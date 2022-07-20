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Die Welt: Германия сокращает военную помощь Украине

20 июля 2022, 10:58

Die Welt: Германия сокращает военную помощь Украине

Правительство Германии, несмотря на обещания, не увеличило военную поддержку Украины. Об этом пишет Die Welt, проанализировав список доставленного и запланированного оружия, опубликованный правительством еще 21 июня.

С того времени его трижды обновляли и дополняли новыми товарами. За последние три недели Украина получила две партии поставок. В первую неделю июля Киев получил из Германии 42 тысячи пищевых пайков, а во вторую — 102 небронированных авто.

21 июня Украина получила от Германии семь самоходных гаубиц PzH 2000, а 28 июня боеприпасы, еще 5 тысяч шлемов, оборудование для защиты от дронов и запчасти для автомобилей. Это были самые большие поставки.

По данным издания, с 30 марта по середину июня в Украину отправляли в основном такие вещи, как рации, ручные гранаты, запасные части к пулеметам, шнуры для взрывчатки.

Газета отмечает, что Украина часто сама вынужденно закупает вооружение у Германии. В июне Украина в очередной раз по собственной инициативе закупила 2900 противотанковых гранатометов Matador непосредственно у производителя.

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