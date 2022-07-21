Российская армия обстреливает густонаселенный район Харькова, есть раненые

Российская армия наносит удары по Харькову. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Также о звуках взрывов сообщают местные СМИ, а также жители города.

Синегубов призвал местных жителей Харькова находится в укрытиях, без необходимости не выходить на улицы и не игнорировать сигналы тревоги.



Харьковский городской голова Игорь Терехов уточнил, что идет обстрел одного из самых густонаселенных районов города. По его информации, российские войска попали в медучреждение Харькова, есть раненые.



Обновлено. По предварительным данным в результате обстрела одного из жилых районов Харькова 17 человек получили ранения, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.