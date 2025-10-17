Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Дефицит мест и QR-коды на кладбищах: Что происходит с похоронным бизнесом оккупированной Донетчины, и сколько стоит уход за могилой
17 октября 2025, 15:35

Дефицит мест и QR-коды на кладбищах: Что происходит с похоронным бизнесом оккупированной Донетчины, и сколько стоит уход за могилой

Фото: сайт 0629 Фото: сайт 0629

Начиная с 2014 года, сотни тысяч людей с временно оккупированных территорий были вынуждены покинуть свои дома. Дом — это не только жилье, это и могилы предков, которые остались неухоженными, зарастают сорняками и мусором.

В Бахмуте, Марьинке кладбища разрушены. В Мариуполе, 86 дней находившемся в полной блокаде, во время которой российская оккупационная армия убивала людей, как в тире, ситуация с кладбищами ещё хуже. Тысячи погибших горожан либо вообще не имеют могил (их тела вместе с остатками домов сгребали экскаваторы и вывозили на свалку), либо лежат в братских могилах без имён и фамилий.

Проект Кластер релоцированных медиа исследовал, кто сейчас заботится о судьбе кладбищ на оккупированной Донетчине, и что это за новый бизнес по уходу за могилами, который в последнее время набирает обороты в оккупации.

Ритуальная «кухня» оккупантов

После захвата части Донецкой области российские оккупанты изменили систему управления коммунальными предприятиями. Особенно в сфере ритуальных услуг. Похороны превратились в источник прибыли, контроля и пропаганды.

Сегодня так называемые «муниципальные» предприятия, подчинённые оккупационной власти, фактически монополизировали рынок похорон. Они устанавливают собственные тарифы, получают финансирование из «бюджетов ДНР» и нередко сотрудничают с военными структурами, которые используют кладбища для скрытия следов военных преступлений, пишет Бахмут.in.ua.

На территориях, которые оккупанты контролируют с 2014 года, сформировалась целая ритуальная индустрия под контролем «администраций». Например, коммунальное предприятие «Ритуал» в Донецке. Через него оккупационная власть зарабатывала на смерти — устанавливая «государственные тарифы», распределяя земельные участки на кладбищах. До 2023 года «Ритуал» был почти единственным поставщиком ритуальных услуг в Донецке. На своём сайте «Ритуал» ссылался на «распоряжения властей ДНР», согласно которым только государственные корпорации имели право осуществлять копку могил, транспортировку тел и выдачу свидетельств о погребении. Любая деятельность вне этой монополии каралась административно.


Монопольное положение предприятия быстро привело к масштабной коррупции. В ноябре 2023 года был задержан первый заместитель председателя компании за организацию схемы «искусственного дефицита мест для захоронений» и необоснованного повышения цен. Расследование выявило, что чиновник действовал в сговоре с местными должностными лицами, в том числе с главой Ясиноватского района. После этого оккупанты ликвидировали предприятия, однако официальных новостей о ликвидации «Ритуала» не было, и вместо этого предприятие перестало фигурировать в новостях оккупантов.

Сейчас похоронами занимаются немало частных фирм на оккупированной части Донецкой области.

Но частные фирмы не могут справиться с общим уходом за ритуальной территорией. За это же кто-то должен заплатить, а оккупанты деньги не выделяют.

Например, в Мариуполе после начала полномасштабного вторжения количество действующих кладбищ с 5-ти увеличилось до 22-х. И там царит полный беспорядок. Хаотичные захоронения, заброшенная территория, горы мусора.

Люди не могут найти могилы своих близких, потому что никаких журналов регистрации на кладбищах нет, кто лежит в братских могилах — неизвестно.

Волонтёры на фоне этого беспорядка начали проводить показательные акции по уборке территории, но волонтёров слишком мало, чтобы хотя бы немного улучшить ситуацию, пишет 0629.com.ua.

Старокрымское кладбище в Мариуполе. Фото: сайт 0629

Новотроицкое кладбище Мариуполя. Фото: сайт 0629


В феврале 2025 года оккупационная власть Мариуполя создала «городскую ритуальную службу», которая якобы должна заниматься всеми 22 кладбищами. Но работы по уборке продвигаются медленно и в основном проводятся только накануне поминальных дней.

Бизнес на могилах

Ритуальные услуги всегда были прибыльным бизнесом. Люди умирают в любое время — и в кризисные моменты, и в периоды экономического подъёма. Однако сейчас, когда из-за войны смертность, например, в Мариуполе, превышает рождаемость в 406 раз, прибыльность возросла соответственно.

Цены варьируются. Например, популярная служба «Ритуалка» в Донецке предлагает «соцпакет» за 16 тысяч рублей (8200 грн по официальному курсу), но есть и «премиум» предложения для тех, кто готов платить больше.

В Мариуполе становится популярной услуга дистанционного ухода за могилами. Десяток разных компаний предлагают убрать вокруг, удалить траву, выкинуть мусор, покрасить. Такая уборка стоит:

  • за одну могилу — 3 тыс. рублей;
  • за двойную могилу — 5 тыс. рублей.

За выполненную работу компания получает деньги на карту и отправляет фотоотчет.

«Новости Донбасса» исследовали, что некоторые компании предлагают новую услугу — QR-код на могилу, чтобы родственник мог перейти по ссылке и посмотреть, как выглядит могила. Это якобы «самый удобный способ рассказать об умершем человеке более подробно».

Обновление надписи на могиле и установка QR-кода — самые дорогие услуги, каждая из которых стоит по 6 тысяч рублей.

Все услуги максимально коммерциализированы — при заказе уборки нескольких могил предлагают скидки. В соцсетях можно посмотреть «примеры работ» — именно так, как будто это ремонт или строительство дома, тут называют очищение могил от грязи и стрижку травы около надгробий.

Ещё одна ритуальная служба предлагает комплексную уборку за 4500 рублей (2300 грн по официальному курсу). За эти деньги почистят памятник и плиты, уберут мусор, польют растения и даже положат на могилу гвоздики — не уточняется, будут ли свежие цветы.

Но вся эта коммерция доступна только в крупных городах.

Например, в Горняке, где на момент захвата населённого пункта оставалось до тысячи людей, таких услуг не предоставляют. Невозможно это и в прифронтовых городах и сёлах. Оккупированные Селидово и Бахмут, Покровск, за который много месяцев идут бои, и Константиновка — там поход на кладбище может стоить жизни, поэтому жители не просто не убирают могилы своих близких, а хоронят погибших прямо во дворах.

«Все наши родственники похоронены в Гирнике Донецкой области, которое Россия захватила осенью прошлого года. На местном кладбище около десяти могил, но у нас там никого не осталось, чтобы хотя бы узнать, что с этим кладбищем, уцелело ли оно после боёв. Тем более что наши родственники похоронены в разных частях кладбища, а я читала, что какая-то часть всё-таки пострадала. Понятно, что ни о какой уборке могил не идёт речь. Мы даже не уверены, что сможем ещё когда-нибудь попасть туда», — рассказала «Новостям Донбасса» переселенка с Донетчины Мария.

Для таких людей, как Мария, остаётся единственная возможность выполнить свой долг перед памятью предков — обратиться к отдельным частным фирмам.

Некоторые люди в оккупации подрабатывают тем, что убирают могилы. Они пишут о своих услугах на сайтах объявлений или создают страницы в соцсетях, например, «Память о близких» в Телеграм. Эта инициатива возникла в начале августа. Здесь предлагают услуги на кладбищах Северодонецка Луганской области и нескольких соседних сёл. За отдельную плату, которая обсуждается с каждым заказчиком в личной переписке, могут покрасить ограды и памятники, установить кресты и таблички, а также просто убрать возле могил листья и мусор. По итогам работ заказчику отправляют фото и видеоотчёт.

И конечно всегда остаётся человеческий фактор. Некоторые переселенцы просят бывших соседей, знакомых или родственников привести в порядок могилы своих близких. Если поход на кладбище не угрожает безопасности, многие соглашаются помочь.

ТЕГИ

Прочее
Кладбище коммунальное предприятие Могилы Кладбища братские могилы ритуальные услуги
Места
Горняк Константиновка Покровск Донецк Мариуполь Донецкая область Селидово Донеччина
Другое
Оккупация Оккупированная территория
@novosti.dn.ua

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
07:27
В оккупированном Донецке произошла серия ночных ударов по базам и складу БК
06:40
В Гвардейском после атаки дронов горит нефтебаза и склад БК
21:59
В Запорожской области ликвидировали российского пропагандиста
14:30
На ВОТ растут цены на бензин и ограничивают продажу техники
08:20
В Крыму ускоряют стройку военного госпиталя из-за потерь РФ
22:58
В Луганске загорелся жилой дом: огонь мог сопровождаться взрывом
19:02
В Феодосии усилился бензиновый кризис: горожанам ограничили продажу топлива
18:15
В захваченном Мариуполе грузовик протаранил трамвай с пассажирами
16:42
На оккупированной Луганщине произошла авария на водопроводах: без питьевой воды остались 200 тысяч человек – ОВА
14:53
Военный РФ угрожал ножом и изнасиловал девушку в оккупированном Зугрэсе на Донетчине
12:53
ОРВИ и грипп на оккупированной Луганщине: четыре школы закрылись на карантин
11:11
РФ устанавливает камеры в транспорте на оккупированных территориях
10:49
В оккупированном Донецке задержали российского военного, который платил восьмикласснице за интимные фото и видео
16:44
От Мариуполя до Кирилловки: Россия изъяла 25 тысяч жилья украинцев, выехавших из оккупации
14:25
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
14:21
Донецкая область: оккупанты довели Монаховский карьер до обмеления
11:55
Оккупанты «отжали» крупнейшее агропредприятие на ВОТ Запорожья
10:55
Авиация ВСУ ударила по зданию с российскими военными в Олешках
12:44
В Крыму сократили выезды «скорой» из-за нехватки топлива
11:49
В оккупированном Алчевске прогремел взрыв в квартире — есть погибшие
все новости
15:56
Войска России атаковали Херсон: под удар попала маршрутка, в городе ранены четыре человека
15:14
Пожары охватили несколько регионов России — от Москвы до Сахалина
15:09
СБУ задержала переселенца из захваченной Макеевки, который в «Одноклассниках» поддерживал оккупацию Донетчины
15:00
Попытка Путина продвинуть «ветеранов» во власть провалилась
14:48
Российская армия дронами дважды ударила по Константиновке: загорелась многоэтажка
14:14
В Славянске после атаки FPV-дронов нет комментариев от военной администрации
14:14
63-я бригада ВСУ ликвидировала россиян в ближнем бою
13:45
Подразделение «Чёрный Лебедь» сбило дрон РФ под Добропольем
12:52
В Херсонской области дроны ВСУ уничтожили РСЗО «Смерч»
12:29
Российский беспилотник ударил по отделению «Донецкоблгаза» в Дружковке: повреждены здание и автомобиль
12:27
СБУ предотвратила теракт и спасла российскую агентку, которую пытались взорвать дистанционно
11:55
Россияне сбили свой самолет в оккупированном Крыму – ВСУ
11:44
AASM HAMMER ВСУ уничтожила пехоту РФ в Алексеевке
11:32
Наибольшие проблемы с энергоснабжением — в Киеве, Харькове и центральных областях
11:30
Российские войска обстреляли Дружковку: возник масштабный пожар, есть раненый
10:50
На Гуляйпольском направлении ВСУ подавляют опорные пункты врага
10:38
Российские войска продвинулись в Запорожской области – DeepState
10:26
Российский солдат расстрелял сослуживцев
10:10
РФ атаковала Украину 70 ударными БПЛА: сбито 35 дронов
09:59
ВС РФ ударили по Сумам управляемыми авиабомбами, есть раненый
все новости
ВИДЕО
Пожары охватили несколько регионов России — от Москвы до Сахалина Пожары охватили несколько регионов России — от Москвы до Сахалина
17 октября, 15:14
Подразделение «Чёрный Лебедь» сбило дрон РФ под Добропольем Подразделение «Чёрный Лебедь» сбило дрон РФ под Добропольем
17 октября, 13:45
В Херсонской области дроны ВСУ уничтожили РСЗО «Смерч» В Херсонской области дроны ВСУ уничтожили РСЗО «Смерч»
17 октября, 12:52
Попадание AASM HAMMER ВСУ уничтожила пехоту РФ в Алексеевке
17 октября, 11:44
Трагедия у Сухого Лимана под Одессой. Скриншот Под Одессой грузовик насмерть сбил двух военных
17 октября, 09:45
Ежик остановил НРК. Во время доставки еды 92-й бригаде дрон остановил маленький ежик
17 октября, 08:48
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор