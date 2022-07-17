Трое детей и трое взрослых пострадали в результате обстрела под Бахмутом

Российские силы обстреляли Бахмутский район Донецкой области, в результате чего трое детей получили осколочные ранения, также травмированы трое взрослых. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



По данным следствия, 17 июля войска России обстреляли город Соледар и село Ягодное Бахмутского района.



В результате массированных атак травмированы трое граждан в возрасте от 38 до 64 лет. Также получили осколочные ранения трое детей 2019, 2020 и 2013 годов рождения.



Кроме того, разрушены частные дома, хозяйственные постройки и гаражи.

Отмечается, что обстрел Соледара продолжается, устанавливаются пострадавшие.



При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 УК Украины).