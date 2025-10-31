Один из самых активных яхт-клубов на Азовском море приговорен оккупантами на уничтожение

Мирное время. Яхты у причала

Осенью на официальной странице в Телеграм Мариупольского городского совета появилась информация о том, что оккупационные власти города собрались уничтожить яхт-клуб металлургического комбината имени Ильича и передать территорию, которую он занимает, так называемому «МЧС ДНР». Таким образом, яхт-клуб с более чем полувековой историей прекратит свое существование.

«Туда никого не пускают: все сгорело и разграблено»

Все сгорело и разграблено

Еще в 2018 году яхт-клуб едва пережил посягательство на свое существование. Тогда решением сессии Мариупольского горсовета имущество городского водно-спортивного комплекса (так переименовали яхт-клуб «Ильичевец») было передано в государственную собственность, а здание и три эллинга (гаражи для ремонта и хранения судов) — на баланс Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСУ по чрезвычайным ситуациям. С тех пор яхтсмены, как могли, держались за участок земли и воды, который помнит многие поколения мариупольских «морских волков».



Никто не ожидал беды, и в декабре 2021 года в яхт-клубе снисходительно обсуждали падение из-за «большой парусности» главной мариупольской елки. В январе 2022-го поднимали бокалы за успех очередного «безнадежного дела». В феврале рассматривали приглашения на майскую регату в Днепр и на июльский Чемпионат Украины в Николаев, с иронией комментировали намерение построить в Мариуполе 18-метровый греческий корабль. Но через несколько дней жизнь полностью изменилась.



С 24 февраля 2022 года, когда россияне начали тотально уничтожать город, никто и не надеялся, что яхт-клуб избежит потерь. Так и произошло. Первой от прямого попадания сгорела клубная яхта «Ариэль», которой не суждено было дожить до своего 40-летия, за ней — новое частное судно «Ангел». В одном из эллингов упали балки с потолка. Яхтсмен, который осмелился осмотреть после обстрелов территорию, написал на ФБ-странице клуба: «В эллинге балки не упали на станки, возможно они уцелели и никто ничего не взял». Следующее сообщение, дополненное соответствующим фото, было уже менее оптимистичным: «Вот так сейчас выглядит территория вокруг Ильичевской водной станции. Туда никого не пускают, но мы и так знаем, что все сгорело и разграблено».



Мужчины, которые относились к своим яхтам с нежностью и каждый год весь межнавигационный период в холодных эллингах ремонтировали их и обновляли, были шокированы не столько тем, с какой безжалостностью враг истреблял все живое и неживое, сколько коварством местных мародеров. Те рылись в эллингах и забирали все, что приглянулось, а остальное уничтожали.



Больше, чем потеря имущества, яхтсменов волновало то, что случилось с их братьями по парусу, есть ли среди них погибшие и какова судьба тех, от кого нет вестей. Кто-то еще в феврале советовал другим: «В случае проблем с мобильной связью используйте радиостанции для создания сети общения».



Новости, которые появлялись, часто были неутешительными. Так в конце марта на глазах капитана яхты «Грего» Олега Кателы погиб его сын Артем. Чуть раньше, в этом же месяце — капитан «Меотиды» Роман Федоров. На странице клуба, где когда-то делились профессиональным опытом, спортивными новостями и «хохмами» из парусной жизни, появились тревожные посты с просьбой помочь найти родственников, друзей, коллег: «Ищем отца. Помогите, пожалуйста, кто что знает, молю Христом Богом. Последняя связь была 15.03».



В июне стало известно о смерти многолетнего руководителя яхт-клуба Павла Красовского, в связи с чем на странице в Facebook появились следующие слова: «Уходит гвардия основателей клуба. Прекрасный был человек, капитан — профессионал своего дела, не по возрасту молодой, потому что питался энергией моря».

Большие одиссеи начинались с «кругосветки» по Азову

Один из Кубков Азовского моря

Яхт-клуб комбината имени Ильича открылся в 1972 году. Но из-за войны 50-летний юбилей отметить было не суждено. Когда-то этот клуб был жемчужиной Приазовья, и на его ежегодную фирменную регату «Кубок Азовского моря» собирались сотни яхт — кроме мариупольских, еще и парусники со всего побережья и других регионов. В этом сообществе всегда царила дружеская и открытая атмосфера, единственным лакмусом для всех было море, которое знает цену слов и поступков каждого.



Между тем, даже в начале полномасштабного вторжения почти не осталось людей, которые были свидетелями истории и расцвета клуба. А сейчас и подавно! Кто-то ушел из жизни по естественным причинам, кого-то убила война, часть тех, кто жив, находится в оккупации и не стремится к публичному общению, небольшая часть — за границей. Как, кстати, один из самых успешных капитанов клуба Александр Литовкин, который много лет стоял у штурвала яхты «Левант» и является единственным, кто бороздил воды Мирового океана вплоть до Южной Америки, поэтому имеет такую копилку приключений, которой хватило бы на не одну увлекательную книгу.



Дружба с морем у Александра началась, когда он четырнадцатилетним парнишкой в течение лета ходил на ялах (весельно-парусные широкие шлюпки с несколькими парами весел). Затем, уже будучи студентом металлургического института, вслед за своим товарищем пришел в Ильичевский яхт-клуб, руководитель которого Павел Красовский пригласил работать к себе — в отдел автоматизации технологических процессов металлургического комбината имени Ильича. Так что парусное сообщество было повсюду.

«Мы свободно могли ходить по морю, имея опыт, подтвержденный квалификацией. - Объясняет Литовкин. - Если хотел быть капитаном, нужно было не только учиться, но и наработать так называемый ценз, участвуя в самостоятельных походах. Дальное спортивное плавание по Азовскому морю проходило по следующему маршруту: Таганрог, Ейск, Керчь, Казантип, Геническ, Обиточная коса, Бердянск и Мариуполь. Такая «кругосветка» длилась 7-10 дней».

Приключения с «Ариэлем»: путь из Балтики в Азовского моря

Капитан Александр Литовкин

Студентом Литовкин ходил в море на яхте «Пилигрим», которой управлял один из самых опытных капитанов Евгений Свободин. Этому человеку за опыт, науку, искренность и подлинность Александр будет благодарен всю жизнь. И, пожалуй, столько же будет помнить приключение, которое пришлось пережить вдвоем с военным моряком, подполковником в отставке Вячеславом Вушкарником, который в то время был директором яхт-клуба. Тогда этим двум морякам — опытному и молодому — доверили перегнать в Мариуполь яхту «Ариэль», построенную в Польше, а затем доставленную в Санкт-Петербург (тогда Ленинград). Лодка предназначалась яхт-клубу металлургического комбината имени Ильича, поэтому в Мариуполь ее должны были доставить по Волго-Балтийскому водному пути. Считалось, что на это хватит пяти дней, но дело растянулось на месяц.



Мариупольцы надеялись, что с яхтой на палубе одного из пароходов они доберутся прямо до места назначения. В Волгограде ее планово перегрузили на другое судно, которое через шлюзы попало в Дон. Но в Ростове их ждал сюрприз — яхту выгрузили, а сопровождающим сказали: «Дальше сами».

«Мы не очень понимали, что делать, — вспоминает Александр Литовкин. — Дошли до разводного моста, а пройти через него не смогли, потому что местные начали требовать большие деньги. Вушкарник вместо наличных предлагал гарантийное письмо от завода, но нам отказали. Подняв паруса, мы с трудом вернулись в порт и за бутылку водки уговорили докеров снять мачту. Положили ее на палубу и на веслах прошли под мостом. Яхта большая, высокая, веслами до воды попробуй достать! А чтобы выйти в море, снова нужно было ставить ту мачту. Самим этого не сделать. Поэтому парни, увидев в порту большой ковшовый кран, который перегружает гравий, подъехали к нему и уговорили докеров за такую же валюту — бутылку водки — снова поставить на яхту мачту. А перед тем купили крошечный дорожный атлас и чуть ли не детский компас. И с таким примитивным навигационным оборудованием были вынуждены выйти в море. Хорошо, что знали «дорогу» и могли ориентироваться по буям! И уже на рассвете вместе с «Ариэлем» были дома, в родной гавани».

Так с приключениями мариупольцы пригнали с Невы яхту «Ариэль», которая затем стала одной из лучших в клубе с дружелюбным, опытным экипажем. А участники приключения вернулись к своим делам: Вушкарник — к управлению яхт-клубом, Литовкин — к роли помощника капитана на «Пилигриме», а через два года он уже был капитаном «Леванта», которым руководил почти два десятилетия. Что касается «Ариэля», то именно эта яхта во время обстрела Мариуполя была полностью уничтожена прямым попаданием.

Райские воспоминания

Литовкин с экипажем выходят в море

Александр Литовкин был очень непоседливым капитаном, этому способствовали молодость, азарт, плюс особые черты характера. При любой возможности экипаж «Леванта» был готов к приключениям. Но дальние зарубежные походы Александр совершал на других плавсредствах. Первый такой поход состоялся в 1994 году с ребятами из яхты «Аэлита», Сергеем и Александром, — по просьбе донецкой турфирмы нужно было перегнать ее яхту-катамаран на Кипр. Так далеко из мариупольцев в то время еще никто не ходил, за исключением Ивана Кириченко, который за три года до того в одиночку на яхте обошел вокруг света и стал для яхтсменов чем-то вроде гуру. Александр с командой тоже не искали легких путей — вышли в море 4 декабря, когда вода уже покрылась льдом.

«Чтобы выйти из бухты, завели мотор и ломали цепью лед, — вспоминает Литовкин. — До Керчи добрались быстро, но яхта была полностью покрыта ледяным панцирем, который образовали брызги из-за сильного северного ветра. Ребята начали волноваться, что катамаран может перевернуться, я объяснил, что он только немного осядет, а благодаря обледенению станет даже более устойчивым. Рано утром мимо Керченского маяка мы пошли вдоль берега к Ялте, где нас немного потрепало. А когда на рассвете следующего дня взяли курс на Босфор, нам на радость температура воздуха поднялась до 15 градусов и яхта потихоньку начала оттаивать. Перед Босфором был сумасшедший туман, а поскольку GPS-навигаторов тогда у нас не было, то шли по бумажным картам. Когда стемнело, из поля зрения исчез даже нос катамарана, а он сам мчался вперед, как сумасшедший. Поэтому главной задачей было не налететь на скалу. Когда ночью мы проходили Босфор, туман рассеялся и мы увидели нечаянную красоту — по обоим берегам празднично сияли огромное количество огней. Это были окна очень красивых зданий. Для 1994 года для нас это были потрясающие впечатления! А мы ведь еще даже не добрались до Греции!».

Рассказывая о морских приключениях, Александр только мимоходом упомянул о дальних походах, которые стали для него обычным делом, когда с 2013 года он стал заниматься яхтингом профессионально. В качестве шкипера мариуполец обошел все Средиземное море — Грецию, Турцию, Испанию, Мальту, Италию. В 2016 году перешел на Карибы, Багамы, был во Флориде, на Кубе, в Мексике, Гватемале, Гондурасе, Колумбии, Панаме. Но самые яркие впечатления у него остались не от зарубежной экзотики, а от похода с ребятами из родного «Леванта» в Крым, стартовавшего в 2012 году на День Независимости Украины.

«До меня из экипажа там никто еще не бывал. Мы проходили по Керченскому проливу, мимо скалы Корабль, мыса Меганом, Судака. Прибыв в Судак, неделю наслаждались этим крымским раем. Сейчас вспоминаешь Новый Свет, и слезы на глаза наворачиваются. Потому что через два года Украина потеряла Крым. А еще через год наш экипаж потерял Сергея, моего однокурсника по институту, вместе с которым я с самого начала занимался яхтингом».

Почти все время до 2019 года Литовкин вдали от Украины бороздил моря и океаны. После Нового года должен был идти на яхте в Таити через Тихий океан, но начался ковид, из-за которого замерло движение даже на водных просторах.

«Мексику закрыли. Просидев там три месяца, я вернулся домой в Мариуполь. Жил здесь, работал, гонялся с ребятами на местных регатах. К сожалению, они были уже не такие, как в старые, добрые времена. Вместо сотни яхт — где-то по десять из Ильичевского и Азовстальского клубов. А в 2022 году мы уже никуда не ходили».

«Произошло то, чего не ожидали»

Разруха приходит с буквой Z

Полномасштабная война застала капитана Литовкина в Мариуполе. В то время он выпал из информационного поля и не следил за тем, что происходит в политике. Заботы и мысли были о другом — тяжело болела деменцией пожилая мама. Александр беспокоился о ней, возился на даче в поселке возле Мариуполя, делал новый мангал для майских шашлыков. Там, на даче, он и провел ночь на 24 февраля 2022 года.

«В 5 утра меня подбросило от близкого взрыва, — рассказывает Александр. — Я сначала не понял, что случилось, потом зашел в интернет и увидел: происходит то, чего мы не ожидали. Потом узнал, что тот первый взрыв был следствием попадания снаряда на территорию части противовоздушной обороны».

Он позвонил жене, которая находилась в Мариуполе, и сказал, чтобы ехала на автозаправку за бензином и в магазин за консервами. Сам направился в город, ощущая потребность действовать, но как именно, еще не знал. Поэтому пошел в волонтерский хаб «Халабуда», чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. В частности, развозил картошку и другие продукты людям, которые прятались в подвалах в центральной части города.



15 марта, когда стало известно, что появился зеленый коридор, планировал отправить жену, сына и больную маму в Запорожье. Но семья без него отказывалась отправляться в путь. Поехали все вместе к родственникам, которые жили в Приморске Запорожской области. Поверив популярным спикерам, которые обещали окончание российской военной агрессии через две недели, почти никаких вещей из дома не взяли, потому что надеялись вскоре вернуться. А через три дня в квартиру попал снаряд и все имущество сгорело. В том числе огромный фотоархив, который Александр собирал в течение почти сорока лет активной яхтенной жизни. «Там были мои одиссеи со всего мира, фотографии тогда еще молодых капитанов Красовского и Свободина, других ребят, вся наша молодость, все гонки и вся красота, которую мы видели».



Сейчас Литовкин оторван от моря, живет за границей, работает на стройке, ходит в лес за грибами и занимается новым увлечением — собирает лекарственные травы. Но мыслями, воспоминаниями весь в Мариуполе, в своем родном яхт-клубе. Пытается поддерживать связь с теми, кто остался в живых, находить информацию о судьбе других. К сожалению, среди таких есть и те, кто удачно вписался в новую реальность…



В июле 2022 года дончанин Григорий Брайнин выложил на клубной странице видео — разнесенный в хлам яхт-клуб, яхта «Ангел», сгоревшая на его собственной базе в гавани Шмидта, истерзанный эллинг, в котором вместо ухоженных уютных уголков, где ребята собирались, готовили, ремонтировали, лелеяли свои яхты, сейчас сплошная разруха, обломки, остатки прежней жизни. «Хочется плакать!» — горько отреагировала на увиденное яхтсменка Светлана.



В сентябре того же года коллеги из парусного общества обратились к яхтсменам с просьбой прислать фотографии разрушенных яхт-клубов в Харькове, Николаеве, Энергодаре, Чернигове, Мариуполе, Бердянске, Новой Каховке: «Фотографии нужны для передачи организаторам международного яхтенного фотоконкурса Mirabaud Yacht Racing Image, потому что, зная о российской агрессии против Украины, организаторы снова любезно пригласили к медиа-партнерству журнал «YACHT Russia», издаваемый по лицензии немецкого Die Yacht».



А уже через год, в ноябре 2023-го, кто-то из тех, кто надеется приспособиться к оккупационной реальности, сообщил о якобы огромных яхтенных планах и перспективах в Мариуполе и о своих надеждах, что в этих планах есть «восстановление наших прав владения водной станцией».



На что получил очень дельный совет: «Не надейтесь и не питайте напрасных ожиданий! Оккупанты ничего вам не дадут, а даже заберут больше того, что у вас есть».