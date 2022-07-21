«ДНР» заявила о гибели троих мирных жителей

За минувшие сутки на оккупированной части Донецкой области в ходе обстрелов погибли трое мирных жителей. Об этом заявили в так называемом «СЦКК ДНР».



Как уверяют в «ДНР», три человека погибли Петровском районе Донецка, Александровке и Горловке.



Также сообщается, что ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц, в том числе мальчик 2012 года рождения — в Горловке.

На подконтрольной украинским властям части Донетчины за сутки погиб один мирный житель, еще 5 — ранены.



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