Работодатели больше не будут сохранять за мобилизованными сотрудниками среднюю зарплату

За мобилизованными сотрудниками работодатели больше не будут сохранять среднюю зарплату. Об этом свидетельствует вступивший в силу 19 июля 2022 года закон об оптимизации трудовых отношений (№2352-ІХ).



Как пояснили в Минэкономики документом вносится поправка в ст. 119 Кодекса законов о труде, исключающая нормы о сохранении работодателем среднего заработка сотрудникам, призванным на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава, военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, военную службу по призыву лиц из числа резервистов.



«Учитывая, что заключительными и переходными положениями закона не определены особенности применения нормы ч. 3 ст. 119 КЗоТ, то со дня вступления в силу закона за работниками, призванными (принятыми) до дня вступления в силу закона на военную службу, по нашему мнению, следует сохранять только место работы (должность)», – говорится в сообщении.



Эта норма касается как тех сотрудников, которые были призваны до вступления закона в силу, так и тех, кто будет призван после его принятия.



Помимо этого, закон уточняет критерии и условия приостановки трудового договора. В частности, главным условием для этого является «абсолютная невозможность обеих сторон трудовых отношений выполнять обязанности, предусмотренные трудовым договором (работодателю – предоставлять работу, работнику – выполнять работу)».



Под абсолютной невозможностью предоставления работодателем и выполнения работником работы в контексте приостановления действия трудового договора, по мнению Минэкономики, следует понимать случаи невозможности обеспечивать работнику условия труда вследствие того, что необходимые производственные, организационные, технические возможности, средства производства или имущество работодателя уничтожены в результате боевых действий или их функционирование по объективным и независимым от работодателя причинам невозможно. Также перевод работника на другую работу или привлечение его к работе по дистанционной форме организации труда невозможен, пояснили в министерстве.