Троих жителей Бахмута подозревают в сдаче данных о ВСУ росармии

Трем жителям Бахмута Донецкой области, которые сдавали россиянам позиции Вооруженных сил Украины, сообщили о подозрении. Им грозит до восьми лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



По данным следствия, в мае-июле 2022 года трое жителей Бахмута размещали в чат-ботах и пророссийских группах одного из мессенджеров текстовые сообщения с информацией о перемещении и расположении военнослужащих и техники ВСУ в отдельных районах Донецкой области.



«При этом подозреваемые осознавали, что эта информация может быть использована государством-оккупантом во время обстрелов, в частности, города Бахмут и Бахмутского района», - отметили в прокуратуре.



Трем мужчинам сообщили о подозрении в незаконном распространении информации о перемещении и расположение ВСУ, по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).



Сейчас они задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.