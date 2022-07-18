Выселять ВПЛ из образовательных учреждений в Запорожье не будут — Верещук

Выселять внутренне-перемещенных лиц из двух образовательных учреждений Запорожья не будут. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук..

«Сегодня в Запорожье посетила два образовательных учреждения, по которым мы получали насторожительные сигналы на горячую линию Минре 1548. Нас услышали. Вопрос решен. Никто никого не выселяет. Всё в порядке», - сказала Верещук.

Также она призвала всех переселенцев, кто столкнулся с проблемами выселения из мест компактного проживания обращаться на горячую линию Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, 8 июля, вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в Украине некоторые учреждения начали выселять внутренне перемещенных лиц, и назвала такие действия являются абсолютно недопустимыми.