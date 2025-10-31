Один из самых активных яхт-клубов на Азовском море приговорен оккупантами на уничтожение

Осенью на официальной странице в Телеграм Мариупольского городского совета появилась информация о том, что оккупационные власти города собрались уничтожить яхт-клуб металлургического комбината имени Ильича и передать территорию, которую он занимает, так называемому «МЧС ДНР». Таким образом, яхт-клуб с более чем полувековой историей прекратит свое существование.
Все сгорело и разграблено
Еще в 2018 году яхт-клуб едва пережил посягательство на свое существование. Тогда решением сессии Мариупольского горсовета имущество городского водно-спортивного комплекса (так переименовали яхт-клуб «Ильичевец») было передано в государственную собственность, а здание и три эллинга (гаражи для ремонта и хранения судов) — на баланс Аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСУ по чрезвычайным ситуациям. С тех пор яхтсмены, как могли, держались за участок земли и воды, который помнит многие поколения мариупольских «морских волков».
Никто не ожидал беды, и в декабре 2021 года в яхт-клубе снисходительно обсуждали падение из-за «большой парусности» главной мариупольской елки. В январе 2022-го поднимали бокалы за успех очередного «безнадежного дела». В феврале рассматривали приглашения на майскую регату в Днепр и на июльский Чемпионат Украины в Николаев, с иронией комментировали намерение построить в Мариуполе 18-метровый греческий корабль. Но через несколько дней жизнь полностью изменилась.
С 24 февраля 2022 года, когда россияне начали тотально уничтожать город, никто и не надеялся, что яхт-клуб избежит потерь. Так и произошло. Первой от прямого попадания сгорела клубная яхта «Ариэль», которой не суждено было дожить до своего 40-летия, за ней — новое частное судно «Ангел». В одном из эллингов упали балки с потолка. Яхтсмен, который осмелился осмотреть после обстрелов территорию, написал на ФБ-странице клуба: «В эллинге балки не упали на станки, возможно они уцелели и никто ничего не взял». Следующее сообщение, дополненное соответствующим фото, было уже менее оптимистичным: «Вот так сейчас выглядит территория вокруг Ильичевской водной станции. Туда никого не пускают, но мы и так знаем, что все сгорело и разграблено».
Мужчины, которые относились к своим яхтам с нежностью и каждый год весь межнавигационный период в холодных эллингах ремонтировали их и обновляли, были шокированы не столько тем, с какой безжалостностью враг истреблял все живое и неживое, сколько коварством местных мародеров. Те рылись в эллингах и забирали все, что приглянулось, а остальное уничтожали.
Больше, чем потеря имущества, яхтсменов волновало то, что случилось с их братьями по парусу, есть ли среди них погибшие и какова судьба тех, от кого нет вестей. Кто-то еще в феврале советовал другим: «В случае проблем с мобильной связью используйте радиостанции для создания сети общения».
Новости, которые появлялись, часто были неутешительными. Так в конце марта на глазах капитана яхты «Грего» Олега Кателы погиб его сын Артем. Чуть раньше, в этом же месяце — капитан «Меотиды» Роман Федоров. На странице клуба, где когда-то делились профессиональным опытом, спортивными новостями и «хохмами» из парусной жизни, появились тревожные посты с просьбой помочь найти родственников, друзей, коллег: «Ищем отца. Помогите, пожалуйста, кто что знает, молю Христом Богом. Последняя связь была 15.03».
В июне стало известно о смерти многолетнего руководителя яхт-клуба Павла Красовского, в связи с чем на странице в Facebook появились следующие слова: «Уходит гвардия основателей клуба. Прекрасный был человек, капитан — профессионал своего дела, не по возрасту молодой, потому что питался энергией моря».
Один из Кубков Азовского моря
Яхт-клуб комбината имени Ильича открылся в 1972 году. Но из-за войны 50-летний юбилей отметить было не суждено. Когда-то этот клуб был жемчужиной Приазовья, и на его ежегодную фирменную регату «Кубок Азовского моря» собирались сотни яхт — кроме мариупольских, еще и парусники со всего побережья и других регионов. В этом сообществе всегда царила дружеская и открытая атмосфера, единственным лакмусом для всех было море, которое знает цену слов и поступков каждого.
Между тем, даже в начале полномасштабного вторжения почти не осталось людей, которые были свидетелями истории и расцвета клуба. А сейчас и подавно! Кто-то ушел из жизни по естественным причинам, кого-то убила война, часть тех, кто жив, находится в оккупации и не стремится к публичному общению, небольшая часть — за границей. Как, кстати, один из самых успешных капитанов клуба Александр Литовкин, который много лет стоял у штурвала яхты «Левант» и является единственным, кто бороздил воды Мирового океана вплоть до Южной Америки, поэтому имеет такую копилку приключений, которой хватило бы на не одну увлекательную книгу.
Дружба с морем у Александра началась, когда он четырнадцатилетним парнишкой в течение лета ходил на ялах (весельно-парусные широкие шлюпки с несколькими парами весел). Затем, уже будучи студентом металлургического института, вслед за своим товарищем пришел в Ильичевский яхт-клуб, руководитель которого Павел Красовский пригласил работать к себе — в отдел автоматизации технологических процессов металлургического комбината имени Ильича. Так что парусное сообщество было повсюду.
«Мы свободно могли ходить по морю, имея опыт, подтвержденный квалификацией. - Объясняет Литовкин. - Если хотел быть капитаном, нужно было не только учиться, но и наработать так называемый ценз, участвуя в самостоятельных походах. Дальное спортивное плавание по Азовскому морю проходило по следующему маршруту: Таганрог, Ейск, Керчь, Казантип, Геническ, Обиточная коса, Бердянск и Мариуполь. Такая «кругосветка» длилась 7-10 дней».
Капитан Александр Литовкин
Студентом Литовкин ходил в море на яхте «Пилигрим», которой управлял один из самых опытных капитанов Евгений Свободин. Этому человеку за опыт, науку, искренность и подлинность Александр будет благодарен всю жизнь. И, пожалуй, столько же будет помнить приключение, которое пришлось пережить вдвоем с военным моряком, подполковником в отставке Вячеславом Вушкарником, который в то время был директором яхт-клуба. Тогда этим двум морякам — опытному и молодому — доверили перегнать в Мариуполь яхту «Ариэль», построенную в Польше, а затем доставленную в Санкт-Петербург (тогда Ленинград). Лодка предназначалась яхт-клубу металлургического комбината имени Ильича, поэтому в Мариуполь ее должны были доставить по Волго-Балтийскому водному пути. Считалось, что на это хватит пяти дней, но дело растянулось на месяц.
Мариупольцы надеялись, что с яхтой на палубе одного из пароходов они доберутся прямо до места назначения. В Волгограде ее планово перегрузили на другое судно, которое через шлюзы попало в Дон. Но в Ростове их ждал сюрприз — яхту выгрузили, а сопровождающим сказали: «Дальше сами».
«Мы не очень понимали, что делать, — вспоминает Александр Литовкин. — Дошли до разводного моста, а пройти через него не смогли, потому что местные начали требовать большие деньги. Вушкарник вместо наличных предлагал гарантийное письмо от завода, но нам отказали. Подняв паруса, мы с трудом вернулись в порт и за бутылку водки уговорили докеров снять мачту. Положили ее на палубу и на веслах прошли под мостом. Яхта большая, высокая, веслами до воды попробуй достать! А чтобы выйти в море, снова нужно было ставить ту мачту.
Самим этого не сделать. Поэтому парни, увидев в порту большой ковшовый кран, который перегружает гравий, подъехали к нему и уговорили докеров за такую же валюту — бутылку водки — снова поставить на яхту мачту. А перед тем купили крошечный дорожный атлас и чуть ли не детский компас. И с таким примитивным навигационным оборудованием были вынуждены выйти в море. Хорошо, что знали «дорогу» и могли ориентироваться по буям! И уже на рассвете вместе с «Ариэлем» были дома, в родной гавани».
Так с приключениями мариупольцы пригнали с Невы яхту «Ариэль», которая затем стала одной из лучших в клубе с дружелюбным, опытным экипажем. А участники приключения вернулись к своим делам: Вушкарник — к управлению яхт-клубом, Литовкин — к роли помощника капитана на «Пилигриме», а через два года он уже был капитаном «Леванта», которым руководил почти два десятилетия. Что касается «Ариэля», то именно эта яхта во время обстрела Мариуполя была полностью уничтожена прямым попаданием.
Литовкин с экипажем выходят в море
Александр Литовкин был очень непоседливым капитаном, этому способствовали молодость, азарт, плюс особые черты характера. При любой возможности экипаж «Леванта» был готов к приключениям. Но дальние зарубежные походы Александр совершал на других плавсредствах. Первый такой поход состоялся в 1994 году с ребятами из яхты «Аэлита», Сергеем и Александром, — по просьбе донецкой турфирмы нужно было перегнать ее яхту-катамаран на Кипр. Так далеко из мариупольцев в то время еще никто не ходил, за исключением Ивана Кириченко, который за три года до того в одиночку на яхте обошел вокруг света и стал для яхтсменов чем-то вроде гуру. Александр с командой тоже не искали легких путей — вышли в море 4 декабря, когда вода уже покрылась льдом.
«Чтобы выйти из бухты, завели мотор и ломали цепью лед, — вспоминает Литовкин. — До Керчи добрались быстро, но яхта была полностью покрыта ледяным панцирем, который образовали брызги из-за сильного северного ветра. Ребята начали волноваться, что катамаран может перевернуться, я объяснил, что он только немного осядет, а благодаря обледенению станет даже более устойчивым. Рано утром мимо Керченского маяка мы пошли вдоль берега к Ялте, где нас немного потрепало. А когда на рассвете следующего дня взяли курс на Босфор, нам на радость температура воздуха поднялась до 15 градусов и яхта потихоньку начала оттаивать.
Перед Босфором был сумасшедший туман, а поскольку GPS-навигаторов тогда у нас не было, то шли по бумажным картам. Когда стемнело, из поля зрения исчез даже нос катамарана, а он сам мчался вперед, как сумасшедший. Поэтому главной задачей было не налететь на скалу. Когда ночью мы проходили Босфор, туман рассеялся и мы увидели нечаянную красоту — по обоим берегам празднично сияли огромное количество огней. Это были окна очень красивых зданий. Для 1994 года для нас это были потрясающие впечатления! А мы ведь еще даже не добрались до Греции!».
Рассказывая о морских приключениях, Александр только мимоходом упомянул о дальних походах, которые стали для него обычным делом, когда с 2013 года он стал заниматься яхтингом профессионально. В качестве шкипера мариуполец обошел все Средиземное море — Грецию, Турцию, Испанию, Мальту, Италию. В 2016 году перешел на Карибы, Багамы, был во Флориде, на Кубе, в Мексике, Гватемале, Гондурасе, Колумбии, Панаме. Но самые яркие впечатления у него остались не от зарубежной экзотики, а от похода с ребятами из родного «Леванта» в Крым, стартовавшего в 2012 году на День Независимости Украины.
«До меня из экипажа там никто еще не бывал. Мы проходили по Керченскому проливу, мимо скалы Корабль, мыса Меганом, Судака. Прибыв в Судак, неделю наслаждались этим крымским раем. Сейчас вспоминаешь Новый Свет, и слезы на глаза наворачиваются. Потому что через два года Украина потеряла Крым. А еще через год наш экипаж потерял Сергея, моего однокурсника по институту, вместе с которым я с самого начала занимался яхтингом».
Почти все время до 2019 года Литовкин вдали от Украины бороздил моря и океаны. После Нового года должен был идти на яхте в Таити через Тихий океан, но начался ковид, из-за которого замерло движение даже на водных просторах.
«Мексику закрыли. Просидев там три месяца, я вернулся домой в Мариуполь. Жил здесь, работал, гонялся с ребятами на местных регатах. К сожалению, они были уже не такие, как в старые, добрые времена. Вместо сотни яхт — где-то по десять из Ильичевского и Азовстальского клубов. А в 2022 году мы уже никуда не ходили».
Разруха приходит с буквой Z
Полномасштабная война застала капитана Литовкина в Мариуполе. В то время он выпал из информационного поля и не следил за тем, что происходит в политике. Заботы и мысли были о другом — тяжело болела деменцией пожилая мама. Александр беспокоился о ней, возился на даче в поселке возле Мариуполя, делал новый мангал для майских шашлыков. Там, на даче, он и провел ночь на 24 февраля 2022 года.
«В 5 утра меня подбросило от близкого взрыва, — рассказывает Александр. — Я сначала не понял, что случилось, потом зашел в интернет и увидел: происходит то, чего мы не ожидали. Потом узнал, что тот первый взрыв был следствием попадания снаряда на территорию части противовоздушной обороны».
Он позвонил жене, которая находилась в Мариуполе, и сказал, чтобы ехала на автозаправку за бензином и в магазин за консервами. Сам направился в город, ощущая потребность действовать, но как именно, еще не знал. Поэтому пошел в волонтерский хаб «Халабуда», чтобы помогать тем, кто в этом нуждается. В частности, развозил картошку и другие продукты людям, которые прятались в подвалах в центральной части города.
15 марта, когда стало известно, что появился зеленый коридор, планировал отправить жену, сына и больную маму в Запорожье. Но семья без него отказывалась отправляться в путь. Поехали все вместе к родственникам, которые жили в Приморске Запорожской области. Поверив популярным спикерам, которые обещали окончание российской военной агрессии через две недели, почти никаких вещей из дома не взяли, потому что надеялись вскоре вернуться. А через три дня в квартиру попал снаряд и все имущество сгорело. В том числе огромный фотоархив, который Александр собирал в течение почти сорока лет активной яхтенной жизни. «Там были мои одиссеи со всего мира, фотографии тогда еще молодых капитанов Красовского и Свободина, других ребят, вся наша молодость, все гонки и вся красота, которую мы видели».
Сейчас Литовкин оторван от моря, живет за границей, работает на стройке, ходит в лес за грибами и занимается новым увлечением — собирает лекарственные травы. Но мыслями, воспоминаниями весь в Мариуполе, в своем родном яхт-клубе. Пытается поддерживать связь с теми, кто остался в живых, находить информацию о судьбе других. К сожалению, среди таких есть и те, кто удачно вписался в новую реальность…
В июле 2022 года дончанин Григорий Брайнин выложил на клубной странице видео — разнесенный в хлам яхт-клуб, яхта «Ангел», сгоревшая на его собственной базе в гавани Шмидта, истерзанный эллинг, в котором вместо ухоженных уютных уголков, где ребята собирались, готовили, ремонтировали, лелеяли свои яхты, сейчас сплошная разруха, обломки, остатки прежней жизни. «Хочется плакать!» — горько отреагировала на увиденное яхтсменка Светлана.
В сентябре того же года коллеги из парусного общества обратились к яхтсменам с просьбой прислать фотографии разрушенных яхт-клубов в Харькове, Николаеве, Энергодаре, Чернигове, Мариуполе, Бердянске, Новой Каховке: «Фотографии нужны для передачи организаторам международного яхтенного фотоконкурса Mirabaud Yacht Racing Image, потому что, зная о российской агрессии против Украины, организаторы снова любезно пригласили к медиа-партнерству журнал «YACHT Russia», издаваемый по лицензии немецкого Die Yacht».
А уже через год, в ноябре 2023-го, кто-то из тех, кто надеется приспособиться к оккупационной реальности, сообщил о якобы огромных яхтенных планах и перспективах в Мариуполе и о своих надеждах, что в этих планах есть «восстановление наших прав владения водной станцией».
На что получил очень дельный совет: «Не надейтесь и не питайте напрасных ожиданий! Оккупанты ничего вам не дадут, а даже заберут больше того, что у вас есть».