Российская армия накрыла огнем Никополь, два человека погибли и девять ранены

Последствия обстрела Никополя. Фото: ОВА

Российские войска накрыли огнем Никополь, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Умышленно обстреляли из "Градов" жилой квартал в Никополе. Выпустили более 30-ти реактивных снарядов. Предварительно, два человека погибли, девять — ранены. Шесть пострадавших в больнице, среди них четверо детей. Младшему раненому всего три года», — рассказал глава области.



По его словам, обстрелом полностью разрушены три частных дома, с десяток — повреждены. Спасатели продолжают разбирать завалы и выяснять масштабы разрушений.



«По городу разбросаны не сдетонировавшие боеприпасы. Работают пиротехники», — отметил Резниченко.