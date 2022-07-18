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Российские войска обстреливают всю линию фронта на Донбассе

18 июля 2022, 19:14

Российские войска обстреливают всю линию фронта на Донбассе

Российские войска обстреляли из артиллерии разных калибров в населенные пункты на Славянском направлении в Донецкой области. Как сообщает Генштаб ВСУ, под обстрелы попали: Чеполь, Карнауховка, Вернополье, Богородичное, Дибровное, Долина, Краснополье и Адамовка. Авиаудары зафиксированы недалеко от Прудянки и Богородичного.

Украинские военные нанесли потери и отбросили оккупантов назад, когда те пытались продвинуться в направлении Бражевки и Дмитровки.

На Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях Бахмута и Северска. Противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Татьяновки, Донецкого, Дроновки, Григорьевки, Стародубовки, Северска и Николаевки. Нанес авиаудар вблизи Верхнекаменского. Вел воздушную разведку БПЛА.

Боевые действия продолжаются в Луганской области.

На Бахмутском направлении под обстрел попали украинские позиции вблизи Выимки, Берестового, Белогоровки, Покровского, Веселой Долины, Курдюмовки, Травневого и Шумов. Российские войска нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово и Покровское.

Под Углегорской ТЭС военные отбили штурм оккупантов.

На направлении Верхнеторецкое – Каменка российские военные понесли потери и отошли.

Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Кавказ, Белая Криница, Мураховка, Кобзарцы, Оленевка, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Благодатное, Новая Заря и Таврическое. А авиационные удары – возле Потемкино и Белой Криницы.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия.

В Генштабе также отмечают, что личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Захватчики боятся активного сопротивления местного населения, нарастающего, в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Все это приводит к увеличению отказов оккупантов от участия в боевых действиях на территории Украины.

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