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За минувшие сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области

17 июля 2022, 15:44

За минувшие сутки оккупанты обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов Донецкой области, есть жертвы среди мирного населения. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

«Россияне обстреляли города Покровск, Авдеевка, Торецк, Бахмут, Константиновка, пгт Южное и Железное, села Новоалександровка, Журавка, Ильинка, Стародубовка, Удачное, Уманское, Дружбы, Переездное», - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей обстрелы велись ракетами НУРС, 9Н723 Искадер-М, реактивными системами залпового огня «Ураган», «Смерч», артиллерией.

«Разрушениям подверглись 49 гражданских объектов: 33 жилых дома, из них 5 многоквартирных, школа, детский сад, медицинский колледж, дворец культуры, железная дорога, предприятия», - говорится в сообщении.

Открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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