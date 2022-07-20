«ДНР»: От обстрелов погиб мирный житель, четверо ранены

За минувшие сутки на оккупированной части Донецкой области в ходе обстрелов погиб один мирный житель. Об этом заявили в так называемом «штабе теробороны ДНР».



Как уверяют в «ДНР», один человек погиб, еще четверо мирных жителей, включая ребенка 2012 года рождения, были ранены.



Также сообщается, что сегодня был нанесен массированный артиллерийский удар по Центрально-Городскому району Горловки. В поселке Румянцево Калининского района погиб мирный житель.

На подконтрольной украинским властям части Донетчины за сутки погибли пять человек, еще 16 — ранены.



Смотрите также:



