Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Изнасилование в Донецкой области во время оккупации: будут судить двух российских военных

20 августа 2025, 15:35

Изнасилование в Донецкой области во время оккупации: будут судить двух российских военных

Скриншот с видео Донецкой областной прокуратуры Скриншот с видео Донецкой областной прокуратуры

Укололи неизвестное вещество, угрожали расправой над детьми и по очереди изнасиловали — прокуроры направили в суд дело об изнасиловании женщины в захваченном россиянами селе на Донетчине. В публикации не будет подробностей о пострадавшей и месте, где произошло преступление, чтобы обезопасить женщину и исключить ее идентификацию.

«Я просила, чтобы они меня отпустили к детям»

Это произошло в июне 2022 года в оккупированном селе Краматорского района. До освобождения населенного пункта оставалось еще три месяца жизни в оккупации.

Обвиняемые находились в селе в составе оккупационных войск. Двое российских военных вечером ворвались во двор дома, где жила пострадавшая с мужем и детьми. В тот момент она находилась на улице возле дома. Женщина пошла за россиянами по их требованию, понимая, что выбора у нее нет — ей угрожали расправой над детьми.

Военные, запугивая оружием, отвели ее в соседний закрытый дом, проникли внутрь и затащили туда женщину. Там они укололи ее неизвестным веществом, чтобы она не сопротивлялась и чувствовала слабость. Затем поочередно изнасиловали.

Донецкая областная прокуратура опубликовала видео допроса, где пострадавшая рассказывает, как все произошло. Ее лицо скрыто, голос изменен, чтобы избежать идентификации.

«В процессе насилия меня душили. Очень много синяков осталось на руках, на ногах, на шее. Перед тем как насиловать, они укололи меня чем-то под ребро. Я просила, чтобы они меня отпустили, чтобы к детям отпустили. Но они мне говорили, что дети уже обречены», — рассказала женщина.

По ее словам, российские военные пугали, что ее детей уже нет в живых, а идти ей некуда.

Следствие утверждает, что во время насилия обвиняемые осознавали, что женщина является гражданским лицом и находится под защитой международного гуманитарного права, однако это их не остановило. Действия обоих российских военных квалифицированы как грубое нарушение норм международного гуманитарного права.

В феврале 2025 года заочно сообщили о подозрении в военном преступлении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины — жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору («Нарушение законов и обычаев войны») — двум российским военным: водителям Ивану Жолтикову и Шамилю Сафарлиеву.

Обвиняемый Шамиль Сафарлиев.Фото: ZminaОбвиняемый Шамиль Сафарлиев. Фото: Zmina

Первый — родом из Хабаровска, второй — из города Братск Иркутской области РФ. Оба — из воинской части 74854, базирующейся в Хабаровске. Во время досудебного расследования следствию было известно, что подозреваемые не находятся в плену, однако могут быть на временно оккупированной территории Украины в составе вооруженных сил Российской Федерации.

Через полгода, в августе, обвинительный акт в отношении Жолтикова и Сафарлиева по обвинению в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины), прокуроры направили в суд.

Как будут судить обвиняемых

Рассматривать дело будет Индустриальный суд Днепра. Подготовительное заседание назначено на 27 августа. Дела об изнасилованиях украинский суд рассматривает в закрытом режиме из-за чувствительности темы и необходимости обеспечить безопасность потерпевших.

С учетом того, что обвиняемые не задержаны, в суд их вызывают повестками по последнему известному месту жительства, а также через публикации в «Урядовом курьере», на сайтах суда и Офиса Генерального прокурора Украины.

Согласно украинскому уголовному процессуальному законодательству, если обвиняемые трижды не явятся на судебное заседание, прокуратура сможет ходатайствовать о специальном судебном рассмотрении дела in absentia, то есть в их отсутствие. При этом даже если дело будут рассматривать in absentia, подсудимых все равно продолжат вызывать на заседания повестками.

Для обеспечения справедливого судебного процесса и права на защиту обвиняемым назначили адвокатов от Центра бесплатной правовой помощи.

В Донецкой прокуратуре на запрос «Новостей Донбасса» ответили, что позиция прокурора в деле основана на собранных во время досудебного расследования доказательствах, которые назвали «основательными» и «достаточными» для сообщения о подозрении. В прокуратуре также добавили, что в рамках уголовного производства дополнительных эпизодов не установлено.

В случае доказанности вины по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины обвиняемым грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы, срок которого будет исчисляться с момента задержания.

В целом, с начала 2025 года донецкие прокуроры уже сообщили о подозрении в совершении военных преступлений 23 лицам. А по данным Офиса Генерального прокурора, уже зарегистрировано более 182 тысяч дел, связанных с военными преступлениями, совершенными во время вооруженной агрессии РФ против Украины.

Материал подготовлен в рамках проекта INSTITUTE FOR WAR & PEACE REPORTING (IWPR) «Правосудие вживую»

Автор: Наталья Нестеренко

ТЕГИ

Прочее
Суд Военные преступления РФ временно оккупированные территории
Места
Донецкая область
@novosti.dn.ua

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
20:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
15:18
Дроны СБУ поразили два склада боеприпасов оккупантов на захваченной Луганщине
14:09
На оккупированной Луганщине растет лесной пожар: местные спасатели не справляются
13:35
Коррупция и «ЛНР»: за что уволили главу оккупированного Айдара
13:21
Оккупанты разграбили музеи на захваченной части Донбасса
13:17
На оккупированной Донетчине планировали опреснять воду из Азовского моря: не получилось
12:31
Силы обороны уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами под Запорожьем
16:35
На оккупированной Луганщине горит лес — огонь подобрался к дачам (дополнено)
15:34
В оккупированном Енакиево сгорела АЗС: оккупанты заявили об атаке дрона
11:16
Пушилин снова пообещал наладить подачу воды, но проблема не решается
07:29
В Донецке обстреляли место расквартирования российских войск
13:12
Оккупационные власти Донетчины снизили тарифы на воду, но не в Мариуполе
12:07
В Луганске сжигают украинские книги, но преподаватели сохраняют литературу тайно
17:23
Из плена вернулся командир тральщика «Геническ» Александр Бойчук
14:05
В оккупированном Севастополе рухнул подъемный кран: погиб человек
11:11
РФ готовит новый блокпост между Красноперекопском и Армянском
10:26
РФ переводит чаты жителей ВОТ в мессенджер Max для слежки
все новости
16:43
Украинская армия поразила танк и уничтожила пехоту российских войск на Краматорском направлении
16:17
РФ атаковала Константиновку из РСЗО «Смерч»: трое погибших и четверо раненых
16:11
«Белые ангелы» эвакуировали пятерых детей из села Андреевка Донецкой области
15:48
Дональд Туск выступил против выбора Будапешта в качестве места встречи Зеленского и Путина
15:42
В Краматорске возобновят уличное освещение вечером: подробности
15:42
Оккупанты бьют по Константиновке, только за день сбросили 10 авиабомб
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
15:22
Россия готовит «алиби» для новых ударов по Краматорску: в ЦПД рассказали, что известно
14:59
Российская армия усиливает давление на севере Донецкой области – Сырский
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
14:21
На Покровском направлении ВСУ уничтожили склад боеприпасов и укрытие армии РФ
14:00
ВСУ дронами уничтожили артиллерию российской армии на Лиманском направлении
13:57
Украинские военные тяжело ранили генерала РФ на Курщине
13:26
В Польше ночью упал и взорвался неизвестный объект
13:08
Украинские военные отказываются от «Калашникова» в польза винтовки UAR-15: в чем ее преимущества
12:39
До минимальных значений за лето упала скорость продвижения войск РФ в Украине
12:32
СБУ задержала двух информаторов РФ, которые передавали оккупантам позиции Сил обороны Славянска
11:53
Удары по пятиэтажкам в Константиновке: под завалами могут находиться четыре человека
11:29
В Дружковке FPV-дроны попали в автомобиль и по автостоянке: некоторые магазины и банки временно прекратили работу
11:27
Российская авиация сбросила четыре авиабомбы на Константиновку: в городе много повреждений
все новости
ВИДЕО
Российский танк на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинская армия поразила танк и уничтожила пехоту российских войск на Краматорском направлении
20 августа, 16:43
В Андреевке продолжается эвакуация. Фото: скриншот «Белые ангелы» эвакуировали пятерых детей из села Андреевка Донецкой области
20 августа, 16:11
На Покровском направлении Спартан уничтожил склад боеприпасов армии РФ. Фото: скриншот На Покровском направлении ВСУ уничтожили склад боеприпасов и укрытие армии РФ
20 августа, 14:21
Российская артиллерия на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ дронами уничтожили артиллерию российской армии на Лиманском направлении
20 августа, 14:00
Украинские военные тяжело ранили генерала РФ на Курщине. Фото: скриншот Украинские военные тяжело ранили генерала РФ на Курщине
20 августа, 13:57
Иллюстративное фото В Дружковке FPV-дроны попали в автомобиль и по автостоянке: некоторые магазины и банки временно прекратили работу
20 августа, 11:29
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор