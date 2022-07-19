В Сумской области российская армия обстреляла две общины

Более двадцати ударов нанесли оккупанты по территории Сумской области. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



Он отметил, что вчера, 18 июля, вечером оккупанты 5 раз обстреляли Белопольскую общину, ранив мирного жителями. А ночью, 19 июля, войска РФ 16 раз атаковали Краснопольскую общину из миномета. Пострадавших в следствие обстрела оккупантов в Краснопольской общине, по словам Живицкого, нет.

Ранее в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области сообщили, что за сутки оккупанты накрыли огнем 9 населенных пунктов региона, убили и ранили мирных жителей.