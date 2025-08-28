Запорожская область под обстрелами: в Малокатериновке в 12 км от фронта остаются семьи с детьми

Последствия обстрелов Малокатериновки Запорожской области. Фото: «Новости Донбасса»

Малокатериновка Кушугумской громады Запорожской области расположена на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. До областного центра города Запорожье здесь рукой подать — всего около 20 км. Но теперь село всего в 12 км от фронта.



До полномасштабной войны здесь проживало более 3 тысяч людей, сейчас в два раза меньше. Тем не менее под регулярными обстрелами российской армии здесь остается около ста семей с детьми, в том числе и многодетные семьи.

Обстрелы, FPV-дроны и КАБЫ: Чем россияне обстреливают Малокатериновку

Местная жительница стоит возле своего двора. Окна в доме позади женщины забиты осб-плитами, сверху в районе крыши синеет большой кусок полиэтилена. Нам в сердцах рассказывает о том, дне когда российские снаряды прилетели в ее жилье.

«И грохот, и все. И все посыпалось. Я вот, как сидела руками голову закрыла и все. А муж как раз из хаты заходил — он вот упал на пол. Его волной», — описывает активно жестикулируя местная жительница.

Таких частично или полностью разрушенных домов в селе много. Некоторые стоят совсем без крыш, от некоторых остались одни деревянные «скелеты». Посечена и местная церквушка с маленьким голубым куполом и православным крестом на макушке. На фоне — раскуроченные ворота, дома и дворы превращенные буквально в строительный мусор.

Последствия обстрелов Малокатериновки Кушугумской громады. Фото: «Новости Донбасса»



Обстрелы Малокатериновки Кушугумской громады со стороны российской армии участились этой весной. Российские военные запускали по мирным жителям по пять управляемых авиабомб за один день. Из-за террора за последние три месяца громаду покинули полторы тысячи жителей.



Голова Кушугумской громады(общины) Владимир Сосуновский рассказывает это в данный момент крайний поселок до линии разграничения — до Степногорской громады.

«Поселок Малокатериновка Кушугумской общины страдает каждый день от FPV-дронов. Бьют по инфраструктуре, по мирным жителям, по автомобилям. Порядка там уже десяти автомобилей сгорело, три человека были серьезно ранены. А вот последнее было, конечно, управляемые авиабомбы. Пять бомб прилетели в сам поселок в центр. На расстоянии где-то триста метров друг от друга. Обидно, люди уезжают», — говорит Сосуновский.

Как люди живут в Малокатериновке и почему не уезжают?

Ирина — местная жительница выглядывает из разбитого окна своего дома: «Ничего не осталось совсем – ни дверей, ни окон. С потолка все потекло. Все полопалось, все потрескалось, все. Муж чудом остался жив. Это его спасло, что он вошел в ванную. А так бы все стекла в него полетели», — вспоминает Ирина.

С начала лета участились российские обстрелы Малокатериновки «Шахедами». Местные жители говорят: не проходит и дня без дроновых налетов. Жаркая погода усиливает опасность пожаров после обстрелов. Один из них наблюдаем прямо во время съемок — густой черный дым валит вдалеке. В воздухе пахнет окончанием тяжелого военного лета и гари.

«А сегодня с утра, да горело, видно. Я же говорю, так оно, детвора если бегает, она не обращает внимания. А я понимаю, что оно там где-то, наверно, где-то прилетело и где-то горит. Ну, а что сделаешь. Уже привыкли к этому — ну а что сделаешь», — рассказывает Валентина встречая нас в своем дворе.

У этой жительницы Малокатериновки шестеро детей — три девочки и три мальчика. Младшему всего шесть месяцев. Женщина говорит, что из-за обстрелов уезжали в Запорожье, однако, через время семья все равно вернулась домой.

Жительница Малокатериновки Запорожской области Валентина с детьми. Фото: «Новости Донбасса»

«В позапрошлом году уезжали. Год жили, обратно вернулись, думали, обратно все затихло, вроде более или менее. А оно обратно начало, еще хуже. Ну уж ехать куда-то так не хочется. Надоело, что куда-то переезжать нужно. Думаем, будем пока здесь, все наладится. Будем сидеть ждать, что все будет хорошо. Что наши ребята там дадут — прогонят их, и будем здесь пока», — жалуется жительница.

Старшая дочка Валентины — Полина, говорит, что во время обстрелов дети садятся «за две стенки», поскольку укрытия в доме нет. Несмотря на то, что областной центр российская армия тоже регулярно обстреливает, девочка говорит, что в Запорожье было спокойнее.

«Ну было там тихо, там гораздо тише было. Прилетало, но очень редко. И вообще тихо, здесь громче. Дроны летают и "Шахеды" летают. Страшно. Не погулять никуда, ни в парк никуда не сходишь. Раньше, до войны гуляли», — рассказывает девочка.

Валентина объясняет как на обстрелы реагируют дети:

«Так когда если где-то далеко, то уже привыкли, что оно где-то это. Как дроны летают, знают, что надо сразу бежать — в дом забегают подальше от окон. Что надо сесть, подождать, пока он пролетит», — говорит женщина.

Пока проходим, чтобы пообщаться с другими жителями начинает выть серена. В бесконечных тревогах и российских обстрелах растут и трое детей Аллы. Жительница Малокатериновки говорит, если бы не полномасштабное вторжение России, не на что было бы жаловаться.

«Очень близко, страшно. Целый день, всю ночь. Как-то пока терпим, а что делать? Старший вообще не хочет никуда уезжать. Здесь все-таки и друзья — 15 лет прожил. Младшие такие, бывает, что забираю, если очень громко; едем в Кушугум немножко там на ночь к кумовьям переночевать. А так… боятся. Когда очень близко где-то "бахкают", только дрон: "Мама, ууууу!"», — говорит женщина.

Алла просит маленькую сидящую у нее на руках дочку показать тете как летит дрон. И светловолосая девочка в милой желтой маечке с ромашками тут же произносит: «Вууууууу!». В этот момент на глазах Аллы выступают слезы.

Жительница Малокатериновки Запорожской области Алла с дочкой на руках во дворе своего дома. Фото: «Новости Донбасса»

Из дома выходит пожилая мама Аллы — Лидия Александровна. Она помогает с внуками. Один из её сыновей погиб на фронте ещё в 2015 году. Рассказывая о сыне и о том, что им приходится переживать сейчас женщина тоже начинает плакать.





«Громко-громко вот это месяца два. А в последнее время вообще каждый божий день. То было раз в три дня, раз там в неделю "побахкают-погехают". А теперь и самолеты над нами летят. Как летит, так и дом дрожит. Ну, наши самолеты, наши. Полетят туда, их бахнут, и они тогда начинают уже соперничать. Нам отдавать сдачи», — рассказывает Лидия.

На данный момент в Малокатериновке остаётся двести детей, что в два раза меньше, чем до полномасштабной войны. Основной аргумент для родителей оставаться здесь — высокие цены на аренду жилья в более безопасных местах страны.