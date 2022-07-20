Путин заявил, что на восстановление «ДНР» и «ЛНР» уйдут годы

Россия будет помогать восстановиться так называемые «ДНР» и «ЛНР», этот процесс займет годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.



Он сказал, что «восстановление» так называемых «Л/ДНР» займет годы, Россия же, по словам Путина, будет задействована в этих процессах.



«Нам всем предстоят добрые месяцы, недели и годы, для того чтобы привести все в порядок. Но мы сделаем это обязательно!» — подчеркнул Путин во время общения по видеосвязи с участниками детского конкурса «Большая перемена».



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