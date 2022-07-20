Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Работодатели больше не будут сохранять за мобилизованными сотрудниками среднюю зарплату

20 июля 2022, 15:12

Работодатели больше не будут сохранять за мобилизованными сотрудниками среднюю зарплату

За мобилизованными сотрудниками работодатели больше не будут сохранять среднюю зарплату. Об этом свидетельствует вступивший в силу 19 июля 2022 года закон об оптимизации трудовых отношений (№2352-ІХ).

Как пояснили в Минэкономики документом вносится поправка в ст. 119 Кодекса законов о труде, исключающая нормы о сохранении работодателем среднего заработка сотрудникам, призванным на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов.

«Учитывая, что заключительными и переходными положениями закона не определены особенности применения нормы ч. 3 ст. 119 КЗоТ, то со дня вступления в силу закона за работниками, призванными (принятыми) до дня вступления в силу закона на военную службу, по нашему мнению, следует сохранять только место работы (должность)», – говорится в сообщении.

Эта норма касается как тех сотрудников, которые были призваны до вступления закона в силу, так и тех, кто будет призван после его принятия.

Помимо этого, закон уточняет критерии и условия приостановки трудового договора. В частности, главным условием для этого является «абсолютная невозможность обеих сторон трудовых отношений выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором (работодателю – предоставлять работу, работнику – выполнять работу)».

Под абсолютной невозможностью предоставления работодателем и выполнения работником работы в контексте приостановления действия трудового договора, по мнению Минэкономики, следует понимать случаи невозможности обеспечивать работнику условия труда вследствие того, что необходимые производственные, организационные, технические возможности, средства производства или имущество работодателя уничтожены в результате боевых действий или их функционирование по объективным и независимым от работодателя причинам невозможно. Также перевод работника на другую работу или привлечение его к работе по дистанционной форме организации труда невозможен, пояснили в министерстве.

Еще по теме

Прочее
Мобилизация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:26
Антоновский мост под ударом, «референдум» в Запорожской области, российская азбука Херсона. Новости оккупации ►
23:25
РФ шантажирует Украину зерном и хочет захватить трассу, чтобы пойти на Славянск. Дайджет НД за день ►
19:58
Собралось около 800 машин: Оккупанты перекрыли дорогу на Запорожье
18:05
«ДНР»: На западе Донецка обнаружен еще один погибший мирный житель
16:44
С оккупированной территории успешно эвакуировали военного — ГУР
16:31
Более 5 тысяч детей депортировано в РФ и на оккупированный российскими войсками территории - омбудсмен
16:09
Путин заявил, что на восстановление «ДНР» и «ЛНР» уйдут годы
16:06
Местные жители сообщают о взрывах в районе Запорожской АЭС
14:51
В Херсонской области армией РФ сожжено 230 гектаров полей с пшеницей за последние дни
13:53
Российские оккупанты пытаются запустить зерновой терминал в порту Мариуполя - советник мэра
10:52
ВСУ второй день подряд обстреливают Антоновский мост в Херсоне. Он важен для армии РФ
09:54
«ДНР»: От обстрелов погиб мирный житель, четверо ранены
00:31
Обстрелы Краматорска и Славянска. Более 10 тысяч мариупольцев на фильтрации. Дайджест НД за день ►
21:58
«ДНР» заявила о повреждениях домов и одном погибшем мирном жителе в результате обстрелов
18:08
Оккупанты похищают работников Запорожской атомной электростанции — «Энергоатом»
все новости
00:26
Антоновский мост под ударом, «референдум» в Запорожской области, российская азбука Херсона. Новости оккупации ►
23:28
Война на истощение: В США считают, что Донбасс не потерян для Украины
23:25
РФ шантажирует Украину зерном и хочет захватить трассу, чтобы пойти на Славянск. Дайджет НД за день ►
22:39
Коломойского, Рабиновича и Корбана могут лишить украинского гражданства — СМИ
21:57
Зеленский: Название HIMARS стало почти родным, дальше будут эффективные системы ПВО
21:24
Выжить в войну: Как в Дружковке готовятся к зиме и возможной оккупации
20:36
На Харьковщине возросло число пострадавших от российских обстрелов
19:58
Собралось около 800 машин: Оккупанты перекрыли дорогу на Запорожье
19:36
Под Бахмутом и на подступах к Углегорской ТЭС продолжаются бои — Генштаб ВСУ
18:59
Россия хочет крови: Кулеба — о заявлении Лаврова о «новой географии» войны в Украине
18:05
«ДНР»: На западе Донецка обнаружен еще один погибший мирный житель
17:51
Глава Пентагона: Война в Украине находится на критическом этапе
17:35
Послы ЕС одобрили седьмой пакет санкций для России
17:22
Разведка установила маршрут вывоза россиянами краденого украинского зерна
17:07
СБУ расследует более 800 производств по фактам коллаборационизма
все новости
ВИДЕО
Антоновский мост под ударом, «референдум» в Запорожской области, российская азбука Херсона. Новости оккупации ►
21 июля, 00:26
РФ шантажирует Украину зерном и хочет захватить трассу, чтобы пойти на Славянск. Дайджет НД за день ►
20 июля, 23:25
Выжить в войну: Как в Дружковке готовятся к зиме и возможной оккупации
20 июля, 21:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты