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На Харьковщине возросло число пострадавших от российских обстрелов

20 июля 2022, 20:36

На Харьковщине возросло число пострадавших от российских обстрелов

Российские оккупанты в течение вего дня обстреливали населенные пункты Харьковской области из РСЗО и артиллерии. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Три человека, к сожалению, погибли. Среди них — 13-летний мальчик. Состояние 15-летней сестры погибшего мальчика тяжелое», — сообщил Синегубов.

Он добавил, что пострадавшие от сегодняшних обстрелов Харькова находятся в больнице, медики оказывают всю необходимую помощь.

Кроме того, по предварительным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов сегодня пять человек ранены в Чугуевском районе, в Богодуховском районе погиб мужчина, еще два человека ранены, в Изюмском районе также ранен один человек.

Утром 20 июля армия РФ нанесла удар по Салтовскому району Харькова.

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