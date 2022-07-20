Спасатели показали последствия обстрела Никополя российскими РСЗО «Град»

В результате нобстрела Никополя Днепропетровской области 20 июля были повреждены и разрушены дома, зафиксированы несколько пожаров в городе. Об этом сообщили в ГСЧС.



Обстрел города войсками РФ убил двух человек, и еще девять получили ранения, в том числе четверо детей. По жилому массиву Никополя оккупанты выпустили из РСЗО «Град» 31 снаряд.

Спасатели сообщают, что российскими снарядами были разрушены три частных жилых дома, повреждены двенадцать и четыре хозяйственных постройки. Территория попадания снарядов ограждена, так как в радиусе обстрела разбросаны не сдетонировавшие боеприпасы.

Ранее утром 20 июля об обстреле Никополя сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.