Украина не может установить число погибших на Луганщине — Гайдай

Установить количество погибших мирных жителей Луганской области невозможно из-за высокой плотности обстрелов. Об этом сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в ходе брифинга.



«Мы не знаем, сколько погибло. Настолько плотные были обстрелы, что иногда люди не могли забрать тех, кто погиб в течение нескольких дней или даже недель», — пояснил он.



Он также отметил, что люди, которые пытались забрать тела убитых, могли погибнуть под следующими обстрелами.



«Это очень тяжелая ситуация, и такой плотности огня не было нигде в Украине, только вот Донецкая и Луганская области попали под такие обстрелы», — добавил глава области.