Минобороны РФ назвало командующего группировкой «Восток» в Украине

Фото: АИФ. Дагестан

Минобороны России впервые официально назвало имя командующего группировкой российских войск «Восток» участвующей во вторжении в Украину. Это генерал-лейтенант Рустам Мурадов. Об этом говорится в официальном сообщении российского оборонного ведомства.



С 2018 года Рустам Мурадов был заместителем командующего войсками южного военного округа, а с ноября 2020 по сентябрь 2021 года командовал российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, пишет ВВС.



В 1996 году в возрасте 23 лет Мурадова наградили первым «Орденом мужества». Это произошло после операции по захвату Верхнего Центороя в Чечне.



Второй награду он получил в 2000 году за захват штаба Аслана Масхадова в Датое. Этой операцией командовал генерал-майор Владимир Шаманов. До 2009 года Мурадов продолжал служить в Чечне, командуя 17-й мотострелковой бригадой в Шале, после чего перевелся по ротации в Забайкалье.



В 2016 году Мурадов стал представителем России в совместном российско-украинском центре контроля за прекращением огня.



В феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз ввел персональные санкции против Рустама Мурадова.