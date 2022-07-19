Все населенные пункты Киевской области проверили на наличие боеприпасов

Специальные службы завершили обследование всех находившихся под оккупацией населенных пунктов Киевской области на наличие взрывоопасных предметов. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.



«Это 270 городов, сел и поселков в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов Киевской области. С начала работ спасатели обезвредили 52 862 единицы взрывоопасных предметов», - уточнил он.



В то же время, в области неисследованными еще остаются около 8 тысяч 462 кв км за пределами населенных пунктов, из них 2,6 тысяч кв км в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.



Глава обладминистрации констатировал, что для завершения этой работы нужны годы.