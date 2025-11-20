Дорога в один конец

Татьяна Вислогузова

Татьяна Вислогузова, начальница пассажирского поезда, ходившего по маршруту «Покровск – Днепр – Львов», говорит, что их эвакуационный маршрут, известный как «линия жизни», становится короче. А сами железнодорожники, как и пассажиры, эвакуируемые по этому маршруту с опасных территорий, тоже находятся в постоянной опасности – хоть дома, хоть на работе. И хоть в поезде, хоть на станции, хоть в депо. Всегда тяжелый труд железнодорожника стал еще и опасным из-за войны, потому что железная дорога – тот критически важный объект логистической инфраструктуры страны, который враг ежедневно пытается разрушать.

Татьяна Вислогузова в короткометражном фильме «Линия жизни». Снимок экрана

— Да, с сентября 2024 года поезд из Покровска уже не ходит, — рассказывает «Новостям Донбасса» начальница эвакуационного пассажирского поезда Татьяна Вислогузова. — Часть вагонов едет во Львов, а часть — в Киев.

Сначала перенесли посадку на станцию ​​«Павлоград», а сейчас поезд отходит со станции «Самар» — это бывший Новомосковск в Днепропетровской области. В Днепр людей доставляют автобусами волонтерские и гуманитарные организации. Тех, кто не ходит – стариков и больных привозят на скорых или реанимобилях.

С начальницей поезда, которым вывозят людей из охваченного войной Донбасса, мы пообщались на открытии выставки «Iron People» — «Железные люди» в Киеве, — в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне. Выставка — авторский проект нидерландского фотографа и кинодокументалиста Йелле Крингса, воплощенный в жизнь при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Украине.

В рамках этого авторско-проекта, посвященного отваге и самоотверженности украинских железнодорожников в условиях российско-украинской войны, был презентован и короткометражный документальный фильм «Линия жизни». Главной героиней ленты и стала Татьяна Вислогузова, начальницы поезда, который с началом полномасштабного вторжения получил, можно сказать, «статус» эвакуационного и стал шансом на спасение тысяч жителей прифронтовых районов Донбасса.

На переднем плане Йелле Скрингс проводит авторскую экскурсию по своей выставке. Фото автора

За беседой мы смотрим выставленные фотографии, которые снимал с начала российского широкомасштабного вторжения Йелле Крингс в течение 3,5 лет, курсируя Укрзализницей по прифронтовым территориям Украины. Он фиксировал опасную работу и повседневную жизнь железнодорожников и драматическую палитру человеческих историй, разворачивавшихся вдоль железнодорожных путей.

— Кому нужно, сходят в Днепре, кто-то в Киеве, кто-то следует другим поездом в Закарпатье — есть и такие эвакуационные маршруты, — говорит Татьяна Вислогузова. – А для кого эта «линия жизни» вообще — транзит: едут в «конечную», а оттуда — за границу. Но бесплатный проезд только людям, эвакуированным из прифронтовых мест. На других станциях пассажиры покупают билеты. На относительно безопасных станциях. Эвакуированных мы в пути кормим.

А еще у нас есть такой специальный поезд — кухня, который работает с сентября 2023 года, и обеспечивает горячей едой людей в прифронтовых и пострадавших от войны регионах. Этот автономный поезд может работать до семи дней и готовить более 10 000 порций пищи в день. Он следует по прифронтовым территориям, где из-за боевых действий люди уже не имеют возможности приготовить еду. Например, на какой-то праздник деткам на прифронтовые территории Запорожья привозили свежую горячую пищу.

К сожалению, территория боевых действий расширяется, поэтому маршрут нашего поезда для эвакуации людей из Донбасса понемногу сокращается — ради безопасности пассажиров место отправки переносится на более безопасное расстояние от боевых действий, — продолжает Татьяна Вислогузова. — Вот видите на снимке эти руины?

Последствия вражеского обстрела станции Чаплино 24 августа 2022 года. Фото Йелле Крингса

— Это станция в поселке городского типа Чаплино Синельниковского района Днепропетровской области после ракетного удара врага, — говорит Татьяна. — Я хорошо помню, что это было в День Независимости Украины в 2022 году. В тот день мы отправлялись из Днепра, а не из Покровска, и это нас спасло. Группа стоящих на станции Чаплино вагонов попала под удар. Загорелось 5 вагонов. А в них были работники железной дороги. Погибли трое проводников и еще один умер от ранений уже в больнице. Я узнала об этом вечером. Я была в шоке.

Согласно Википедии: «В течение 24 августа 2022 года российские войска совершили пять ракетных ударов по пгт Чаплино. Часть ударов была совершена по железнодорожной станции Чаплино, через которую пролегает маршрут эвакуационного поезда из Покровска (он идет до Львова). Второй удар повредил хозяйственные постройки железной дороги. Следующие ракеты попали непосредственно по вагонам на станции, в результате чего загорелось пять вагонов… К утру 25 августа количество жертв возросло до 25. Пять из них сгорели заживо, в своей машине (среди них — 6-летний ребенок). Ночью 25 августа спасатели еще продолжали тушить пламя и производили поисковые работы. Среди погибших были трое железнодорожников, еще четверо ранены».

Но, как рассказала Татьяна, один из раненых проводников скончался уже в больнице. Но, к счастью, эвакопоезд в тот день через Чаплино не шел…

— Железную дорогу обстреливают постоянно. Помещение вокзала, на станции в Синельникове тоже в этом году разбомбили, — продолжает Татьяна Вислогузова.

Помещение вокзала в Синельниково, официально внесенное в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, враг разрушил 10 августа 2025 года. А накануне открытия выставки, 11 ноября, российские шахеды повредили депо «Укрзализниці» в городе Рени в Одесской области. Об этом спикеры упомянули в своих выступлениях на открытии выставки. Только в этом году объекты «Укрзализниці»враг атаковал около 800 раз.

— Конечно, не только железную дорогу обстреливают, — продолжает собеседница, — но и жилые кварталы и инфраструктуру. — Я не понимаю, что за нелюди такие, что обстреливают не военные объекты, а жилье и социальную инфраструктуру. Почему мирных людей вынуждают сидеть в темноте? Хотят оставить нас без света и тепла? Чтобы мы от холода и голода умерли?

Большинство пассажиров уезжают в никуда

— Вы ожидали, что начнется большая война и маршрут вашего поезда станет линией жизни?

— В то, что начнется большая война, я не верила до последнего, — вспоминает Татьяна. — Уже выезжали из Киева иностранные посольства. В СМИ было полно информации, фото и видео о том, что враг накапливает свои немалые силы у наших границ, на работе многие говорили об этом. Но я не хотела верить. Надеялась до последнего, что этого не произойдет. Но это случилось. И это страшно. Страшно, когда ты слышишь, как падает что-то с неба близко, когда мы едем. И когда начинает выть сирена, а наш поезд стоит, тоже страшно. Как-то в дороге видели, как вражескую ракету сбили.

Татяна Вислогузова в фильме «Линия жизни». Снимок с экрана

В Днепр, где я живу, тоже «прилетает». У моего дома уже падало. К счастью, повреждения нашего дома были незначительными. А город Днепр – это, можно сказать, первая большая станция «Мир», на которую прибывают люди со станции «Война». И где они могут получить первую консультативную, социальную, гуманитарную и психологическую помощь. А в поезде мы, кстати, кормим людей, эвакуирующихся из зоны боевых действий.

— Как давно вы работаете начальницей поезда? Он ведь не всегда был эвакуационным...

— Начальницей поезда я работаю уже 15 лет. Вообще на железной дороге я всю жизнь. Мечтала о работе на железной дороге еще с первого класса: когда мы с мамой поехалина поезде из моего родного города Днепр в Киев. И эта поездка мне так понравилась, что я решила, что буду проводницей: буду много путешествовать, видеть много новых мест, много новых людей. Так и вышло. Впоследствии я стала начальницей поезда. Конечно, он не был раньше эвакуационным. Люди ехали по делам и отдыхать. Но война все изменила. Сейчас я понимаю, что наши эвакуируемые пассажиры, а таких бывает до 150-300 человек на рейс, едут в никуда. Большинство — в никуда.

Может, это и будет какое-то обустроенное место поселения. Но там не будет ни своих удобных подушек, ни своей посуды — той, что была дома. Ни овощей, ни скота — я о тех, у кого было свое хозяйство.

И так мне ужасно горько смотреть на их сумки и чемоданы! Жили люди дома, все годы все себе годами наживали. А потом все нажитое поместилось в двух руках. Закрыли дверь, если вообще дом уцелел, и поехали куда глаза глядят.

Вот видите на снимке — эта женщина вынужденно покинула свой дом на Харьковщине и сидит плачет в том месте, куда его поселили. Там все вроде бы безопаснее и все обустроено для нормальной жизни. Но ведь уже нет привычной для нее жизни. И вряд ли она когда-нибудь в нее вернется.

Фото Йелле Крингса. Ольга Терещенко, вынужденная переселенка из Купянска, в месте временного поселения в Харькове.

Цена спасения — 1100 раненых и 948 погибших железнодорожников

— Много эвакуируется детей?

— Почти все мамы с детьми, — рассказывает Татьяна. — Люди вынуждены спасать себя и своих детей. А спасать детей нужно. Я не смогу забыть, как я в конце апреля 2022 года я по графику работала на врачебно-медицинском поезде (по графику наши бригады работают на разных составах), и в поезд занесли девочку 12 лет без обеих ног. Это была Яна Степаненко. Ребенок был из Краматорска. Ее искалечило во время ракетного удара по вокзалу Краматорска. Я смотрела на нее и не могла сдержать слезы. У нее отняли детство. Я об этом рассказываю в картине Йелле Крингса.

Вражеский обстрел, от которого пострадала Яна Степаненко, произошел 8 апреля 2022 года. Ракета «Точка-У» ударила по вокзалу города Краматорска, где тысяча человек ждала эвакуации. В результате погибли 59 человек, в том числе семеро детей, еще более 100 получили ранения. Яна Степаненко тогда потеряла обе ноги, а ее мама Наталья — левую ногу ниже колена. За счет благотворительных организаций обе прошли протезирование в США. Несмотря на травму, Яна в 2023 году на протезах пробежала свой первый полумарафон, а в 2024-м принимала участие в Бостонском марафоне. Сейчас Яна является послом центра Unbroken Ukraine и помогает собирать средства на реабилитацию для других детей, пострадавших от войны.

— Запомнила еще шестилетнего мальчика из Донбасса, который ехал со своей бабушкой и дедушкой, — вспоминает Татьяна. — У него на глазах во время обстрела разорвало его маленького друга. Дети играли в песочнице, этого мальчика мама позвала домой, а его друг еще оставался в песочнице, когда внезапно начался обстрел, и тот малыш мгновенно погиб. От таких рассказов — мороз по коже.

Фото Йелле Скрингса. Трехлетняя Анна Замитайло играет возле своего дома в недавно освободившемся на тот момент городе Бородянка Киевской области

Еще одну семью с шестью детьми из Донбасса запомнила. Уж только не помню откуда именно они были. Они рассказывали, что решение ехать по такой большой семьей в неизвестность, конечно, далось им не легко. До последнего надеялись на улучшение ситуации. Уехали уже после того, как в апреле этого года их дом разбомбило, и они из-за обстрелов шесть суток все вместе просидели в подвале. После этого уехали, как только появилась такая возможность.

Группу сирот и детей с инвалидностью эвакуируют из Кривого Рога в Чоп.

— Как вы вообще выдерживаете? Видеть столько горя…

— Да не только мы — беда повсюду. Люди не только из Донбасса уезжают. Многие маршруты стали эвакуационными. В начале полномасштабного вторжения ехали и из Киевской, и Николаевской тоже. Сейчас продолжают ехать из Херсона, Харьковщины, Сумщины, Запорожья и других мест. Стало больше тех, кто хорошо понимает, что уезжает в один конец. Люди подавлены.

Одна молодая девушка была в таком состоянии, что казалось, что она готова выпрыгнуть из поезда. Я стала с ней говарить. И она немного успокоилась.

А сами мы держимся, потому что нужно держаться. Потому что нужно спасать людей, обеспечивать им этот путь спасения.

Татьяна Вислогузова со своею доченью Аленою на открытии выставки. Фото автора

За время полномасштабного вторжения «Укрзализниця» вывезла с прифронтовых территорий около 3,7 млн ​​человек. Цена такого спасения — 1100 раненых и 948 погибших работников «Укрзализниці». Именно они и их семьи и их пассажиры и стали героями фотографий нидерландского фотографа и кинодокументалиста Йелле Крингса «Железные люди: война и жизнь вдоль железнодорожных путей Украины». Йелле Крингс сделал тысячи фото и видео, которые уже получили мировое признание, а сейчас его выставка впервые представлена ​​в Украине.

Фото Йелле Скрингса. Тяжелые условия, в которых работают украинские железнодорожники, стали еще хуже — из-за войны работники «Укрзализниці» получают ранения

Елена Смирнова