В Херсонской области армией РФ сожжено 230 гектаров полей с пшеницей за последние дни

Правоохранители открыли уголовные производства по факту уничтожению урожая в Херсонской области из-за обстрелов российской армии. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.



Отмечается, что российские войска целенаправленно уничтожают урожай, оккупанты региона специально не допускают спасателей или местных жителей для тушения огня на полях. Только за последние дни выгорело более 230 гектаров пшеницы в Бериславском и Геническом районах, огнем повреждено около 10 гектаров леса вблизи города Олешки.

Полиция по всем фактам открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты готовят зерновой терминал в местном порту для приема/перевалки украденного у Украины урожая.