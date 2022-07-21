Центральный рынок в Бахмуте попал под обстрел

Последствия обстрела Бахмута. Фото: ГСЧС

В Бахмуте под обстрел со стороны российской армии попал центральный рынок. Об этом сообщает ГСЧС Украины.



По данным спасателей, в Бахмуте ежедневно фиксируются разрушения от обстрелов оккупантов.



«Сегодня с самого утра подвергся обстрелу центральный рынок города, в результате чего произошло возгорание нескольких торговых контейнеров на общей площади 100 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших уточняется», — отметили в ведомстве.



Там добавили, что в настоящее время пожар локализован и полностью ликвидирован. От ГСЧС привлекались 27 человек личного состава и четыре единицы техники.

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