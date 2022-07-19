Оккупанты выпустили по Никополю до 40 реактивных снарядов, есть разрушения

Российские войска ночью накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Ночь тревог и обстрелов... По Никополю было выпущено до 40 реактивных снарядов. Имеются разрушения на двух промышленных предприятиях. Взрывы вызвали там пожары. В городе повреждены несколько частных домов и электросети. На месте работают электрики. Людей не задело», — сообщил Резниченко.



По его словам, в Криворожском районе противник ударил из артиллерии по Зеленодольской громаде. Обошлось без пострадавших.

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