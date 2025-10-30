Работают бесплатно: как на оккупированной Луганщине годами не платят зарплаты шахтерам и заводчанам

Коллаж: "Новости Донбасса"

Одно из любимых занятий так называемых чиновников группировки «ЛНР» — описывать, как развивается промышленность на захваченных территориях. Но если все так хорошо, почему же на предприятиях регулярно образовываются огромные долги. Почему инвесторы, которым отдают заводы и шахты, не решают там финансовые проблемы. Сколько задолжали работникам в Луганской области? Рассказываем в этом материале.







Долги на шахтах оккупированной территории Луганской области копились годами

Многие шахты и заводы в Луганской области оказались в оккупации еще в 2014 году. Это предприятия в Алчевске, Сорокино(бывший Краснодон), Должанске, Хрустальном(бывший Красный Луч), Антраците. Долги там копились годами. 19 сентября так называемое министерство топлива и энергетики группировки «ЛНР» заявило, что на трех местных предприятиях погасили 187 миллионов рублей задолженности. Речь о «Нагольчанской» и «Белореченской» обогатительных фабриках, а также о «Должанском машиностроительном заводе».

«На погашение задолженности по заработным платам сотрудникам временных администраций правительством “ЛНР” была выделена субсидия», — говорится в сообщении в официальном канале так называемого «Минтопэнерго ЛНР».

В Луганской областной военной администрации уточняют: все три предприятия ранее были отданы российским инвесторам. Причем, разным. Фабрика «Белореченская» отошла компании «Родина». Год назад сообщалось о ее модернизации. В восстановление якобы планировали вложить более 3 миллиардов рублей. Фабрику «Нагольчанская», как бонус, получила компания «Торговый дом "Донские угли"». И о «Родине», и о «Донских углях» мы уже рассказывали в прошлых публикациях. А вот об инвесторах в завод поговорим подробнее. Ведь, как и в случае с «Родиной» и «Донскими Углями», ими оказались вовсе не россияне.

Шахта оккупированной Луганщины. Фото пропагандистских telegram-каналов

Инвесторы «Должанского машиностроительного завода»: Кто они?

Летом прошлого года «Должанский машиностроительный завод» передали компании «Энергококс». Она зарегистрирована на оккупированной части Донецкой области. Занимается добычей и обогащением угля. Учредитель здесь некая Софья Беличенко — подсанкционная персона. Беличенко, помимо «Энергококса», фигурирует еще во многих компаниях в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и даже в регионах РФ. Они занимаются не только добычей угля, но и разработкой карьеров, лесозаготовкой. А также торговлей, где спектр широкий: алкоголь, недвижимость и фармацевтика. Например, в Бердянске у Беличенко — шестидесяти процентная доля в ТРЦ «Экватор». Вообще это украинская сеть торговых центров, но после захвата Бердянска местный «Экватор» забрали и перерегистрировали на себя оккупанты. Как писали ранее медиа, зять Софьи Беличенко это Ярослав Тибекин — учредитель в ряде угольных компаний на Донбассе.

«Семья Тибекиных, в руках которых сосредоточены крупные промышленные активы в Донбассе, до полномасштабного вторжения России в Украину закрепилась в оккупированном Крыму: в 2017 году жена Ярослава Тибекина, Татьяна, стала собственницей Нижнегорского консервного завода. Этот “семейный” кластер контролирует еще сто юрлиц из четырех захваченных регионов Украины», — говорится в материале российского независимого медиа «Важные истории».

Журналисты также связывают семью Тибекина с братом Наталии Королевской и даже с соратником Путина Аркадием Ротенбергом. Из крупных предприятий в копилке Тибекиных не только уже названные Должанский машиностроительный завод и ТРЦ в Бердянске, но также Мелитопольский молокозавод и аквапарк в Кирилловке. То есть, целая империя. Но, несмотря на это, у так называемых инвесторов не нашлось денег на погашение долгов сотрудникам завода в Должанске. Кстати, как и у компаний «Родина» и «Донские угли». Работники всех трех предприятий — «Нагольчанской», «Белореченской» обогатительной фабрик, а также «Должанского машиностроительного завода» без зарплат с 2015 года. Напомним, что долги якобы покрыла субсидия от группировки «ЛНР».

Псевдоинвесторы и настоящие долги: угольная отрасль на Луганщине доживает последние дни

Но работают бесплатно сотрудники не только этих, а многих предприятий на захваченной Луганщине. Среди них «Донбассантрацит», «Луганскэлектротранс». Лишь спустя десять лет после захвата решили выплатить задолженность на производственных объединениях «Востокгеология», «Центруголь», «Антрацит» и «Востокуголь». Зимой 2024 года группировка «ЛНР» говорила о долгах на этих предприятиях в размере около 500 миллионов рублей. Все это якобы покрыла субсидия, но, например, сотрудники «Центругля» денег вовремя не увидели. Да и даже если долги выплачиваются, начинают накапливаться новые. В середине сентября этого года оккупационная прокуратура заявила:

«В подведомственных министерству топлива, энергетики и угольной промышленности республики 5 предприятиях угольной промышленности перед более 2 тысячами работников образовалась задолженность по заработной плате на сумму более 1 млрд рублей».

Шахтер в забое. Фото: ЛИЦ

О каких именно предприятиях речь, не уточняется, но именно «Востоукголь» и «Востокгеология» подведомственны группировке «ЛНР». То есть, неважно, где работает человек в оккупации — в так называемом госсекторе бизнеса либо же в частном — долги везде.

«Угледобывающая отрасль на оккупированной Луганской области в упадке. Не помогли и российские инвесторы, более года делавшие вид, что спасают отрасль, а по итогу только накопили долги. Задержка зарплаты наблюдается и на оставшихся шахтах, так сказать, в государственной собственности “ЛНР”», — пишет глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.

На угольных предприятиях, отданных инвесторам, как пишут в чатах, зарплаты выдают с отсрочкой минимум в три месяца. Сотрудники шахт и обогатительных фабрик «Родины» и «Донских углей», например, до сих пор не получили деньги за летние месяцы. А после того, как инвесторы заявили о возвращении некоторых шахт, ситуация стала еще хуже. Теперь вообще неясно, увидят ли когда-то свои заработанные деньги работники тех предприятий, которые не понравились так называемым инвесторам, либо же, которые были попросту закрыты.