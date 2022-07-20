Утром российская армия обстреляла один из районов Харькова, погиб ребенок

Утром 20 июля армия РФ нанесла удар по одному из районов Харькова. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Он отметил, что от обстрела оккупантов есть пострадавшие, а на местах прилета снарядов работают профильные службы.



Позже Синегубов сообщил, что в результате утренних обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибли 3 человека, из них мальчик 13 лет, мужчина и женщина, еще одна 72-летняя женщина получила ранения.

Олег Синегубов призвал жителей Харькова без нужды не выходить на улицы города, находится в укрытиях и безопасных местах.

Ранее 20 июля глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что российские войска накрыли огнем Никополь, есть погибшие и пострадавшие.