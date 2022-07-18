Президент высказался за назначение руководителей САП и НАБУ

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю активизировать работу по избранию руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины и считает необходимым завершить процедуру избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.



«Хочу, чтобы меня сегодня услышали и все, от кого зависит чрезвычайно чувствительный вопрос назначения нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Моя позиция как президента Украины — состоявшийся конкурс должен привести к вполне логическому решению о назначении нового руководителя. Соответствующий человек избран, и от конкурсной комиссии зависит финализация этого решения», — сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье вечером.



Президент выразил убеждение, что без полноценного руководителя такого института невозможно и его полноценное функционирование. То же касается и Национального антикоррупционного бюро Украины.



«Срок полномочий предыдущего руководителя завершился. И должна состояться конкурсная процедура по отбору нового главы НАБУ. Поручил премьер-министру Украины активизировать процесс запуска соответствующего конкурса», — проинформировал Зеленский.



Он подчеркнул, что полный функционал любого государственного органа может использоваться только тогда, когда есть эффективный руководитель.