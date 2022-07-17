Экс-начальник управления СБУ в Крыму задержан за предательство — ГБР

Экс-начальник управления Службы безопасности Украины в Крыму Олег Кулинич задержан за передачу российским спецслужбам разведывательной информации против Украины. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.



«До марта 2022 года данный сотрудник возглавлял одно из региональных управлений Службы. В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества действующего сотрудника Службы с представителями спецслужб Российской Федерации. Эта информация подтвердилась и проведенными ГБР экспертизами. Сотрудник СБУ также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну», — сказано в сообщении.



ГБР не указало фамилию задержанного, но детали дела и обнародованное фото подтверждают, что речь идет о Кулиниче.



ГБР также отмечает, что задокументировало непосредственное участие фигуранта в деятельности преступной организации, занимавшейся разведывательной и подрывной деятельностью против Украины. Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности государства.



Отмечается, что было собрано достаточно доказательств для уведомления сотрудника СБУ о подозрении в совершении ряда преступлений. В частности — предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).



Процессуальное руководство в деле осуществляет Офис генерального прокурора.