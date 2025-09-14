Луганск: разрушенный праздник и нарратив, который заслоняет правду

Фото: пропагандистские telegram-каналы

Когда-то во второе воскресенье сентября Луганск праздновал День города, наполненный концертами, детскими развлечениями и фейерверками над Осколом. Однако уже 11 лет его жители разбросаны по всей Украине. Они ежегодно собираются в Киеве или Днепре, поднимают бокалы во Львове и вспоминают родные улицы, которые уже давно никто из них не видел. В самом же городе украинские флаги заменены на символику оккупационной власти. За эти годы российская пропаганда неустанно пыталась убедить мир, что Украина «8 лет бомбила Донбасс» и отвернулась от своих граждан. Однако те, кто оставался в городе в 2014-м, хорошо помнят, как все начиналось, кто с оружием зашел на Донбасс и кто на самом деле принес войну.

Свидетельства 2014 года: кто на самом деле принес войну?

Семья Кристины и Олега (фамилию не указываем из соображений безопасности — прим. ред.), которые выехали из оккупированного Луганска уже после начала полномасштабного вторжения, до сих пор помнит первые месяцы войны в 2014 году. После возвращения в Луганск, когда обстрелы утихли, они сразу увидели у блокпоста россиян, а дальше — тело расстрелянного мужчины у остановки.



«Дочь очень испугалась, потому что я не успела закрыть ей глаза», — рассказывает Кристина.



Она также вспоминает, как россияне ночью заезжали за их дом и намеренно, прикрываясь гражданской многоэтажкой, стреляли оттуда по украинским позициям. Это прямые свидетельства того, кто использовал гражданскую инфраструктуру и кого видели с оружием в начале конфликта.



Елена Иванова, еще одна жительница Луганска, вспоминает «самый горячий» период в июле-августе 2014 года, когда во время поездки электричка остановилась из-за обстрелов возле Александровки.



«Люди, включая меня с мужем, шли полями, и над нашими головами пролетали «Грады» в одну сторону, а через минуту — «ответка» в обратную. Несмотря на обстрелы, «никто на землю не падал, все шли дальше», — вспоминает она.



На вокзале Елена видела мужчину, который целился в нее из автомата, но, увидев женщину с сумкой, позволил пройти.

Разделенные мнения и контексты

«В 2014 году люди в Луганске разделились на два лагеря: одни говорили, что нас бомбят украинцы, а точнее украинская власть, другие — что это россияне», — говорит Елена Иванова.



Однако она сама удивлялась: «Как нас могут бомбить украинские власти, если русских было полным-полно в городе и по окрестностям». Позже, находясь в Северодонецке, люди исследовали траекторию полета снарядов и понимали, «откуда был прилет и кто бомбил». По ее словам, люди, которые пытались что-то понять, даже не сомневались, что это обстреливали россияне.



«Украинских военных уже на тот момент, кажется, и не было, а даже если и были, то в небольшом количестве и имели такую технику, которая не могла бы нанести такие разрушения, которые появились в городе», — вспоминает Елена.



Здесь самое время вспомнить и другой контекст нарратива «бомбили Донбасс», а именно проанализировать масштабность разрушений на ТОТ до полномасштабного вторжения и после. Российские власти неустанно продолжают продвигать тезисы об активных боевых действиях и якобы «страшных бомбах» со стороны украинских военных. Но если сравнить фото разрушенной Попасной и Луганска, то возникает очевидный вопрос: почему же «разбомбленный» Луганск до сих пор имеет всю инфраструктуру, а Попасная стала городом-призраком, который отказалась восстанавливать даже оккупационная власть.

Так выглядит сегодня Луганск, который якобы "бомбила Украина". Скрин из видео

А так выглядит Попасная, Луганской области, которую "освободили войска РФ"



В оккупированном Донецке работают школы офлайн и так называемые «высшие учебные заведения», в то время как после прихода «русского мира» в 2022 году в Рубежном нет даже мобильной связи, чтобы вызвать скорую или спасателей.



Таким образом, до начала 2022 года разрушения инфраструктуры в Луганской и Донецкой областях носили локальный характер и были локализованы в населенных пунктах на линии фронта. После 2022 года, с началом полномасштабного вторжения, повреждения стали более интенсивными и системными, охватывая критическую инфраструктуру и защищенные объекты.

Цифры военных преступлений: Несоизмеримая трагедия

Сергей Василина, руководитель Луганской областной прокуратуры, предоставляет официальные данные, которые развенчивают пропагандистские мифы. С 2014 по 2022 годы следственные подразделения расследовали 14 уголовных производств по фактам 71 военного преступления, в результате которых погибли 136 гражданских лиц. Однако после 24 февраля 2022 года ситуация кардинально изменилась. В настоящее время расследуется уже 104 уголовных производства по фактам 520 военных преступлений, и установлено, что от действий российских военных и оккупационной администрации в Луганской области погибли не менее 704 гражданских жителей.

Андрей Дихтяренко, главный редактор «Реальной газеты», подчеркивает, что после полномасштабного вторжения в 2022 году в Луганской и Донецкой областях было убито гораздо больше людей. Целые города и населенные пункты, такие как Попасная и Мариуполь, были уничтожены. Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, где проживало значительное количество людей, сильно повреждены. По его словам, «количество убитых, пострадавших от военных преступлений, людей, потерявших жилье, несопоставимо с периодом 2014-2021 годов».



Кроме того, Мониторинговая миссия ООН по правам человека в январе 2022 года опубликовала свой отчет о количестве жертв среди гражданского населения на временно оккупированных и прифронтовых территориях Луганской и Донецкой областей.



Так, в целом, с 14 апреля 2014 года по 31 декабря 2021 года, ООН зафиксировала 3404 смертей среди гражданского населения.

2014 год — 2084 смерти,

2015 год — 955 смертей,

2016 год — 112,

2017 год — 117 смертей,

2018 год — 58 смертей,

2019 год — 27 смертей,

2020 год — 26 смертей,

2021 год — 25 смертей.

Эти цифры показывают, что с каждым последующим годом война шла на спад и количество жертв среди гражданского населения стремительно падало, пока Россия не начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года.

Пропаганда: создание искаженной реальности

Андрей Дихтяренко называет нарратив о «восемь лет бомбили Донбасс» очень эффективной операцией, которая довольно неплохо сработала с российским внутренним мнением в начале полномасштабного вторжения. Эта операция убедила россиян, что «все Россия делает правильно, убивая и пытая людей, уничтожая людей Донбасса», а это, мол, «месть Украине за то, что она якобы бомбила Донбасс». Для пропаганды «неважно, было ли это так в реальности. Главное, что об этом все восемь лет рассказывали пропагандисты на всех каналах», особенно на ключевых ток-шоу.



Пропаганда никогда не будет рассказывать о собственных преступлениях, а будет освещать только вымышленные преступления со стороны Украины. Все реальные цифры погибших, пострадавших от военных преступлений и потерь жилья «пропаганде все эти цифры до лампочки – она создает свою искаженную реальность».



Итак, пока Луганск остается под временной оккупацией, а его жители мечтают о возвращении украинского флага, нарратив «8 лет бомбили Донбасс» продолжает жить в российском информационном пространстве, игнорируя свидетельства очевидцев, официальные данные и несравнимо большие разрушения и жертвы после полномасштабного вторжения.

Авторка: Ксения Новицкая