Аллеи славы и могилы украинских военных на Донбассе: Как спасти память от боевых действий и оккупации

Аллея Славы в Краматорске, Донецкая область. Фото: Дмитрий Глушко

В Донецкой области война не только уносит жизни, но и стирает память о героях, погибших в борьбе за независимость Украины. Оккупация изменила городские пространства, где еще недавно стояли мемориалы и могилы украинских военных: в оккупированных Мариуполе, Бахмуте и других городах. Российская администрация пытается стереть любые следы украинской памяти: демонтирует памятники, засыпает могилы черной пленкой, а записи о захоронениях исчезают без следа. В то же время на свободных территориях, в частности в прифронтовых общинах, власти и местные жители пытаются восстановить память, ища новые формы почитания, такие как перезахоронение погибших или создание виртуальных мемориалов.



В Кривом Роге ситуация с мемориализацией также не решена. Два года назад в Кривом Роге власти обещали обустроить сектор, где хоронят погибших в российско-украинской войне, и создать мемориальный комплекс. Сегодня на том месте — только фундамент часовни, неровные ряды могил и разношёрстные памятники. Семьи остались один на один с расходами и ответственностью, а проблема сохранения памяти обостряется.

Мемориализация и комеморация погибших во время боевых действий военных в Донецкой области: Что происходит?

Война не только забирает жизни — она пытается стереть память. Там, где российская оккупация меняет городские пространства, украинские могилы обматывают чёрной плёнкой, мемориалы демонтируют или разбивают кувалдами, а архивы захоронений исчезают бесследно.



Одновременно в свободных и прифронтовых общинах люди и местная власть упорно возвращают имена, ищут новые форматы почтения и налаживают процедуры перезахоронения, чтобы достоинство погибших не зависело от линии фронта.

Стирание памяти об украинских военнослужащих на оккупированных территориях

В Донецкой области эти проблемы стоят особенно остро. В Мариуполе разрушили Мемориал памяти военнослужащим-мариупольцам, а на крупнейшем кладбище в пгт Старый Крым российская администрация полностью уничтожила архивы захоронений за 2021–2024 годы. Утраченные документы означают, что сегодня почти невозможно установить точное местонахождение отдельных и массовых могил, подтвердить личности похороненных и найти их семьи. На оккупированных территориях параллельно появляются помпезные стелы и музеи так называемым героям СВО, тогда как любые следы украинской памяти убирают.



Вандализм имеет и демонстративные формы — например, в селе Чмыровка на Луганщине оккупанты обмотали чёрной плёнкой памятники на могилах украинских защитников. Участок, где с 2014 года хоронили неизвестных и местных воинов, ранее благоустраивал предприниматель и волонтёр Владимир Винник. Неоднократно уничтожался и памятный знак Василию Слипаку возле Мироновского и Луганского — символ того, как российские военные системно пытаются сломать украинскую память.



В селе Чмыровка Луганской области оккупанты обмотали черной пленкой памятники на могилах украинских защитников. Фото: Ксения Новицкая, LB



В Селидово и Курахово, которые были оккупированы не так давно, нет полной картины состояния мест памяти: по имеющимся данным, в Селидово похоронены 26 человек (из них один — участник АТО/ООС), в Курахово — двое воинов АТО/ООС и 32 участника боевых действий после начала полномасштабного вторжения. Бюджеты поддержки семей погибших военных различаются: в Курахово в бюджет заложено по 375 тысяч гривен, а в Селидово — 200 тысяч гривен на одну семью.

Аллею славы уже невозможно инвентаризировать в Покровске. В Краматорске начались перезахоронения военных

Там, где продолжаются бои, даже подконтрольные Украине кладбища становятся мишенью. В Покровске община вынуждена признать: центральное кладбище и обновлённую в 2021 году Аллею славы сейчас невозможно инвентаризировать — территория находится в зоне активных боевых действий. Известно, что здесь похоронены 106 военнослужащих, но сколько семей обращались по поводу перезахоронения, местная власть не уточняет. Из инструментов поддержки — единовременная помощь семьям новых погибших в размере 50 тысяч гривен и 40 тысяч гривен на благоустройство могилы.



На этом фоне Краматорск демонстрирует иную динамику — более спокойную, но тоже болезненную. Здесь продолжаются захоронения на Аллее Героев, официально основанной 21 августа 2024 года.

Аллея Героев в Краматорске. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса



По состоянию на сегодня на аллее покоятся 143 защитника. В целом в городе похоронены 249 военных, ведь часть по желанию семей хоронили на других кладбищах. Приближение линии фронта и страх повторить тяжёлый опыт Покровска, где ведутся активные боевые действия, или оккупированных городов, уже стали причиной перезахоронения военных. Сейчас городская власть сообщила «Новостям Донбасса» как минимум о трёх случаях, когда семьи переносили могилы после эвакуации семьи или просто в более безопасное место. На захоронения в 2025 году город заложил 1 миллион 250 тысяч гривен. Параллельно появляются памятные доски в учреждениях, где учились погибшие, и названия улиц в их честь. Краматорск ведёт и собственный мемориальный проект «Небесное войско Краматорска»: в 2025 общинам передали печатные книги с историями каждого Героя, погибшего до этого года, а следующий том должен собрать истории погибших в 2025.

Аллея Героев в Краматорске. Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса



В приватных разговорах родные и духовенство говорят о главном — о достоинстве. Священник из Краматорска (по его просьбе мы не называем имени) объясняет: «Тело — из земли и в землю возвращается. Душа — вечна. Если издеваются над могилами, это аморально и на их совести. Но семья должна знать: молитва возможна где угодно, и душа всегда рядом». Мы просим его разъяснить позицию относительно перезахоронений в военное время: «Что касается перезахоронения: это не грех и не влияет на душу человека. Главное — молитва за душу и достоинство в каждом действии. Нельзя глумиться над усопшими, но если обстоятельства вынуждают переносить захоронение — семья может принять это решение спокойно».



Свою границу уважения обозначает и Михаил Холопов, отец погибшего защитника из Краматорска. Его сын, Михаил Холопов (младший), родился 8 сентября 1990 года, был одним из лучших спортсменов города, работал помощником сталевара на заводе «ЭМСС». С 2015 года — в армии: прошёл АТО/ООС, полномасштабное вторжение встретил на аэродроме в Краматорске, позднее стал оператором беспилотника. 8 апреля 2025 погиб в бою под Курахово.

Похороны украинского военнослужащего из Краматорска Михаила Холопова (младшего). Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса



Отец говорит жёстко и честно: «Я не испытываю сочувствия к врагу, но никогда бы не стал унижать могилы — даже вражеские. Есть честь и человеческое понимание. Топтаться по захоронениям — аморально». Он добавляет: «Если здесь будет оккупация — это хуже полицаев во Вторую мировую. Но они сюда не дойдут, ноги сломают. Я всем говорю: верьте в Вооруженные силы Украины, всё будет хорошо. Русским дадут отпор и не допустят продвижения сюда». Для себя Михаил решение принял: «Перезахоронением сына я заниматься не собираюсь. Он должен покоиться здесь, в Краматорске». В то же время он рассказывает историю знакомой: «Она боится ехать в Краматорск — опасно. Её сын сейчас на ДНК-экспертизе. Говорит: “Лучше кремирую и похороню в крупном городе, где не придётся беспокоиться о могиле”. Так ей спокойнее — и за себя, и за память о сыне».

«Эвакуация памяти»

Наряду с личным выбором есть и практические механизмы, которые уже работают в общинах. Когда боевые действия подступают к мемориалам, местная власть прибегает к «эвакуации памяти» — временной разборке и перевозке памятных комплексов в более безопасные места. Так произошло с Аллеей Славы в Курахово: в августе 2024 года её сняли и перевезли в Каменское на Днепропетровщине. В 2025 аналогичное решение приняли в Селидово — Аллею памяти, установленную в 2023 году, эвакуировали в село Слобожанское рядом с центром поддержки ВПЛ Кураховской общины. Для многих это — единственный способ спасти имена и символы, когда вокруг раздаются взрывы.



Проблема перезахоронений требует отдельного внимания. Защитники из ныне оккупированных городов часто покоятся в громадах, которые их приняли в 2022–2025 годах. Что делать после деоккупации родных мест? Часть семей, как Михаил, оставляют могилы там, где о них заботились в самое тяжёлое время. Другие — готовятся вернуть близких домой. Государство и общины здесь имеют разные роли: помочь с документами и судебно-медицинской экспертизой (при необходимости — ДНК), обеспечить логистику, соблюдать религиозные обряды и одновременно сберечь «цепочку сохранения доказательств», если захоронение может быть важным для расследования военных преступлений. Священник подытоживает: «Молитва — наша сила. А достоинство в отношении к умершему — наш долг. Где бы ни была могила — молитесь и держите память живой».



Похороны украинского военнослужащего из Краматорска Михаила Холопова (младшего). Фото: Дмитрий Глушко, Новости Донбасса

Цифровые мемориалы и поддержка семей погибших

Есть ещё одно решение проблемы — создание цифровых мемориалов. Когда исчезают бумажные книги, общины сохраняют данные в облаке: сканируют реестры, делают дубликаты, создают страницы памяти с фотографиями, биографиями и аудиовоспоминаниями. Так появляются виртуальные мемориалы, к которым не страшно добраться даже во время тревоги. В Селидово одиннадцатиклассник Тарас Иванов взялся «оцифровывать память» о своём отце и его побратимах — это пример того, как молодёжь подхватывает нить, которую пытаются оборвать боевые действия и оккупация.

Скриншоты проекта «Музей памяти Селидовского лицея №1: Герои, погибшие, защищая родную землю»



Параллельно общины продолжают поддерживать семьи погибших. Где-то это единовременные выплаты и помощь в благоустройстве могил, где-то — создание мест тихого почтения в храмах, парках или центрах для ВПЛ. Там, где возможно, появляются временные мемориальные зоны, которые, когда придёт время, можно будет перенести обратно в освобождённые города. Но при всех локальных усилиях очевидно: тема мемориализации нуждается и в государственных решениях. Уже существуют предложения по упрощённым «военным» процедурам эксгумации и перезахоронения, стандартам цифрового учёта и защиты архивов, а также форматам «эвакуации памяти». Без них общинам приходится каждый раз изобретать велосипед, а семьям — проходить долгий путь в одиночку.



Борьба за память — это тоже важная миссия. Там, где враг пытается скрыть следы, общины упорядочивают списки, перевозят аллеи, пишут книги о своих Героях. Там, где удар разрушает камень, люди ставят свечу и обещают: имя не исчезнет. И пока это обещание держится, у войны нет шансов победить окончательно.

Обещания, еще раз обещания, разочарования. Почему сектор военных захоронений в Кривом Роге так и не стал мемориалом





Людмила Скиба живет тихой, замкнутой жизнью в Кривом Роге. Ее сын Савелий, боец Вооруженных сил Украины, погиб на фронте в 2022 году. После этого умерли мать женщины и ее муж, и она осталась одна. С тех пор 70-летняя Людмила редко выходит из дома, проводит дни, просматривая фотографии, чтобы сохранить память и хоть немного отвлечься от постоянной боли.





Женщина говорит, что почти не участвует в публичных мероприятиях и избегает громких обсуждений в соцсетях. Однако тема сохранения памяти о погибших для нее лично важна — именно поэтому она болезненно реагирует на проблему строительства на секторе, где хоронят военных.



— Власти обещали мемориал, но оставили нас один на один с выбором и расходами, — рассказывает Людмила. — На секторе уже начали устанавливать «обычные» памятники из черного гранита, как на других кладбищах.



В 2023 году власти анонсировали строительство единого мемориального комплекса. По замыслу, все могилы должны были быть вымощены плиткой с одинаковыми крестами из красного гранита. Но многие семьи, в частности Людмила, выступили против: «Мы не писали отказ от строительства мемориала или замащивания могил. Мы не хотели красных крестов». Впрочем, город решил иначе: от единого мемориала отказались.





Теперь родные сами отвечают за обустройство могил и установку памятников. Из городского бюджета выделяется 50 тысяч гривен компенсации, однако в реальности обустройство могилы с памятником стоит от 80 до 140 тысяч. К тому же мощение между могилами власти не делают.





Из-за этого захоронения выглядят хаотично: разная высота, разные материалы, разные памятники, не выровненные ряды. Ограда и входная группа до сих пор не достроены, часовня — только на этапе фундамента, ритуальная площадка — в котловане, а между бетонными конструкциями уже прорастают сорняки и скапливается мусор. Единственный объект на секторе, завершенный полностью и досрочно, — это постамент под скульптуру.





Скоро будет год с момента обещания властей провести на нее открытый конкурс.





Общая мостовая, обещанная властями, тоже не выполняется. Один из главных аргументов властей в лице директора департамента развития инфраструктуры Ивана Карого — опасения, что тяжелая техника, которая будет это делать, повредит покрытие при установке памятников. Ранее чиновники просили семьи письменно отозвать отказы от работы на могилах, чтобы иметь возможность сделать общее мощение.





— Смогу ли я дожить до того, когда это все уладится, чтобы поставить памятник достойный, который заслужил мой сынок? — говорит мать погибшего. — Лучше сделаю все сама, чем буду ждать милости от чиновников.



Беспокоит Людмилу и ситуация с «Книгой памяти» о погибших в Кривом Роге. Профинансированная городским бюджетом, книга вышла с портретом и обращением к криворожцам Александра Вилкула, сына временно исполняющего обязанности городского головы. Мать погибшего отказалась передавать информацию о сыне для нового тома книги, когда узнала, чей портрет там размещен.



— Этот человек, — говорит она, — имеет очень сомнительное прошлое. Раньше открыто поддерживал идеи «русского мира», а сейчас почему-то пишет предисловие к книге о наших погибших. Для меня это неприемлемо. Я считаю, что такое издание будет иметь ценность только тогда, когда его будут создавать люди, которым доверяет общество.

Самоустранение власти — удар по культуре почитания погибших. Взгляд военного историка

Василий Павлов — военный историк, председатель общественной организации «Центр военной истории». Он хорошо знает, как разные страны работают с памятью о погибших воинах и почему в Украине этот процесс часто буксует. Павлов начинает с главного: в Украине фактически отсутствует целостная государственная историческая политика, а мемориализация является ее важной составляющей.



16 июля Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении законопроект, который определяет основы государственной политики в сфере национальной памяти украинского народа. За это решение проголосовал 301 депутат.



— Это документ, который сможет хотя бы частично закрыть наиболее проблемные вопросы, — говорит историк. — Мы мало знаем о современных подходах и часто отталкиваемся или от советской традиции, или от того, что делает сейчас Россия. У нас либо перебор народных элементов, либо стилистика 90-х, либо прямое воспроизведение советских образцов.



По мнению Василия Павлова, решить эту проблему можно только совмещением государственной политики, воли местных властей и активности общин. Он убежден, что именно государство должно оставаться «монополистом» в сфере мемориализации. В качестве положительных примеров он упоминает сектор военных захоронений в Тернополе и конкурс на обустройство Марсового поля во Львове. Здесь, по его словам, сыграла роль местная украинская традиция — от могил сечевых стрельцов до захоронений воинов Галицкой армии. На юге и в центре Украины такой основой может быть казацкая традиция: казацкие кресты из светлого камня, естественная интеграция мемориала в ландшафт.



Военный историк выделяет пять ключевых элементов, которые могут лечь в основу современного подхода к мемориализации.

Отдельные секторальные мемориалы — пространство для почитания, удобное для семей, вписанное в природный ландшафт, а не в бетонно-гранитную геометрию. Светлый камень — традиция с казацких времен. Не обязательно мрамор — достаточно песчаника или светлого известняка. Это символика, которая имеет преемственность. Казацкий крест — универсальный символ, который объединяет разные регионы и эпохи. Отказ от советских шаблонов — без бронзовых фигур, красного гранита и неконтролируемых «народных инициатив». Прозрачная коммуникация — мемориал не появляется по приказу. Его создание — это процесс с привлечением специалистов, семей, общины.

Василий Павлов считает, что выдача разовых выплат на установку памятников в Кривом Роге — пример самоустранения и перекладывания ответственности.



— Власть должна была выступить посредником: собрать круглый стол, пригласить семьи, историков, архитекторов. В городе есть ресурсы. Но вместо консенсуса — перекладывание ответственности на родственников. Это шаг в никуда, — говорит Василий. — Очень жаль, ведь сектора захоронений военных — это на десятки лет, а может, и на века…



Мемориалы во многих странах становятся обязательными местами для иностранных делегаций и центральными локациями торжественных церемоний местной общины. Историк подчеркивает: можно сколько угодно красиво говорить о чествовании и мемориализации, возлагать цветы, проводить мероприятия, но если пройтись по секторам военных захоронений — картина не соответствует риторике.







Статья была подготовлена в соавторстве журналистками «Первого Криворожского» Марией Пунтус, «Новостей Донбасса» Дмитрием Глушко и редакторами Софией Скибой и Юлией Диденко.