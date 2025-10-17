Дефицит мест и QR-коды на кладбищах: Что происходит с похоронным бизнесом оккупированной Донетчины, и сколько стоит уход за могилой

Фото: сайт 0629

Начиная с 2014 года, сотни тысяч людей с временно оккупированных территорий были вынуждены покинуть свои дома. Дом — это не только жилье, это и могилы предков, которые остались неухоженными, зарастают сорняками и мусором.



В Бахмуте, Марьинке кладбища разрушены. В Мариуполе, 86 дней находившемся в полной блокаде, во время которой российская оккупационная армия убивала людей, как в тире, ситуация с кладбищами ещё хуже. Тысячи погибших горожан либо вообще не имеют могил (их тела вместе с остатками домов сгребали экскаваторы и вывозили на свалку), либо лежат в братских могилах без имён и фамилий.



Проект Кластер релоцированных медиа исследовал, кто сейчас заботится о судьбе кладбищ на оккупированной Донетчине, и что это за новый бизнес по уходу за могилами, который в последнее время набирает обороты в оккупации.

Ритуальная «кухня» оккупантов

После захвата части Донецкой области российские оккупанты изменили систему управления коммунальными предприятиями. Особенно в сфере ритуальных услуг. Похороны превратились в источник прибыли, контроля и пропаганды.

Сегодня так называемые «муниципальные» предприятия, подчинённые оккупационной власти, фактически монополизировали рынок похорон. Они устанавливают собственные тарифы, получают финансирование из «бюджетов ДНР» и нередко сотрудничают с военными структурами, которые используют кладбища для скрытия следов военных преступлений, пишет Бахмут.in.ua.

На территориях, которые оккупанты контролируют с 2014 года, сформировалась целая ритуальная индустрия под контролем «администраций». Например, коммунальное предприятие «Ритуал» в Донецке. Через него оккупационная власть зарабатывала на смерти — устанавливая «государственные тарифы», распределяя земельные участки на кладбищах. До 2023 года «Ритуал» был почти единственным поставщиком ритуальных услуг в Донецке. На своём сайте «Ритуал» ссылался на «распоряжения властей ДНР», согласно которым только государственные корпорации имели право осуществлять копку могил, транспортировку тел и выдачу свидетельств о погребении. Любая деятельность вне этой монополии каралась административно.



Монопольное положение предприятия быстро привело к масштабной коррупции. В ноябре 2023 года был задержан первый заместитель председателя компании за организацию схемы «искусственного дефицита мест для захоронений» и необоснованного повышения цен. Расследование выявило, что чиновник действовал в сговоре с местными должностными лицами, в том числе с главой Ясиноватского района. После этого оккупанты ликвидировали предприятия, однако официальных новостей о ликвидации «Ритуала» не было, и вместо этого предприятие перестало фигурировать в новостях оккупантов.

Сейчас похоронами занимаются немало частных фирм на оккупированной части Донецкой области.

Но частные фирмы не могут справиться с общим уходом за ритуальной территорией. За это же кто-то должен заплатить, а оккупанты деньги не выделяют.

Например, в Мариуполе после начала полномасштабного вторжения количество действующих кладбищ с 5-ти увеличилось до 22-х. И там царит полный беспорядок. Хаотичные захоронения, заброшенная территория, горы мусора.

Люди не могут найти могилы своих близких, потому что никаких журналов регистрации на кладбищах нет, кто лежит в братских могилах — неизвестно.

Волонтёры на фоне этого беспорядка начали проводить показательные акции по уборке территории, но волонтёров слишком мало, чтобы хотя бы немного улучшить ситуацию, пишет 0629.com.ua.

Старокрымское кладбище в Мариуполе. Фото: сайт 0629

Новотроицкое кладбище Мариуполя. Фото: сайт 0629



В феврале 2025 года оккупационная власть Мариуполя создала «городскую ритуальную службу», которая якобы должна заниматься всеми 22 кладбищами. Но работы по уборке продвигаются медленно и в основном проводятся только накануне поминальных дней.

Бизнес на могилах

Ритуальные услуги всегда были прибыльным бизнесом. Люди умирают в любое время — и в кризисные моменты, и в периоды экономического подъёма. Однако сейчас, когда из-за войны смертность, например, в Мариуполе, превышает рождаемость в 406 раз, прибыльность возросла соответственно.



Цены варьируются. Например, популярная служба «Ритуалка» в Донецке предлагает «соцпакет» за 16 тысяч рублей (8200 грн по официальному курсу), но есть и «премиум» предложения для тех, кто готов платить больше.



В Мариуполе становится популярной услуга дистанционного ухода за могилами. Десяток разных компаний предлагают убрать вокруг, удалить траву, выкинуть мусор, покрасить. Такая уборка стоит:

за одну могилу — 3 тыс. рублей;

за двойную могилу — 5 тыс. рублей.

За выполненную работу компания получает деньги на карту и отправляет фотоотчет.



«Новости Донбасса» исследовали, что некоторые компании предлагают новую услугу — QR-код на могилу, чтобы родственник мог перейти по ссылке и посмотреть, как выглядит могила. Это якобы «самый удобный способ рассказать об умершем человеке более подробно».

Обновление надписи на могиле и установка QR-кода — самые дорогие услуги, каждая из которых стоит по 6 тысяч рублей.

Все услуги максимально коммерциализированы — при заказе уборки нескольких могил предлагают скидки. В соцсетях можно посмотреть «примеры работ» — именно так, как будто это ремонт или строительство дома, тут называют очищение могил от грязи и стрижку травы около надгробий.

Ещё одна ритуальная служба предлагает комплексную уборку за 4500 рублей (2300 грн по официальному курсу). За эти деньги почистят памятник и плиты, уберут мусор, польют растения и даже положат на могилу гвоздики — не уточняется, будут ли свежие цветы.

Но вся эта коммерция доступна только в крупных городах.

Например, в Горняке, где на момент захвата населённого пункта оставалось до тысячи людей, таких услуг не предоставляют. Невозможно это и в прифронтовых городах и сёлах. Оккупированные Селидово и Бахмут, Покровск, за который много месяцев идут бои, и Константиновка — там поход на кладбище может стоить жизни, поэтому жители не просто не убирают могилы своих близких, а хоронят погибших прямо во дворах.

«Все наши родственники похоронены в Гирнике Донецкой области, которое Россия захватила осенью прошлого года. На местном кладбище около десяти могил, но у нас там никого не осталось, чтобы хотя бы узнать, что с этим кладбищем, уцелело ли оно после боёв. Тем более что наши родственники похоронены в разных частях кладбища, а я читала, что какая-то часть всё-таки пострадала. Понятно, что ни о какой уборке могил не идёт речь. Мы даже не уверены, что сможем ещё когда-нибудь попасть туда», — рассказала «Новостям Донбасса» переселенка с Донетчины Мария.

Для таких людей, как Мария, остаётся единственная возможность выполнить свой долг перед памятью предков — обратиться к отдельным частным фирмам.



Некоторые люди в оккупации подрабатывают тем, что убирают могилы. Они пишут о своих услугах на сайтах объявлений или создают страницы в соцсетях, например, «Память о близких» в Телеграм. Эта инициатива возникла в начале августа. Здесь предлагают услуги на кладбищах Северодонецка Луганской области и нескольких соседних сёл. За отдельную плату, которая обсуждается с каждым заказчиком в личной переписке, могут покрасить ограды и памятники, установить кресты и таблички, а также просто убрать возле могил листья и мусор. По итогам работ заказчику отправляют фото и видеоотчёт.

И конечно всегда остаётся человеческий фактор. Некоторые переселенцы просят бывших соседей, знакомых или родственников привести в порядок могилы своих близких. Если поход на кладбище не угрожает безопасности, многие соглашаются помочь.