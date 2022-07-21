Захватчики загнали военную технику и взрывчатку в машзал энергоблока ЗАЭС

Российские захватчики загнали военную технику, взрывчатку и оружие в машинный зал энергоблока №1 Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».



«Российские военные затянули не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал первого энергоблока ЗАЭС. Весь арсенал ввезенной тяжелой техники со всем боекомплектом находится сейчас совсем рядом с оборудованием, обеспечивающим работу турбогенератора», — подчеркнули в пресс-службе.



Там добавили, что техника находится в непосредственной близости к главному маслобаку, где содержится легковоспламеняющееся масло, охлаждающее паровую турбину. Там же есть взрывоопасный водород, используемый для охлаждения генератора.



«Военная техника захватчиков сделала невозможным доступ специализированных пожарных и других машин к машине энергоблока №1. Следовательно, риск пожара многократно возрастает, а его тушение становится крайне проблематичным», — сообщили в «Энергоатоме».



В пресс-службе отметили, что оккупанты продолжают нарушать нормы и требования по пожарной, ядерной и радиационной безопасности работы АЭС.



«"Энергоатом" в очередной раз настаивает на необходимости скорейшего освобождения Запорожской АЭС и снова обращается к международному сообществу с призывом принять меры для этого», — заявили на предприятии.



Также в «Энергоатоме» сообщили, что вчера военные РФ требовали от администрации временно оккупированной украинской ЗАЭС открыть им машинные залы на первом, втором и третьем энергоблоках, чтобы разместить там весь свой военный арсенал.