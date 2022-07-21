Суд приговорил двух боевиков «ЛНР» к 8 и 10 годам тюрьмы

Двое боевиков группировки «ЛНР», которые воевали против Украины в составе российских оккупационных войск, приговорены к 10 и 8 годам тюрьмы. Их взяли в плен украинские военные во время боев в Луганской области в мае 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



«Суд признал виновными еще двух боевиков террористической организации "ЛНР", которые воевали против Украины в составе российских оккупационных войск. За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность нашего государства и участие в незаконных вооруженных формированиях фигуранты получили тюремные сроки - 10 и 8 лет лишения свободаы», – говорится в сообщении.



По данным СБУ, один из осужденных вступил в ряды незаконных вооруженных формированиях в 2015 году. До начала широкомасштабного вторжения он участвовал в столкновениях с ВСУ вблизи линии соприкосновения. Также организовывал дежурство на блокпостах и ​​полигонах, где тренировались боевики.



«Второй пошел воевать, чтобы не сесть в тюрьму за воровство. В свое время он был трижды приговорен к заключению: дважды – за ограбление и один раз – за тяжкие телесные повреждения», - сообщили в спецслужбе.



В 2021 году он снова совершил преступление, после чего получил предложение: сесть в тюрьму четвертый раз или подписать контракт «на службу».



Производство велось по двум статьям Уголовного кодекса: ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).