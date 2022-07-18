В Днепре от пятничного обстрела погибли 4 человека

Количество погибших в результате российского ракетного удара по Днепру достигло четырех после того, как спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Как сообщалось, обстрел был в пятницу, 15 июля.



«Поисково-спасательные работы на промышленном предприятии завершены. Но вражеская атака унесла жизни четырех человек, шестнадцать получили ранения. Семь из них сейчас в больнице», - написал Резниченко в Telegram.



По его словам, спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в стечение трех суток разобрали на пострадавшем предприятии более 325 тонн разрушенных металлоконструкций.