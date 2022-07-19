Газ, вода, интернет: У Зеленского рассказали, как восстанавливают деоккупированные города

В деоккупированных населенных пунктах, которые ранее были захвачены войсками РФ, продолжается восстановление инфраструктуры. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



1028 городов, сел и поселков, по информации Тимошенко, деоккупированы.



Среди них:

почти 900 населенных пунктов обеспечены электроэнергией;

в 650 налажены водоснабжение и водоотвод;

в 707 подается природный газ;

более чем в 500 восстановлена работа АЗС;

около 800 восстановлены услуги мобильной связи и сети интернет.

В Киевской области завершены восстановительные работы на 92 объектах, это:

административные здания;

садики и школы;

учреждения здравоохранения;

многоквартирные и частные дома.

В Сумской области, по данным Тимошенко, повреждены более 2 223 объектов. Первоочередно восстанавливаются сети тепло-, электро- и водоснабжения, работы больниц, учебных заведений, многоквартирных и частных домов, промышленные предприятия области. Продолжаются ремонтные работы поврежденных помещений и зданий территориальных громад.