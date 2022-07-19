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Обстрелы Днепропетровщины: Пострадали база отдыха и тракторная бригада

19 июля 2022, 17:46

Обстрелы Днепропетровщины: Пострадали база отдыха и тракторная бригада

Росармия во вторник дважды обстрелял Днепропетровскую область: Никопольский и Криворожский район, люди не пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Враг дважды в день обстрелял нашу область. Снова ударил по двум районам – Никопольскому и Криворожскому. В Никополе российская армия ударила из "Градов" по базе отдыха. К счастью, людей не задело», - написал он в Telegram-канале.

В Зеленодольской громаде противник обстрелял из ствольной артиллерии тракторную бригаду - повреждены помещения и сельхозтехника.

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