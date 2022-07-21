Число жертв и пострадавших в результате обстрела Харькова «Ураганом» растет

В результате обстрела Харькова российскими оккупационными войсками, погибли два челоевка, еще получили ранения, среди них есть ребенок. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.



«На данный момент в результате обстрела одного из районов Харькова российскими "Ураганами" 19 раненых, среди них – 1 ребенок. К сожалению, 4 человека – в тяжелом состоянии. 2 человека погибли», - рассказал Синегубов.



Также он сообщил, что есть попадание в жилой дом, где размещался частный стоматологический кабинет.



По его словам, на местах попадания продолжают работать 10 бригад Областного центра экстренной медицинской помощи.



Он в очередной раз призвал жителей соблюдать осторожность и не покидать укрытий.