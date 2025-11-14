«Не надо делать национальной идеей сохранение биомусора!»: Мариупольский зоозащитник против киевского дохгантера Святогора

Алексей Святогор в Шевченковском райсуде Киева, июнь 2019 года. Фото: фейсбук адвоката Алексея Клименюка

Личность Алексея Святогора широко известна в кругах зоозащитников. Сам себя он именует догхантером, чистильщиком улиц, а другие называют его убийцей животных. В СМИ, в комментариях в социальных сетях он признавался, что на его счету «не одна сотня собак».



Его задерживали, судили, против него выходили на акции зоозащитники — история Алексея Святогора уже много лет вызывает общественный резонанс. В августе 2018 года полиция завершила досудебное расследование по факту его высказываний. Ему вменяли пропаганду жестокости и насилия в отношении бездомных животных. Зоозащитники утверждали, что на его счету — гибель более тысячи собак, а сам он в интервью якобы признавался, что травил животных ядом.

Алексей Святогор в суде. Фото: "Заборона"



8 июня 2019 года Святогора задержали, до этого он находился в розыске. Столичная прокуратура передала дело в Шевченковский суд Киева. Однако 18 января 2021 года суд вынес оправдательный приговор, указав, что его высказывания были устными и не подпадали под уголовную ответственность.



Что известно о нем сейчас? Как оказалось, скандалы вокруг личности Святогора не утихают. К «Новостям Донбасса» обратился военнослужащий из оккупированного Мариуполя Вячеслав Буглаков.

Военнослужащий из оккупированного Мариуполя Вячеслав Буглаков. Фото предоставлено собеседником

Мужчина выполняет боевые задания на запорожском направлении, однако находит время и силы для спасения и эвакуации животных в безопасные места.

«Я спасаю собак, отправляю их киевским волонтерам в приют, а эта тварь их забирает и убивает. Еще глумится надо мной в комментариях и грозится убить всех, кого я спасу», — рассказывает боец.

Он удивляется тому, что на стороне Святогора Верховный суд, а противостоят ему — только журналисты и волонтеры.

«Он хитрый и жестокий. У него есть покровители. Реально самый известный зоосадист в Украине. Матка живодеров, который вдохновляет других», — говорит Вячеслав Булгаков.

Зоозащитница Наталья Лебедева говорит, что Алексея Святогора знает очень давно.

«Он имеет лицензию адвоката, оружие и создал общественную организацию. У него связи в полиции и депутатами», — рассказывает женщина.

По ее словам порой он угрожал не только животным, но и людям, и распространяют свои идеи через Интернет, привлекая подростков и людей с психическими расстройствами. Столкнулась со Святогором и его сторонниками Наталья Лебедева когда обнаружила бездомных собак, сфотографировала их и выложила на форум зоозащитников.

«Они отравили этих собак и выложили фото. Я стала изучать его личность и мои данные, ксерокопия с моей пропиской оказалась в социальных сетях и сайте "Вредители. нет" с угрозами, что если я не брошу заниматься этим делом ко мне придут разбираться. Занимается он тупо терроризмом и самое страшное, что в его кругах есть люди, которые имеют связи и статус», — говорит зоозащитница.

Корреспондентам «Новостей Донбасса» удалось пообщаться с самим Алексеем Святогором по телефону. Разговор вышел не простым. Собеседник вел себя очень эмоционально и говорил много непечатных слов. Себя он назвал человеком флегматичным, однако уставшим от вопросов о его причастности к смертям собак.

«Этот вопрос вас не колышет и не может колыхать. Вам оно не надо, будьте честны с собой, посмотрите себе в глаза без мыслей о “хайпе”, — сказал Святогор.

По его словам, закон об охоте призывает убивать собак и «не надо это мусолить». (Можно предположить, что Святогор ссылается на Закон Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте», однако Закон об охоте регулирует добычу только диких животных.)

«Для чего это делать? Чтобы какая-то рехнутая тетка из зоозащитников кидалась и кричала: «Он убивает собак как это можно?» Да вот так вот! Не надо вопрос этот мусолить потому что это деструктив», — заявляет он.

Святогор говорит, что он привык называть вещи своими именами, везде он говорит об этом, а военнослужащего, который обратился к корреспондентам, считает обманщиком, не выполняющим свои прямые обязательства на фронте.

«Его задача сейчас выжить и убивать врагов. А его беспокоят вшивые собацюры? Такого не может быть. Это глупости. В военной доктрине нет такого», — говорит он.

Почему же сам Алексей Святогор находится не на фронте — этого выяснить не удалось.



Алексей Святогор говорит, что военнослужащие с которыми он общается, заняты боевыми задачами, а не «отловом здорового вонючего шавла и пересылкой его в Киев».

«Собаки тут не надо! Не надо тащить биомусор сюда! Не надо делать национальной идеей сохранение биомусора!», — говорит Святогор.

Мужчина подчеркивает, что на 2023-2024 год в Киеве выделено 170 млн. грн. на защиту бродячих собак, что он считает нерациональным распределением бюджетных денег в военное время.



После вопроса журналиста о том, как давно он считает что бродячих собак нужно ликвидировать и как она зародилась, Святогор бросил трубку и в переписки предложил заниматься другими темами для статей и скинул пару скриншотов, в которых обличал зоозащитников в сотрудничестве с армией РФ.



На сегодняшний день Алексей Святогор остаётся фигурой, вокруг которой продолжаются острые споры. Тема остается открытой. Как мы видим, судебные процессы завершились оправдательными решениями: обвинения в пропаганде насилия не были доказаны, а новых дел против него не открыто. Юридически он остаётся свободным человеком, но его имя прочно закрепилось в общественном пространстве как символ радикальной позиции в отношении бездомных животных.



История Святогора выходит за рамки частного конфликта и поднимает более широкие вопросы. Как государство должно реагировать на проявления жестокости и публичные призывы к ней? Где пролегает граница между свободой слова и подстрекательством? Ответов пока нет, и именно поэтому дискуссия вокруг него остаётся индикатором зрелости общества в теме защиты животных и правовой ответственности.