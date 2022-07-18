Ночью армия РФ обстреляла Никополь реактивными системами залпового огня. Фото

В Днепропетровской области российские войска обстреляли город Никополь, применили реактивные системы залпового огня, ранена женщина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



Он отметил, что более 60-ти снарядов российских войск ударили по жилым кварталам и инфраструктуре Никополя. Разрушены, по его словам, с десяток домов, а также поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.

Резниченко отметил, что предварительно ранен один человек, 75-летняя женщина, она госпитализирована.

На месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают разрушенные сети сети и выясняют масштабы разрушений.

Ранее в Генштабе сообщили, что ВСУ отразили штурмы российских оккупантов на Донецком, Бахмутском направлениях, а также в районах населенных пунктов Каменка, Новомихайловка и Угледар.