Изнасилование в Донецкой области во время оккупации: будут судить двух российских военных

Укололи неизвестное вещество, угрожали расправой над детьми и по очереди изнасиловали — прокуроры направили в суд дело об изнасиловании женщины в захваченном россиянами селе на Донетчине. В публикации не будет подробностей о пострадавшей и месте, где произошло преступление, чтобы обезопасить женщину и исключить ее идентификацию.

«Я просила, чтобы они меня отпустили к детям»

Это произошло в июне 2022 года в оккупированном селе Краматорского района. До освобождения населенного пункта оставалось еще три месяца жизни в оккупации.



Обвиняемые находились в селе в составе оккупационных войск. Двое российских военных вечером ворвались во двор дома, где жила пострадавшая с мужем и детьми. В тот момент она находилась на улице возле дома. Женщина пошла за россиянами по их требованию, понимая, что выбора у нее нет — ей угрожали расправой над детьми.

Военные, запугивая оружием, отвели ее в соседний закрытый дом, проникли внутрь и затащили туда женщину. Там они укололи ее неизвестным веществом, чтобы она не сопротивлялась и чувствовала слабость. Затем поочередно изнасиловали.

Донецкая областная прокуратура опубликовала видео допроса, где пострадавшая рассказывает, как все произошло. Ее лицо скрыто, голос изменен, чтобы избежать идентификации.

«В процессе насилия меня душили. Очень много синяков осталось на руках, на ногах, на шее. Перед тем как насиловать, они укололи меня чем-то под ребро. Я просила, чтобы они меня отпустили, чтобы к детям отпустили. Но они мне говорили, что дети уже обречены», — рассказала женщина.



По ее словам, российские военные пугали, что ее детей уже нет в живых, а идти ей некуда.

Следствие утверждает, что во время насилия обвиняемые осознавали, что женщина является гражданским лицом и находится под защитой международного гуманитарного права, однако это их не остановило. Действия обоих российских военных квалифицированы как грубое нарушение норм международного гуманитарного права.



В феврале 2025 года заочно сообщили о подозрении в военном преступлении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины — жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору («Нарушение законов и обычаев войны») — двум российским военным: водителям Ивану Жолтикову и Шамилю Сафарлиеву.

Первый — родом из Хабаровска, второй — из города Братск Иркутской области РФ. Оба — из воинской части 74854, базирующейся в Хабаровске. Во время досудебного расследования следствию было известно, что подозреваемые не находятся в плену, однако могут быть на временно оккупированной территории Украины в составе вооруженных сил Российской Федерации.

Через полгода, в августе, обвинительный акт в отношении Жолтикова и Сафарлиева по обвинению в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 УК Украины), прокуроры направили в суд.

Как будут судить обвиняемых

Рассматривать дело будет Индустриальный суд Днепра. Подготовительное заседание назначено на 27 августа. Дела об изнасилованиях украинский суд рассматривает в закрытом режиме из-за чувствительности темы и необходимости обеспечить безопасность потерпевших.



С учетом того, что обвиняемые не задержаны, в суд их вызывают повестками по последнему известному месту жительства, а также через публикации в «Урядовом курьере», на сайтах суда и Офиса Генерального прокурора Украины.

Согласно украинскому уголовному процессуальному законодательству, если обвиняемые трижды не явятся на судебное заседание, прокуратура сможет ходатайствовать о специальном судебном рассмотрении дела in absentia, то есть в их отсутствие. При этом даже если дело будут рассматривать in absentia, подсудимых все равно продолжат вызывать на заседания повестками.



Для обеспечения справедливого судебного процесса и права на защиту обвиняемым назначили адвокатов от Центра бесплатной правовой помощи.

В Донецкой прокуратуре на запрос «Новостей Донбасса» ответили, что позиция прокурора в деле основана на собранных во время досудебного расследования доказательствах, которые назвали «основательными» и «достаточными» для сообщения о подозрении. В прокуратуре также добавили, что в рамках уголовного производства дополнительных эпизодов не установлено.



В случае доказанности вины по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины обвиняемым грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы, срок которого будет исчисляться с момента задержания.

В целом, с начала 2025 года донецкие прокуроры уже сообщили о подозрении в совершении военных преступлений 23 лицам. А по данным Офиса Генерального прокурора, уже зарегистрировано более 182 тысяч дел, связанных с военными преступлениями, совершенными во время вооруженной агрессии РФ против Украины.

