«ДНР» заявила о трех раненых от обстрелов за сутки

Трое мирных жителей были ранены в результате обстрелов на подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки. Об этом сообщает «штаб территориальной обороны «ДНР».



Там отметили, что данные приводятся с 8:00 17 июля до 8:00 18 июля.



«СЦКК ДНР» сегодня утром сообщала о двух раненых за сутки — в Кировском районе Донецка и Горловке. При этом там привели данные с 6:00 17 июля по 6:00 18 июля.



Кроме того, в «СЦКК» заявила о повреждении 19 домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка и Горловке, а также трех объектах гражданской инфраструктуры.



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