Очередная атака Одесской области: Одну ракету сбила ПВО, вторая попала складское здание

Российские войска в ночь на среду выпустили две ракеты по Одесской области, одну сбили силы противовоздушной обороны, вторая попала складское здание, жертв нет. Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования «Юг».



«По Одесской области ночью враг нанес ракетный удар с применением самолетов Су-35. Одна из ракет, предположительно Х-59, уничтожена силами противовоздушной обороны, вторая попала в заброшенное складское здание. Пожар оперативно ликвидирован спасателями», - сказано в сообщении.



Человеческих жертв нет.