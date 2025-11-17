Военкоматы составляют списки, «людоловы» врываются в квартиры: В оккупации мобилизуют 100 тысяч мужчин?

Призыв круглый год и захваченные территории в составе Южного военного округа — этой осенью в Москве приняли несколько решений, которые непосредственно касаются мобилизации в так называемых «новых регионах». Чего ожидать жителям частей Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей — рассказываем в этом материале.

Южный военный округ и планы мобилизации на 50–100 тысяч человек

В конце сентября Владимир Путин подписал указ, которым включил захваченные украинские территории в состав Южного военного округа. Это означает, что управление по сути переходит к российскому командованию. По словам замкомандира Третьего армейского корпуса Дмитрия Кухарчука, следствием указа станет мобилизация 50-100 тысяч мужчин возрастом 18-55 лет. Причем, не только на Донбассе, как это было ранее, а на всех оккупированных территориях.

«Именно Южный округ — это оккупированные территории, военный округ. И там они еще со времен АТО сформировали два армейских корпуса, первый и второй, в который набирали выходцев с оккупированных территорий», — объясняет военный аналитик Иван Тимочко.

Командовали подразделениями в основном российские офицеры. После полномасштабного вторжения эту практику расширили и на захваченном юге. Поэтому перманентный поиск потенциальных солдат в оккупации не прекращается уже более трех лет.

«Вопрос законности для россиян вообще не рассматривается как таковой. Их рассматривают как "пушечное мясо". Они будут пытаться украинцев мобилизовывать. И уже был ряд примеров подтверждений, когда даже целые соединения там уровня взвод, отделения, которые попадают в плен. Плюс разбиты якобы российские солдаты, а это украинцы, мобилизованные с оккупированных территорий», — говорит Иван Тимочко.

Принуждение к службе: контракты, «добровольческие» батальоны и новая волна в Мелитополе

В Запорожской области мужчин пытаются привлечь на контрактную службу, обещая огромные выплаты. Но в итоге «гонорары» эти получить не так легко, а разорвать контракт практически невозможно. Помимо этого, в сентябре 2022 года оккупанты начали создавать в регионе так называемые добровольческие батальоны. А с прошлой осени — то есть за год до подписания Путиным указа — жителей Запорожской области уже отправляли на службу в части Южного военного округа. Хотя ранее так называемый «губернатор» Евгений Балицкий обещал, что призыв возможен только с 2027 года. Сейчас в Мелитополе грядет новая волна мобилизации — сообщает Центр национального сопротивления:

«Оккупационные “военкоматы” в Мелитополе уже получили указания из Москвы — начать составление "военных списков" мужчин от 18 до 50 лет. В Мелитополе снова ходят по квартирам, проверяют документы, особенно у работников коммунальных служб, строителей и охранников – тех, кого можно быстро бросить на "вторую линию" без подготовки».

О том, что мобилизация готовится на захваченном юге Украины Центр национального сопротивления сообщал еще осенью 2023 года. Тогда оккупанты, по информации ЦНС, создали «федеральные комиссариаты» в Херсонской и Запорожской областях. Они открыты в Геническе и Мелитополе. Но есть такие и на старооккупированных территориях — в Донецке и Луганске.

Зачем Кремль вводит круглогодичные повестки

4 ноября Владимир Путин подписал закон о круглогодичном призыве. Теперь отправлять новобранцев в войска будут, как и раньше, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Но призывные и врачебные комиссии в военкоматах будут работать круглогодично. Так, по мнению аналитиков, Кремль готовит инфраструктуру для очередной волны мобилизации. Николай Полозов, юрист-правозащитник и сооснователь проекта «Поиск. Плен» утверждает, что непосредственно отправлять в армию планируется также дважды в год, но повестки будут приходить круглогодично, в том числе на медобследование, на уточнение данных и так далее.

«Но другой вопрос: это на бумаге написано так. Но мы прекрасно понимаем, что российские власти могут это использовать совершенно по другому, в том числе для того, чтобы подготовить почву для новой волны мобилизации», — говорит Полозов.

Сейчас население должно привыкнуть к норме, что повестки приходят круглый год. Так люди перестанут бояться и прятаться, считает правозащитник Полозов. А потом, по его словам, это можно будет использовать, чтобы проводить новые волны мобилизации через электронные повестки. Прочитал человек такую повестку или нет — значения не имеет, но он автоматически попадает в базы.

«Тех, кого они призывают на срочную службу, они заставляют либо давят, либо создают условия подписывать контракты на войну. Если человека призвать на срочную, то есть, он уже в руках российских командиров, генералов, которые знают, как с этим работать для того, чтобы человека заставить на контракт», — добавляет Иван Тимочко.

Аналитики говорят: учитывая, что оккупированные территории Путин считает своими, людей оттуда точно будут отправлять на линию фронта.

«Мобилизационный ресурс он хочет взять в первую очередь на оккупированных территориях тех же Донецкой и Луганской — там, где уже население очень сильно выбито, а также из Запорожской, Херсонской областей. И это военное преступление, потому что на оккупированных территориях не имеет права государство-оккупант призывать в ряды Вооруженных сил защищенные группы, то есть людей, находящихся под оккупацией», — отмечает Борис Захаров, правозащитник, директор БФ «Людина і право».

Преследования, рейды и похищения мужчин: свидетельства из Донецкой и Луганской областей

Тем не менее пока что особой паники в связи с новым законом среди жителей оккупированных территорий нет. Но, во-первых, промониторив разные группы, мы увидели одинаковые позитивные комментарии, которые вероятно оставляют боты. Негативные записи скорее всего чистят. Во-вторых, возможно, такая ровная реакция связана как раз с тем, что призывные мероприятия в оккупации не прекращаются. К людям вламываются в квартиры, их преследуют — в основном сейчас речь о тех, кого подозревают в самовольном оставлении части(СОЧ). Несмотря на то, что практически все СОЧники на Донбассе были принудительно мобилизованы, к ним применяют силу, мужчин похищают даже из реанимации. Вот что пишут в группах, созданных в оккупации, чтобы делиться подобными кейсами:

«29 октября, 3:30 ночи, ко мне домой вломились пять людоловов. Все были в балаклавах. Постучался сын (которого они задержали), я открыла, а эти ублюдки сразу влетели с пистолетами в квартиру, меня оттолкнули. Общались грубо. Искали старшего сына, видать».

Подобных сообщений довольно много из разных оккупированных городов:

«Енакиево, 2 ноября. Приезжали трое людоловов к соседу. Сосед “мобилизован” с завода в феврале 2022. Летом того же года свалил в РФ. Приезжают часто, пришлось камеру поставить».

Вот еще один скрин из чата:

«Сегодня в 11:00 приходили людоловы. Я — "мобилизованный при ДНР", сняли с рабочего автобуса и привезли в военкомат в феврале 2022. Контракта нет, присягу не приносил. Лежал в больницах, последняя в связи с психиатрией, оттуда и слинял. Это мой второй рывок, первый был в 2022, вернули в 2023, и с того же года я снова на лыжах. Приезжают регулярно с ноября 2023 года».

На Луганщине оккупанты также периодически устраивают рейды, но они, судя по словам местных, не массовые. Ведь здесь, как и в Донецкой области, большинство мужчин забрали на войну еще три года назад. Напомним, что процесс агрессивной принудительной мобилизации в оккупации стартовал накануне 24 февраля 2022 года.

«Помним про “мобилизованных”, в том числе и с белыми билетами, которых хватали везде, где только можно и которые потом “защищали ДНР” то в Харьковской, то в Сумской, то в Херсонской областях», — пишет один из пользователей в луганском чате о мобилизации.

Масштаб принудительной мобилизации, последствия и позиция правозащитников

Чтобы понять масштабы призыва, стоит вспомнить такие факты, как отправка на фронт более четырехсот работников шахты «Должанская-Капитальная», а это более половины от всего штата. Также мобилизовали чуть ли не всех сотрудников «Донецктеплосети», «Донбассгаза», «Донецкого металлургического завода(ДМЗ)» и других стратегических предприятий на захваченных частях Донецкой и Луганской областей. Это существенно отразилось на промышленности и коммунальной сфере. Там теперь дефицит кадров. Точную цифру, сколько мужчин оккупанты принудительно отправили на войну в 2022 году, пока не знает никто.

«То есть, может быть, российский Генштаб и знает, но вся эта информация тщательно скрывается. Тем не менее, конечно, и независимые исследователи, в том числе, стараются выяснить конкретное число людей, которые были мобилизованы или каким то иным образом привлечены к участию в войне», — говорит Николай Полозов, юрист-правозащитник, сооснователь проекта «Поиск. Плен».

Активно занимаются этой темой Институт стратегических исследований и безопасности и Восточная правозащитная группа. Осенью прошлого года тут заявили: за два года Россия мобилизовала в оккупации более 300 тысяч человек. И это только на Донбассе. По данным, которые аналитики проекта получили со стороны СБУ, по состоянию на июнь 2023 года только на временно оккупированной территории Донецкой области было мобилизовано свыше 140 тыс. человек.



Чтобы найти потенциальных солдат, на предприятиях проводились облавы, мужчин искали по домам. Их отправляли на фронт без подготовки. Среди таких, например, главный инженер дирекции управления движением «Донецкой железной дороги» Андрей Липодаев. Он погиб. Не вернулись еще тысячи мужчин. Тысячи получили травмы.

«До официальной аннексии, до осени 2022 года фактически бесконтрольно администрациями этих "народных республик". Производились по выписанный ими же указам мобилизация мужского населения. И в тот период, по разным оценкам. Порядка 80 90 000 человек и в так называемой "ДНР", и в так называемой "ЛНР" были мобилизованы», — говорит Николай Полозов, юрист-правозащитник, сооснователь проекта «Поиск. Плен».

Украина может лишь задокументировать незаконную мобилизацию как военное преступление

Правозащитники утверждают: к ним неоднократно обращались жители оккупированных территорий или переселенцы, чьих родственников мобилизовали. Но пока что Украина может лишь задокументировать это как военное преступление. Оказать реальную помощь тем, кто оказался в ловушке, тяжело.

«Государство должно им дать определенные рекомендации, как вести себя и это информационно распространять, когда они мобилизованы и как им, например, сдаваться в плен», — подчеркивает Борис Захаров.

Но пока что, по его словам, к тем, кто, например, попал в плен после пребывания в армии РФ иногда отношение даже хуже, чем к россиянам.

«Украина должна относиться к людям, которых принудительно взяли в ряды Вооруженных сил, например, в России, и которые сдаются в плен, как к своим гражданам, попавшим в беду. И тогда у них будет повод без боя вообще сразу сдаваться, в плен оставаться или в украинском войске оставаться на территории, подконтрольной Украине», — считает Захаров.

Таких людей сразу же обвиняют в коллаборационизме, даже не разобравшись, принудительно они оказались на войне или добровольно. Но, по мнению Захарова, если человек не совершал преступлений против украинского государства, был отправлен на войну насильно, то его нужно интегрировать в общество, брать в украинскую армию.

«Если попадает наш человек, который принудительно взят в ряды Вооруженных сил, под страхом смерти, пыток, добровольно сдается в плен без боя, то мы не должны такого человека отдавать обратно в Россию, относиться к нему как к военнопленному. Мы должны просто адаптировать его в Украине, не выдвигать обвинений», — говорит Захаров.

Ведь, как мы уже говорили ранее, после аннексии территорий мобилизация не прекращалась. Просто ее стали прикрывать подписанием контракта. Поэтому с насильственным призывом столкнулся чуть ли не каждый.

«То есть человека призывают, а затем его уговаривают, угрожают или каким то иным образом стараются перевести на контракт. А это уже получается совершенно другая статистика. Причем то же самое можно сказать и о тех, кто был, допустим, не мобилизован, а призван на срочную службу. Такие тоже есть», — объясняет Николай Полозов.

Реклама контрактной службы сейчас — буквально на каждом столбе. В группах — десятки вакансий для потенциальных солдат. А в российском Минобороны отчитываются об отличных результатах.

«Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа на данном направлении идет успешно», — заявил Андрей Белоусов, министр обороны РФ.

В комментариях к этому видео дончане довольно красноречиво демонстрируют свое отношение к призыву. Правозащитники говорят: принудительная мобилизация коснулась практически каждой семьи на Донбассе. Некоторых мужчин не могут вернуть с фронта до сих пор.



Украинцев вынуждают воевать против украинцев, но, аналитики уверены, что несмотря на нарушения всех международных норм, именно жители оккупированных территорий снова окажутся в первом эшелоне в случае новой волны мобилизации.