинский осмотр в Чернигове. Затем был на лечении в Киеве, где у него удалили грыжу, а сейчас проходил реабилитацию в Винницкой области.



Чем будет заниматься дальше — пока не решил. Первым делом хочет восстановить здоровье, а дальше, скорее всего, вновь подрабатывать на строительстве.



Вильдан говорит, что супруга и сын сейчас проживают в Германии. Увидеться с семьей мужчина, конечно хочет, но вот вариант переезда за границу для себя не рассматривает.