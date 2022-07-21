За сутки на Харьковщине в результате обстрелова погибли 4 человека, 11 ранены

За сутки в результате обстрелов оккупантов в Харьковской области погибли 4 мирных жителя: 3 человека, в том числе ребенок 13 лет, ранения получили 11 человек. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



В ночь на 21 июля российские оккупационные войска нанесли удары по Чугуевскому району Харьковской области.



«Среди разрушенного – часть здания коммунального предприятия. Предварительно – пострадавших нет», - сообщил Синегубов.



В течение суток противник вел массированный обстрел Харькова и населенных пунктов Чугуевского, Богодуховского, Изюмского районов области. В результате были повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, произошли пожары в том числе и на полях с пшеницей.