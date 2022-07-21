Число погибших в результате утренних обстрелов Харькова выросло до трех человек

В результате обстрела Харькова утром 21 июля погибли три человека, еще 20 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры.



«Оккупанты обстреляли предварительно из реактивных систем залпового огня "Ураган" остановку общественного транспорта возле рынка в Киевском районе Харькова. Погибли 3 гражданских, еще 20 получили ранения. Кроме того, российские военные совершили артиллерийский обстрел Салтовского района Харькова,.. попали в жилой дом. Пострадали три мирных жителя», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, росармия вела обстрел кассетными снарядами.



По фактам утренних обстрелов начаты уголовное производства по ч.ч.1,2 ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.