Российские войска обстреливают всю линию фронта на Донбассе

Российские войска обстреляли из артиллерии разных калибров в населенные пункты на Славянском направлении в Донецкой области. Как сообщает Генштаб ВСУ, под обстрелы попали: Чеполь, Карнауховка, Вернополье, Богородичное, Дибровное, Долина, Краснополье и Адамовка. Авиаудары зафиксированы недалеко от Прудянки и Богородичного.



Украинские военные нанесли потери и отбросили оккупантов назад, когда те пытались продвинуться в направлении Бражевки и Дмитровки.



На Донецком направлении враг продолжает попытки наступления в направлениях Бахмута и Северска. Противник обстреливал из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Татьяновки, Донецкого, Дроновки, Григорьевки, Стародубовки, Северска и Николаевки. Нанес авиаудар вблизи Верхнекаменского. Вел воздушную разведку БПЛА.



Боевые действия продолжаются в Луганской области.



На Бахмутском направлении под обстрел попали украинские позиции вблизи Выимки, Берестового, Белогоровки, Покровского, Веселой Долины, Курдюмовки, Травневого и Шумов. Российские войска нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Берестово и Покровское.



Под Углегорской ТЭС военные отбили штурм оккупантов.



На направлении Верхнеторецкое – Каменка российские военные понесли потери и отошли.



Артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Кавказ, Белая Криница, Мураховка, Кобзарцы, Оленевка, Шевченково, Степная Долина, Украинка, Благодатное, Новая Заря и Таврическое. А авиационные удары – возле Потемкино и Белой Криницы.



В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия.



В Генштабе также отмечают, что личный состав противника деморализован, что обусловлено постоянным переносом сроков их ротации. Захватчики боятся активного сопротивления местного населения, нарастающего, в частности, в Херсонской и Запорожской областях. Все это приводит к увеличению отказов оккупантов от участия в боевых действиях на территории Украины.