Обстрелы Днепропетровщины: Пострадали база отдыха и тракторная бригада

Росармия во вторник дважды обстрелял Днепропетровскую область: Никопольский и Криворожский район, люди не пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Враг дважды в день обстрелял нашу область. Снова ударил по двум районам – Никопольскому и Криворожскому. В Никополе российская армия ударила из "Градов" по базе отдыха. К счастью, людей не задело», - написал он в Telegram-канале.



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