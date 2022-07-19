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Россияне 9 раз за день обстреляли приграничные громады Сумщины

19 июля 2022, 22:35

Россияне 9 раз за день обстреляли приграничные громады Сумщины

В течение сегодняшнего дня россияне совершили 9 обстрелов приграничных районов Сумщины, используя различные виды вооружения. Всего зафиксировано около 78 «прилетов», сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.

Оккупанты обстреливали территории Белопольской, Новослободской, Хотинской, Эсманьской территориальных громад.

Обстрелы начались с 11 часов дня и продолжались после 19 часов. Россияне били из минометов, САУ, ствольной артиллерии.

Как отметил Живицкий, в большинстве случаев обошлось без потерь и разрушений, кроме Николаевской сельской громады.

«В 12:15 враг выпустил 6 ракет в направлении Николаевской сельской территориальной общины. В результате обстрела травмированы два гражданских лица и повреждено частное хозяйство», — сообщил глава области.

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