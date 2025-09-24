Выборы в Украине: готово ли государство к политическим переменам?

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: иллюстрация сгенерирована автором с помощью искусственного интеллекта

Украина сегодня живет в двух параллельных мирах. Один — тот, что мы видим каждый день в сводках Генштаба: отчеты с фронта, ночные сирены, грохот ПВО. Это мир героической хроники, где нация ведет борьбу за существование. Но за закрытыми дверями киевских кабинетов существует другой мир — мир тихой, невидимой политики. Там, вдали от камер, уже сегодня анализируют контуры послевоенного устройства и готовятся к неминуемой борьбе за власть.



Это не о цинизме или предательстве. Это суровая, но неизбежная логика для любой демократии, зажатой в тисках затяжной войны.



Вопрос будущих выборов прошел стремительную эволюцию: от абстрактной темы для дискуссий до острейшей точки напряжения во внутренней политике. И это испытание, которое стране предстоит пройти, по своей значимости не уступит вызовам на поле боя. По сути, речь идет не просто о ротации элит. Первое послевоенное голосование станет фактическим референдумом о будущем, который должен дать ответ на ключевой вопрос: какой Украина выйдет из этой войны и кто получит мандат на ее восстановление.

Фундаментальные препятствия

Любые разговоры о политических амбициях упираются в простую, но жесткую реальность: провести выборы в Украине сегодня невозможно. Это не прихоть власти, а стена из объективных причин.



Конституционная система Украины оказалась в беспрецедентной ситуации. С одной стороны, Основной закон гарантирует непрерывность власти. С другой — военное положение, действующее с февраля 2022 года, сделало невозможным ее обновление, хотя избирательные мандаты и президента, и парламента давно истекли. Это противоречие не имеет простого юридического решения.



Кризисным моментом станет осень 2025 года. Именно тогда истекут полномочия и местных советов, избранных еще в мирное время. Фактически, к концу октября 2025-го в Украине не останется ни одного выборного органа с действующим сроком полномочий. Это бьет по самой основе демократической легитимности государства.



Поэтому будущие выборы просто невозможно втиснуть в привычные рамки. Они не подпадают ни под очередные, ни под внеочередные выборы. Это означает, что придется создавать новые правовые механизмы для такой уникальной ситуации.



И это еще не все — существует огромная проблема с представительством избирателей:

Пример Бахмута и Мариуполя доводит ситуацию до абсурда. В городах, стертых с лица земли, где до сих пор невозможно сосчитать точное количество погибших, государственный реестр по-прежнему насчитывает десятки тысяч избирателей. В Бахмуте до сих пор числится 56 тысяч избирателей. И эта проблема касается не только линии фронта — миллионы записей в государственном реестре требуют обновления. Проводить выборы в таких условиях — значит сознательно вычеркнуть миллионы голосов и поставить под сомнение сам результат.

Фото: официальный Телеграмм-канал ВСУ

Но даже если бы средства нашлись, возникает вопрос безопасности. Каждый избирательный участок может стать мишенью, и никто не даст гарантий, что день голосования не обернется трагедией. Эту опасность хорошо иллюстрирует пример от спикера парламента Руслана Стефанчука. Он описал ситуацию: «Представим, что наступил мир, но в день выборов российская авиация взлетает, садится… и не дает гражданам проголосовать».



Физические риски очевидны, но они не единственные. Москва будет пытаться дестабилизировать процесс всеми доступными методами. Это информационные кампании, финансирование лояльных партий, провокации и кибератаки. Глава правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская напоминает, что Россия всегда видит в выборах инструмент войны, ожидая «получить невероятный подарок, чтобы загнать нас в процесс, который превратят в хаос».



В феврале более 450 украинских общественных организаций подписали совместное заявление. В нем они признали, что выборы без стабильного мира опасны. Документ предлагал поэтапный план: сначала устойчивое прекращение огня с гарантиями, затем восстановление инфраструктуры, и только после этого выборы. Участники подчеркнули: во время войны демократия нуждается в еще большей защите, ибо любая ошибка или потеря доверия имеет критически высокую цену.



Общественное мнение подтверждает позицию экспертов. По опросам, 63% украинцев считают выборы до конца войны нецелесообразными.

Политика в тени войны и контуры будущего закона

И все же политическая жизнь движется дальше. В парламенте уже начали работу над законом, который должен урегулировать первые выборы после войны. Это прагматичный шаг, но именно содержание новых правил стало темой острых споров. Закрытый характер обсуждений вызывает главный вопрос: не пишут ли закон под отдельных политиков?



Эксперты обращают внимание на несколько инициатив. Каждая из них содержит ощутимые риски:

Одновременные выборы. Одна из идей, обсуждаемых чаще всего, — объединить в один день президентские, парламентские и, возможно, местные кампании. С одной стороны, это экономия и безопасность. С другой — это создает мощный «эффект локомотива». Как предостерегает Ольга Айвазовская, «если местные выборы проводят вместе с парламентскими и президентскими, то, скорее всего, на местном уровне будут голосовать по вертикали партии. Это ненормально, так как создает дисбаланс власти». В то же время среди экспертов нет согласия, с каких именно выборов стоит начинать. С одной стороны, бывший заместитель главы ЦИК Андрей Магера предлагает начать с президентских, аргументируя это тем, что они «чисто организационно проще». С другой стороны, ему оппонирует военнослужащий и политконсультант Александр Антонюк, который настаивает, что «стратегические выборы — парламентские», ведь «субъектный адекватный парламент – это всегда мощный предохранитель» против узурпации власти.

Электронное голосование. Платформа «Дія» выглядит привлекательным решением для голосования миллионов людей из-за границы. Но система уже демонстрировала свою хрупкость, давая сбой даже во время голосования за представителя на «Евровидение». Особую же угрозу несет голосование с оккупированных территорий. В руках врага «Дія» может превратиться в «троянского коня» для легализации его агентов в украинской политике. Внедрение такого механизма без абсолютных гарантий его надежности может стать ящиком Пандоры для манипуляций.

Изменение избирательной системы. Идея возврата к смешанной модели с мажоритарными округами несет серьезные риски. Мажоритарка всегда была средой для коррупции, где побеждали деньги, а не идеи. Это блокирует развитие партий европейского типа и может привести к появлению ситуативного большинства, подконтрольного местным элитам и бизнесу.

Если закон примут без открытого обсуждения с политическими силами и обществом, его воспримут как инструмент манипуляции. Это подорвет доверие к новой власти еще до выборов.

Фото: официальный Телеграмм-канал президента Украины

Политический ландшафт накануне перемен

Пожалуй, самая глубокая трансформация, вызванная войной, произошла в сознании избирателей. Прежде всего, иным стал запрос на лидерство. Скепсис в отношении военных в политике исчез, а уровень доверия к командирам вырос до рекордных показателей. Это создает основу для появления нового типа политиков, главным ресурсом которых является боевой авторитет.



Изменилась и система общественных приоритетов. Социология лишь подтверждает: когда под угрозой само существование государства, то безопасность, оборона и внешний курс становятся первым критерием. Экономические и социальные проблемы остаются и даже обостряются, но теперь их оценивают сквозь призму устойчивости страны. Это полностью меняет критерии, по которым будут оценивать кандидатов в будущем.



На этом фоне формируется и будущая политическая сцена. Ее главная линия — возможное противостояние между Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. Оба имеют высокий кредит доверия, но олицетворяют разные типы лидерства. Выбор между ними может стать определяющим для страны.



Однако реальная картина гораздо сложнее. Кирилл Буданов, с его высоким рейтингом, может стать «третьей силой», способной как склонить чашу весов, так и запустить собственный проект для радикально настроенной части общества. Ветераны политики, такие как Петр Порошенко, будут пытаться продать свой опыт как единственную альтернативу, но их связь со старыми схемами может стать непреодолимым препятствием.

Фото: официальный Телеграмм-канал начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова

Особого внимания заслуживает трансформация бывших пророссийских сил. Открытая поддержка Москвы для них закрыта, поэтому они, вероятно, попытаются представить себя как евроскептики. В центре их риторики будут обвинения Запада в якобы нехватке помощи, призывы к изоляции и «прагматизму». Суть остается той же: отвернуть Украину от Запада, но уже в новой и более завуалированной форме.

Между единством и обновлением

Таким образом, агрессия России не просто остановила избирательный цикл. Она запустила глубокую трансформацию украинской политики. Страна столкнулась с вызовом, который по сложности не меньше военного. Первые послевоенные выборы станут не просто формальностью, а моментом истины, который покажет, смогла ли страна превратить свою военную стойкость в зрелую политическую систему.



Ключевым инструментом здесь должен стать новый избирательный закон. Но, как мы видим, он несет в себе не только решения, но и угрозы. Попытка решить сложные проблемы через непрозрачные механизмы может подорвать главный актив послевоенной Украины — общественное доверие. Без него любой результат голосования будет поставлен под сомнение, что грозит расколом в самый уязвимый момент.



И поэтому главная борьба развернется не столько между отдельными политиками, сколько за принципы, на которых будет строиться послевоенное государство: прозрачность против кулуарности, доверие против манипуляций, реальное представительство против его имитации. Сможет ли Украина отстоять такую архитектуру мира, при которой демократические процессы не станут инструментом ее ослабления?



Победа, одержанная на поле боя ценой неимоверных жертв, может быть обесценена, если мир после нее будет возведен на хрупком фундаменте нечестной игры. Умение провести справедливые и инклюзивные выборы станет для Украины окончательным экзаменом на государственную зрелость — экзаменом, который она не имеет права провалить.

