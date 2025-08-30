«Без права на обмен?» Почему военнослужащий Константин Князев считается дезертиром в плену

Константин Князев считается дезертиром в плену. Фото: личный архив

Есть пословица, говорящая о том, что «Прежде чем судить солдата, проходи день в его берцах». История жизни и попадания в плен бойца 53 бригады ВСУ Константина Князева необычна и неоднозначна. На момент взятия в плен российскими войсками он находился в Мариуполе, хотя должен был нести службу в районе Волновахи. Почему так произошло и считают ли сейчас Князева дезертиром в Украине «Новостям Донбасса» рассказала проживающая в Москве его мать Татьяна.

Необычный ребенок

Родился Константин 24 июля 1998 года в столице Венгрии Будапеште. Его родители работали в транспортной кампании поэтому вся жизнь ребенка проходила «на колесах».



Отец Кости уехал в Москву и остался работать там. Родители Константина развелись. Процесс был очень сложным и болезненным. Поэтому первый период он с мамой жил в Лимане(до переименования Красный Лиман), а потом в Мариуполе, Донецкой области. Однако в 1 класс пошёл в Москве, учился в частной гимназии, но для поступления в 8-ой класс он вновь вернулся в Украину.



«Были сложности из-за прописки с тем, чтобы Костю устроить в школу. Не хотели брать. Появились проблемы с одноклассниками. Там все были спортивные ребята. Все знали, что он из Москвы и имеет определенный лоск. Он отличался мозгами и культурой, был вежливый. Не курил, не пил, компании у него там не было», — говорит мать Татьяна.



Косте всегда хорошо давались языки. Он выучил английский с помощью репетитора и начал изучать китайский. Играл на гитаре и увлекался большим теннисом. Писал стихи и серьезно изучал труды античных философов.

Любовь и служба

Учась в мариупольской школе, Константин познакомился с будущей женой Натальей. Это была любовь с первого взгляда. Когда родители настояли, чтобы Наташа поступала в лицей «Эрудит», в Донецке уже начались пророссийские митинги, Костя уехал за ней.





«Мы не думали, что это все это безобразие в Донецке затянется надолго. Костя после школы поступил на экономический факультет, но нас поставили перед выбором: "Либо уходи из универа — либо получай паспорт "ДНР". Для нас это было не приемлемо. Поэтому мы все бросили, Костя уехал в Москву и поработал в транспортной компании у отца», — рассказывает Татьяна.



Однако свое будущее Константин Князев видел только в Украине. Поэтому он решил приехать в Одессу и учиться на прокурора. Но для этого нужно было отслужить в армии, что он и решил сделать. Принял присягу Константин во Львове, а службу нес в штабе в Днепропетровске. Чтобы быть поближе к любимой, хоть на момент 2020 года у них были сложные отношения и пара не жила вместе, Костя перевелся в 53-ю бригаду, которая базировалась в Волновахе.



Мать Кости, Татьяна, на тот момент продолжала проживать в Москве и старалась обеспечить достойную старость своим престарелым родителям и дяде с инвалидностью.



Отношения Кости с Наташей наладились. Даже то, что она родила ребенка от предыдущего неудачного брака не стало препятствием для него.



«22. 02. 2022 год... Такая красивая дата, такая бывает только раз в сто лет. Костя приехал в Мариуполь, чтобы расписаться с Наташей. Его отпустили без необходимых документов. На следующей день свадьбу отмечали в кругу друзей. В тот же вечер он прибыл в часть в Волновахе», — рассказывает Татьяна.

…И началась война

Утром 24 февраля 2022 года Костя позвонил маме и сказал, что началась настоящая полномасштабная война. Российская армия атаковала позиции 53 бригады. Находясь в Москве Татьяна сначала не поверила сыну. Ведь российское правительство заявило о какой-то невнятной «СВО».



«"Мама, тут высаживается десант и бомбят самолеты. Нас убивают", — так сказал мне Костя…. Вы знаете, почти все погибли из его группы. Костя оказался свидетелем того, когда его ребят взяли в плен, а потом расстреляли у стены. Это сыграло большую роль в ситуации. Я ему позвонила часов в 9 утра 24 февраля и сказала, чтобы он ехал в Мариуполь и спасал свою семью и Наташиного ребенка. Объявили, что в Мариуполь идут чеченцы. Я настояла, чтобы он поехал туда. Может, я тоже виновата», — говорит Татьяна.



Сама она пыталась также приехать в Мариуполь, несмотря на боевые действия там, но российскими силовики не пропустили ее в осажденный город.



Константин пробрался в Мариуполь и все время находился со своей женой. Из обесточенного города своей матери он сумел дозвониться всего два раза.



«Костя занимался тем, что обеспечивал быт своей семьи, которая жила в Кальмиусском районе. Чинил дом после "прилета". Находил лекарства, еду и воду ребенку и больным родственникам. Он выполнял роль мужчины, добытчика. Хотел уйти один несколько раз из окруженного города или присоединится к полиции. Но сложилось так, что выходил с Наташей. Думал, пристроить ее категорически только на территории Украины. Его арестовали на блокпосту, за супермаркетом "Метро"», — рассказывает Татьяна.



По татуировкам и документам оккупанты выяснили, что Константин — военнослужащий и взяли его в плен. Наталью увезли в Донецк, а потом в Россию. Для того, чтобы разыскивать супруга, Наталья вернулась в оккупированную Макеевку и сняла там жилье.



«От Кости первый звонок был только в июне. То есть почти через полгода. Он сказал, что он в Донецком СИЗО и попросил привезти ему передачу. Наташа сразу же поехала туда, но на пропускном пункте сказали, что такого в учреждении нет. Соврали», — говорит Татьяна.

За что Константина Князева судят в России

По словам Татьяны, ее сына удерживали вначале в здании Донецкой прокуратуры, потом в изоляторе временного содержания, а потом перевезли в СИЗО Донецка. Уже со временем она узнала об этапе в Горловскую колонию на оккупированной Донетчине, далее в Кировск, а оттуда повезли в Россию, в СИЗО Новосибирска, поселка Линево. Эти данные пришли только от украинских волонтеров. Сотрудники ФСБ, также выходили на связь с Натальей. Они требовали деньги якобы на покупку одежды и продуктов для Кости, но на самом деле никаких передач не делали и письма не передавали.



«Один раз они взяли 120 тысяч рублей и якобы повезли на свидание в Горловской колонии Наташу и ее дочь Анжелику. Кости там уже не было, а ФСБшники сказали, что он отказался выйти к ним», — говорит Татьяна.



В свою очередь Татьяна постоянно писала письма, чтобы получить официальную информацию о месте нахождения и статусе сына. От так называемого «омбудсмена» группировки «ДНР» приходили ответы, что о данной личности им вовсе ничего не известно, а официальные органы РФ просто игнорировали запросы Татьяны. Периодически ей звонили мошенники или неизвестные люди, которые врали по телефону, что Костя вступил в российский добробат. Ничему этому Татьяна не верила и продолжала свою борьбу.



Украинская сторона в свою очередь считает Константина Князева дезертиром, самовольно покинувшим часть. Соответственно, его сняли с довольствия и никаких движений по его обмену воинская часть не инициирует.



«Костя в недоумении, почему его не меняют. Он записывал видео, где обижается на меня, что я ничего не делаю. Тем более я живу в России, что затрудняет коммуникацию с Украиной. Я боюсь, что он просто будет там сидеть без права на обмен и еще вдруг посадят, если правда вернут в Украину», — вздыхает Татьяна.



По ее словам, она знает, что в России Костю обвиняли по нескольким статьям сразу. Это шпионаж, ведение террористической деятельности и хранение оружия.



«Почему это вдруг это они придумали — неизвестно», — говорит Татьяна.



На данный момент российский адвокат заверяет, что в Новосибирске Кости нет, однако украинский волонтер утверждает обратное, РФ скрывает данные о военнопленных. Лично с сыном Татьяна не виделась уже более 3 с половиной лет.

Бессмертная надежда

Татьяна говорит, что ее вера и надежда непоколебимы, а сил на борьбу хватит на десятки лет. Она хочет добиться присвоение Косте статуса военнопленного и его выход на обмен в Украине. А что будет дальше — пока не известно.



«Я буду уважать и поддерживать любое его решение. Я живу для него. Сын — это единственное, что у меня есть», — подчеркивает женщина. Поэтому она продолжит писать запросы в российские инстанции и добиваться четких пояснений, почему Костю удерживают до сих пор.



«Мне главное получить официальную бумагу о его пребывании в новом месте заключения. Больше мне от России ничего не надо. Спасибо, что находятся люди, которые помогают. Надеюсь, что Костю отпустят и чтобы Мариуполь был снова нашим домом», — говорит она.



Из неофициальных источников в силовых структурах Украины корреспондентам стало известно, что Константин Князев в виду своих поступков 24.02. 2022 года считается дезертиром, однако подчеркнули, что Украина заинтересована в возвращении всех своих граждан для того, чтобы дать правовую оценку их действиях на Родине. Его матери же рекомендовали обращаться в Объединенный Координационный Штаб и надеяться на лучшее.

